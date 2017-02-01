И посадить некого...

Виновных в обвале объездной в Симферополе отпустили по амнистии

Страшная авария, случившаяся в сентябре 2014 года на объездной в крымской столице, когда шесть человек, в том числе двое детей, погибли из-за обрушения части дорожного полотна, до сих пор волнует крымчан. И единственный вопрос, который возникает: а понёс ли кто-то наказание за халтурно проведённые работы?

Пшик вместо приговора

Расследование резонансного дела оказалось сложным и запутанным. В ноябре 2015 года директору, главному инженеру и мастеру участка ООО «Бахчисарайское дорожно-строительное управление» всё-таки предъявили обвинение в связи с ДТП. Как выяснилось, с ноября 2008 по декабрь 2010 года обвиняемые не проконтролировали соблюдение проектных решений и процесс строительства. Также не осуществляли контроль качества строительно-монтажных работ, что и повлекло за собой страшное происшествие. С обвиняемых взяли подписку о невыезде, расследование дела продолжилось.

И только в мае прошлого года старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Евгения Беликова сообщила журналистам, что расследование дела прекращено. Выяснилось, что обвиняемые в связи с амнистией к 70-летию Победы подали ходатайства о прекращении уголовного преследования. И, несмотря на то, что вина фигурантов в рамках расследования уголовного дела была доказана, прошения были удовлетворены.

Правда с таким решением не согласилась Наталья Поклонская, которая на тот момент ещё занимала должность прокурора республики. Глава прокуратуры потребовала возобновить расследование дела о гибели шести человек, отметив, что постановление Следкома об амнистии было отменено прокуратурой. По её словам, следствие было односторонним и неполным. К тому же процессуальные решения не были приняты в отношении целого ряда должностных лиц.

Однако в течение полугода о дальнейшем развитии этой ситуации ничего не было слышно. Но на днях руководство Следственного комитета в Крыму, отвечая на вопросы журналистов, подтвердило, что за совершённое преступление так, по сути, никто и не ответил.

Михаил Назаров, генерал-лейтенант юстиции, руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК:

«По уголовному делу была установлена виновность в совершении преступления, предусмотренного статьями 109 и 118 Уголовного кодекса РФ. 109-я — это причинение смерти двум и более лицам по неосторожности, и 118-я — ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. Действия, которые были совершены по строительству тоннеля, были совершены ещё в бытность Украины и, соответственно, должностные лица Украины не могут быть признаны должностными лицами по российскому законодательству».

Это, безусловно, очень весомый аргумент, чтобы не найти ответственных за трагедию! Впрочем, Назаров напомнил, что четырёх всё же признали виновными.

Михаил Назаров:

«Виновность четырёх лиц была доказана. Им предъявлено обвинение, но в силу закона об амнистии ... в отношении троих участников уголовное дело было прекращено. И в отношении одного человека, к сожалению, дело прекращено в связи с его смертью».

В то же время Михаил Назаров отметил, что по делу провели объёмное расследование.

Михаил Назаров:

«Был проведён огромный объём исследований и были проведены экспертизы, которые, могу смело сказать об этом, являются уникальными. По крайней мере, та экспертиза, которую мы проводили несколько месяцев — постепенно, шаг за шагом вынимали землю из отвалов, потому что нужно было подобраться ко всем конструкциям, чтобы они не разрушились».

С авиационными происшествиями всё сложно

Ещё одно громкое дело прошлого года — крушение вертолёта, однако пока Следком не готов дать подробную информацию по расследованию происшествия.

Напомним, 28 ноября 2016 года в районе Алушты разбился четырёхместный вертолёт Robinson, вылетевший из Ялты в Белогорск. На его борту было трое человек, все они погибли. Помимо пилота, в кабине находился известный российский продюсер, актёр, глава кинокомпании «Союз Маринс Групп» 51-летний Александр Куликов и его 32-летняя помощница Мария Суслова.

Михаил Назаров:

«По крушению вертолёта возбуждено уголовное дело. Достаточно сложное экспертное исследование, на это требуется определённое время, поэтому сейчас говорить о конкретных виновных ещё рано».

Также генерал-лейтенант вспомнил о крушении самолёта малой авиации Cessna 336 под горой Клементьева, в результате чего погибло четыре человека. Расследование по этому делу уже завершено.

Михаил Назаров:

«Это тоже было сложное дело, потому что объяснить технологию авиационных происшествий очень тяжело, собрать все доказательства... Но мы смогли довести до логического завершения. Принято законное решение, и дело направлено в суд».