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Спорт

Мяч летает над Европой

Красноярский «Енисей» будет стартовать в Кубке ФИБА-Европа

Разумеется, тот, кто отдаёт предпочтение баскетболу перед иными видами спортивных игр, будет утверждать, что эта игра — самая популярная в США, и он недалёк от истины. Хотя не следует забывать, что в последние годы баскетбол стал популярен в Европе, обойдя создателей этой игры по количеству крупнейших профессиональных чемпионатов и розыгрышей кубков.

Неудавшийся эксперимент

Вспомните, сколько копий было сломлено, когда созданной в России Единой лиге ВТБ предсказывали судьбу Национальной баскетбольной лиги (НБА), базирующейся в США и Канаде и заслуженно объединяющей всех сильнейших игроков мира, считающих за честь выступать в клубах этой лиги. И поначалу дела в лиге ВТБ складывались весьма удачно. С каждым очередным сезоном она пополнялась не только российскими командами, но и клубами из ближнего и дальнего зарубежья. Но, увы, геополитические события, происходящие в последние годы, заставили украинские, литовские, грузинские, финские, чешские клубы покинуть её ряды, а финансовые «прорехи» — и ряд российских коллективов.

Перед стартом Единой лиги ВТБ — 2016/17 года в ней сохранились девять известных российских клубов: московский ЦСКА, подмосковные «Химки», санкт-петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив-Кубань», казанский УНИКС, «Нижний Новгород», саратовский «Автодор», красноярский «Енисей» и новичок первенства пермская «Парма». Вместе с этой девяткой звание чемпиона России оспаривают четыре клуба из ближнего зарубежья. Но, увы, рижский ВЭФ (Латвия) и «Астана» (Казахстан) за десять туров до конца регулярного чемпионата, занимая шестое и восьмое места в турнирной

таблице, рискуют не вписаться в число восьми первых клубов, которые в плей-офф продолжат сражение за медали первенства. А вот таллинский «Калев» (Эстония) и «Цмоки-Минск» (Беларусь), обосновавшиеся на одиннадцатом и двенадцатом местах, потеряли все шансы впрыгнуть в последний вагон поезда, уносящегося в четвертьфинал.

И хотя говорят, что прогнозы — гиблое дело, но возьмём на себя смелость заявить, что чемпионом России, по установившейся традиции, в очередной раз станет ЦСКА, выступающий ныне в лиге ВТБ в ранге действующего чемпиона Евролиги 2015/16 года. Пока москвичи, ведомые греческим наставником Димитрисом Итудисом (на днях он отказался возглавить сборную Греции), а на поле — двумя сильнейшими на континенте мастерами французом Нандо де Коло и сербом Милошем Теодосичем, громят всех соперников как на своём поле, так и в гостях. Правда их у себя, в Краснодаре, смогли обыграть «железнодорожники» — 83:74, а в Саратове до последней секунды против них вёл сражение местный «Автодор», но проиграл — 103:104. Однако чемпионы страны не забывают «уколов» и в ответных матчах в Москве они разгромили краснодарцев — 105:56 и саратовцев — 81:63.

Зато за серебро и бронзу ожидается, как говорится, борьба не на жизнь, а на смерть между краснодарцами, питерцами, «химиками» и казанским УНИКСом, в рядах которого неудержим самый результативный защитник нашего континента американец Кит Лэнгфорд.

За титул Евролиги

Теперь этому чемпионату, объединяющему в своих рядах шестнадцать лучших команд континента из России, Испании, Греции, Турции, Сербии, Литвы, Германии, Израиля, Италии, сулят лавры, подобные НБА. В отличие от заокеанских мастеров, их европейские коллеги играют друг с другом в два круга. Затем восемь лучших выходят в четвертьфинал плей-офф, здесь распределяются на пары, где команда, одержавшая три победы в пяти поединках, становится участником «финала четырёх». В конце мая нынешнего года он будет проведён в Стамбуле.

В начале чемпионата казалось, что действующий победитель прошлогодней Евролиги ЦСКА триумфальным маршем прошагает в плей-офф. Москвичи, в рядах которых, кроме Нандо де Коло и Теодосича, сильно играют члены сборной России Виктор Хряпа, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Виталий Фридзон, братья Дмитрий и Михаил Кулагины, опытные американцы Кори Хиггинс, Ааарон Джексон, Кайл Хайнс, Джеймс Огастин, одного за другим побеждали своих соперников, опережая в турнирной таблице на два-три выигрыша своих главных соперников: мадридский «Реал», турецкий «Фенербахче», греческие «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Но, увы, столь сложный турнир нельзя пройти без травм ведущих игроков. И стоило на месяц выбыть из строя Нандо де Коло, а за ним отправиться в госпиталь Теодосичу и Хряпе, как на россиян обрушился град неудач, особенно, когда они играли в гостях, где переполненные трибуны местных болельщиков требовали побед от своих любимцев над ослабленным чемпионом Евролиги. Увы, армейцам пришлось капитулировать в поединках с «Реалом» — 85:95, с турецкими «Фенербахче» — 71:77 и «Дарушшафакой» — 83:91, с сербской «Црвеной Звездой» — 67:78, литовским «Жальгирисом» — 74:79. Но, пожалуй, самым обидным было поражение в Москве от «Фенербахче» — 79:95, и это притом что хозяева поля великолепно действовали до большого перерыва. Но и «Реал» тоже не железный. Стоило мадридцам, опять-таки из-за травм, потерять несколько своих лидеров, как они также потерпели пять поражений почти подряд: от ЦСКА (90:91), испанской «Басконии», от «Фенербахче», «Дарушшафаки» и «Црвены Звезды».

Одним словом, за восемь туров до конца регулярного чемпионата в восьмёрку претендентов на выход в плей-офф вошли: «Реал» — 51, ЦСКА и «Олимпиакос» — по 48, «Фенербахче» — 42, «Панатинаикос» — 39, «Црвена Звезда» и «Баскония» — по 36, «Анадолу Эфес» и «Дарушшафака» — по 33 очка. А вот казанский УНИКС (21 очко), к сожалению, уже выбыл из борьбы за место в четвертьфинале. И это притом что Кит Лэнгфорт, как и Нандо де Коло, три раза признавался лучшим игроком тура, а Теодосич был назван сильнейшим игроком сентября.

Под знаком УЛЕБ и ФИБА

Эти две солидные баскетбольные организации для остальных профессиональных клубов проводят: первая — клубный чемпионат Европы и розыгрыш Кубка континента, а вторая — чемпионат и розыгрыш Кубка ФИБА-Европа. В чемпионате под эгидой УЛЕБ российский баскетбол представляют подмосковные «Химки», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Нижний Новгород». Они уже, кроме нижегородцев, успешно миновали два отборочных раунда и вышли в четвертьфинал плей-офф. В нём жребий свёл в одну пару краснодарцев и питерцев, а ребята из Подмосковья будут играть с испанской «Валенсией». Кроме этих дуэтов, в четвертьфинале встречаются немецкая «Бавария» — испанская «Уникаха» и израильский «Хаппоэль» — испанская «Гран-Канария». В полуфинал выйдут те клубы, которые в парах выиграют три из пяти поединков.

А вот под знаком ФИБА в чемпионате успешно миновал первый раунд саратовский «Автодор», а в Кубке будет стартовать красноярский «Енисей». Вот так баскетбольный мяч беспрерывно летает над Европой почти весь год.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото fotki.yandex.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 417 от 17 февраля 2017 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

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