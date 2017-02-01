В четвёртый раз подряд!

Соревнования прошли с огромным размахом — 54 страны, свыше 1600 спортсменов

Дважды на территории бывшего Советского Союза проходили летние Универсиады, в Москве и в Казани, а вот зимняя Универсиада впервые проводилась в Казахстане, в студенческой столице страны Алма-Ате, и завершилась на минувшей неделе.

На старте

В Алма-Ату 54 страны прислали свыше 1600 спортсменов, которые выступали по двенадцати видам спорта, оспаривая 86 комплектов медалей. Самыми крупными командами, насчитывающими свыше ста-двухсот человек, были студенческие сборные России, Казахстана, Китая, Японии.

О росте мастерства наших зимников свидетельствует такой факт. Если на зимних Универсиадах — 2007 в итальянском Турине и — 2009 в китайском Харбине наши парни и девушки в общекомандном зачёте уступали победу спортсменам из Южной Кореи и Китая, то затем три Универсиады подряд: в турецком Эрзуруме—2011, итальянском Трентино—2013, испанской Гранаде—2015 — россияне были первыми. Они постоянно увеличивали свой «золотой запас», решающий фактор для победы в общекомандном зачёте: 2011 — 14, 2013 — 15, 2015 — 20 золотых медалей, что явилось рекордом, который на два золотых «кружочка» превысил достижение китайцев в Харбине.

Разумеется, и перед стартами, в своём большинстве на новых спортивных спортсооружениях Алма-Аты и её окрестностей, россияне рассматривались как основные претенденты на победу в общекомандном зачёте. Хотя не исключалось, что нашим парням и девушкам серьёзное сопротивление должны оказать сборные Китая, Южной Кореи, Японии (ведь азиатские студенты всегда были прилежными в спортивных дисциплинах), Польши и, конечно же, хозяева 28-й Универсиады команда Казахстана, ведь руководители страны не скрывают, что собираются претендовать на проведение зимних Олимпийских игр — 2026. Кстати, в эти дни стало известно, что и Санкт-Петербург планирует выставить свою кандидатуру на проведение летних Олимпийских игр — 2028.

Однако истинные события на снежных и ледовых трассах Казахстана, на игровых полях и площадках превзошли все ожидания, и прошли при подавляющем преимуществе российских спортсменов. И это притом, что на этот раз в их рядах стартовали считанные мастера, выступающие в национальных сборных России по зимним дисциплинам, которых, образно говоря, можно было пересчитать по пальцам.

Герои Универсиады-2017

Биатлон. Стреляющие лыжники вернулись из Казахстана, имея в своих рядах четырёх чемпионов Универсиады. При этом Семён Сучилов и Сергей Коростылёв стали победителями, соответственно, в спринте на 10 км и в гонке преследования, после чего вместе с Ларисой Куклиной и Ольгой Шестериковой выиграли смешанную эстафету. Так парни стали двукратными чемпионами.

Лыжные гонки. Как всегда, на комплексных состязаниях развернулось заочное соперничество между стреляющими лыжниками и лыжниками-гонщиками. В нём на этот раз преуспели гонщики. Среди них — двое трёхкратных чемпионов: Дмитрий Ростовцев финишировал первым в гонке на 15 и 30 км, в эстафете 4×7,5 км¸ а Лилия Васильева — в гонках на 5 и 15 км, в эстафете 3×5 км. Двукратными чемпионами стали Валерий Гонтарь (гонка на 10 км и эстафета) и Анна Нечаевская (гонка на 5 км и эстафета). В спринтерской гонке титул чемпионки достался Марии Давыденко, а в эстафетах — Егору Березину, Кириллу Вычужанину и Ольге Репницыной. Только за счёт усилий гонщиков россияне могли рассчитывать на то, чтобы стать призёрами в общекомандном зачёте, не считая достижения своих товарищей в других видах спорта.

Лыжное двоеборье и прыжки с трамплина. В этих двух дисциплинах, откровенно говоря, мы уже подзабыли, когда россияне становились чемпионами на международных состязаниях. Теперь же Вячеслав Барков выиграл в двоеборье гонку Гундерсена (прыжки с трамплина и гонка на 10 км), а команда прыгунов с трамплина в составе Александра Баженова, Романа Трофимова, Михаила Максимочкина сумела на трамплине К-95 опередить непобедимых на Универсиаде японских прыгунов.

Горнолыжный спорт. И эта дисциплина долгие годы не покорялась россиянам. Теперь её сумели, образно говоря, расколдовать девушки. Супергигант выиграла Елена Яковишина, а в суперкомбинации отличилась Анастасия Силантьева.

Конькобежный спорт. На легендарном высокогорном катке «Медео» высокими секундами блеснули Александра Качуркина, выигравшая бег на дистанциях 1000 и 1500 м, а её товарищ Кирилл Голубев первенствовал на дистанции 1500 м.

Сноуборд. Наличие в сборной России двух двукратных чемпионов: в параллельном слаломе и в гигантском параллельном слаломе Богдана Богданова и в слоуп-стайле и биг-эйре Михаила Матвеева, добавьте чемпионство в последней дисциплине у женщин Анастасии Логиновой, и смело можно утверждать, что с российскими сноубордистами пришла пора считаться и в этом «американском» виде спорта.

Фристайл. Аналогичный вывод можно сделать и по итогам ски-кросса у женщин, где наши мастера фристайла Анна Антонова, Майя Аверьянова, Екатерина Мальцева дружно поднялись за всеми наградами на пьедестал почёта.

Фигурное катание. Вопреки всем ожиданиям лишь одиночница Елена Радионова поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Увы, состязания в парах не состоялись, так как заявились всего... два дуэта (?!).

Хоккей с шайбой. Существует поверье, что тот, кто становится чемпионом по хоккею на Универсиаде, может считаться её победителем по всей программе студенческого форума спорта. И здесь сильнейшими россияне стали среди как мужских команд, так и женских. В полуфинале наши парни переиграли канадцев — 4:1, а в решающем матче — сборную Казахстана (1:0), девушки же в решающей игре сломили сопротивление канадок — 4:1, а в четвертьфинале — сборной США — 7:1.

Итоги зимней сессии

Досрочно победителем общекомандного зачёта состязаний в Алма-Ате, в четвёртый раз подряд, в соперничестве с 53 сборными со всех континентов, стала студенческая сборная России, установившая два рекорда в истории этих состязаний — 29 золотых наград и 71 медаль в различных зимних дисциплинах. Вот так распределились места в десятке сильнейших: Россия (29 золотых + 27 серебряных + 15 бронзовых = 71 медаль), Казахстан (11+8+17=36), Южная Корея (11+5+5=21), Япония (6+12+10=28), Польша (5+2+5=12), Китай (4+4+2=10), Франция (4+2+2=8), Италия (4+0+0=4), Беларусь (3+2+1=6), Украина (2+3+4=9).

Отметим, что зимники всего из пятнадцати стран имеют в своих рядах чемпионов, а спортсмены 27 стран удостоились наград. Увы, не преуспели на Универсиаде—2017 такие гиганты мирового спорта, как американцы, китайцы, немцы и канадцы. Например, 73 спортсмена из США увезли на родину по одной серебряной и бронзовой медали. Им теперь остаётся подождать до 2019 года, когда в Красноярске будет поднят флаг очередной зимней Универсиады.