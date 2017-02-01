Смертельные игры подростков

Что толкает детей на игры со смертью, кто виноват и как уберечь своих чад от опасного увлечения

Страшная проблема, охватившая материковую Россию, коснулась и Крыма. Одной из злободневных тем на повестке дня стала новая, но уже популярная среди подростков игра «Беги или умри». По России прокатилась устрашающая информационная волна о происшествиях на дорогах с детьми. Были даже случаи травматизма.

В чём причина?

Смысл игры «Беги или умри» состоит в том, что ребёнок, подросток должен пробежать как можно ближе к движущемуся транспорту, буквально перед капотом. Опасно? Чрезвычайно. При этом пострадать может не только ребёнок, но и автомобилист, который либо собьёт его, либо, объезжая или резко тормозя, может спровоцировать столкновение с другими машинами.

Как объясняют свой интерес к подобной игре дети? Разные источники сообщают: играя со смертью, подростки утверждают, что воспитывают в себе мужественность, бесстрашие.

Кто толкает их на это? В соцсетях некие модераторы (вероятно, взрослые) создают группы, в которые приглашают подростков, объясняют правила, мотивируют. В результате дети бросаются под машины, обычно на глазах у сверстников, которые зачастую снимают это на видео.

В родительских чатах тоже можно найти отклик на проблему. Там родители советуются: как уберечь своих детей от фатальной игры или как «вылечить» игроков.

Проблема, ставшая всероссийской, дошла и до уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка — меры принимаются на высшем уровне.

В Крыму в публичном доступе также прошла информация о появлении первых игроков на наших просторах, а именно в Ялте. Как сообщают СМИ, о ней говорили и на конференции педработников.

Набирающая популярность игра заставляет «просвещённых» родителей внимательней приглядываться к детям. Водители, сталкивавшиеся с «участниками» игры «Беги или умри», настораживаются при виде подростков у проезжей части.

Смертельные игры детей не могли не коснуться взрослых.

Модераторы, мотивирующие детей играть в столь опасную игру, просто склоняют их к суициду. Ведь подросток, бросающийся под капот, уже заранее готов к тому, что может не выжить и согласен с этим.

Кстати, модераторам стоит задуматься об ответственности. Как заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, в Государственной думе РФ был разработан законопроект, авторы которого предлагают подвергать уголовному преследованию людей, содействующих детскому суициду «советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийств».

Во благо?

Что думает об этом ГИБДД, основной задачей которой является соблюдение безопасности на дорогах? «Крымский ТелеграфЪ» обратился за ответами на щепетильные вопросы к уполномоченному сотруднику Ялтинского отделения ГИБДД. Однако оказалось, что это вопрос не местного, не регионального, а республиканского уровня, поэтому отвечать на него ялтинцам не положено. Поднимаясь по должностным ступенькам уполномоченных лиц, мы дошли до пресс-офицера МВД России по Республике Крым Ольги Кондрашовой. Вот что она нам ответила.

Ольга Кондрашова, начальник отдела информации и общественных связей, полковник внутренней службы МВД России по РК:

«У нас таких случаев нет. Упоминания в прессе относительно инцидентов в Ялте не соответствуют действительности. Однако мы проводим работу, нацеленную как на избежание аварийных ситуаций, так и на воспитание законопослушного поколения».

Остаётся надеяться на бдительность правоохранителей. Но стоит ли замалчивать проблему, считая, что её упоминания только «рекламируют» опасное увлечение? Как же тогда предупредить родителей, водителей, педагогов?

Чтобы понять, почему подростки откликнулись на появление игры и почему «Беги или умри» их так привлекает, «Крымский ТелеграфЪ» обратился к квалифицированным специалистам.

Виталий Солецкий, психолог, психофизиолог:

«Причиной такого поведения и желание играть в игры с риском для жизни могут быть аффективные расстройства личности, депрессивные состояния, иногда — суицидальные наклонности. Эта игра — способ простимулировать себя. Говоря о том, что они таким образом воспитывают себя, подростки просто оправдывают свои поступки. Обычно такое поведение свойственно детям, которым не уделяют должного внимания».

Оксана Полищук, психолог:

«Зачастую желание принимать участие в таких играх можно расценивать как попытку заслужить одобрение. В определённом возрасте это очень важно. Школьники хотят заслужить одобрение сверстников, в старшем школьном возрасте дети пытаются получить одобрение старших — родителей и других взрослых. Если никто их не одобряет, они всячески пытаются привлечь к себе внимание. Если не получается хорошими способами, они совершают плохие поступки. Разбил витрину, бросился под колёса — дома разборки и, как результат, на ребёнка обратили внимание. От этого не застрахованы ни дети из неблагополучных семей, ни дети со статусными родителями. Всё дело в недополучении внимания.

Ещё одной причиной может быть низкая самооценка, когда нет внутренней базы: „я — хороший“. Люди с заниженной самооценкой зачастую подвержены манипуляциям. И модераторы, которые собирают их в соцсетях, рассчитывают на это — берут „на слабо“. В результате дети неоправданно рискуют собой, доказывая окружающим и себе, что „я — молодец“. Как уберечь детей от этой страшной игры? Семья должна поддерживать ребёнка, дарить положительные эмоции, занимать его».

Игорь Тимощук, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»:

«Кому-то просто не хватает острых ощущений. Много сил, требующих реализации, масса комплексов, которые они так пытаются преодолеть. Раньше было больше патриотических игр, где дети могли реализовывать себя, не рискуя жизнью. Когда нет правильной платформы, дети находят свои способы для этого. Вместе с тем надо отметить, что в возникновении проблемы во многом виноваты родители, которые не уделяют детям достаточно времени. Как следствие ребёнок чувствует себя брошенным и никому не нужным».

Таким образом, вывод напрашивается сам собой. Среда формирует ребёнка. Если в семье здоровая атмосфера, ребёнок не обделён родительским вниманием, воспитывается как социальная, развитая личность и не чувствует себя брошенным — его будет устраивать жизнь, а соответственно, он не станет играть со смертью. В то же время о профильной поддержке института семьи и защите детства не должно забывать государство, не замалчивать проблему, а решать её.