Сто миллиардов раздвинут горы

Масштабный инвестпроект предлагает фирма в состоянии ликвидации

В крымском правительстве заявили о намерении застроить рекреационными объектами гору Чатырдаг. Проект планируется презентовать в рамках Ялтинского международного экономического форума. Что собираются построить на склонах и плато горы, кто намерен воплощать проект в жизнь, как это соотносится с заповедным статусом территории и насколько это безопасно для окружающей среды, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Новые планы

По сообщению пресс-службы крымского правительства, на двух тысячах гектаров склонов горы Чатырдаг планируется построить спортивный курорт «Горный Крым» с основной базой на берегу Изобильненского водохранилища. В долине у подножья южных склонов Чатырдага в проекте разместить комплекс парков, в том числе исторический площадью в двадцать четыре гектара, и природный на территории почти в сто гектаров.

Предполагается, что на Чатырдаге будут развиваться такие направления, как фрирайд, сноу-парк, сани, прогулки на снегоступах, туристские лыжи, детские трассы, каток, катание на снегоходах и другие виды зимних развлечений. Планируется, что за зимний период «Горный Крым» будут посещать около пятнадцати тысяч туристов, для обслуживания которых потребуется не менее семи тысяч пятисот человек персонала.

Авторы идеи также намерены соединить транспортной инфраструктурой второго уровня Алушту, село Верхняя Кутузовка и село Изобильное. При этом нигде не раскрывается, что подразумевает «инфраструктура второго уровня» — то ли вторая дорога над уже проложенной, то ли струнное метро, то ли канатная дорога. Однако в экспертных заключениях, представленных на сайте проекта, отмечается, что близость Алушты и хорошая транспортная связь позволят всю нагрузку по размещению туристов оставить в городе, а в горах строить только инфраструктуру отдыха и развлечений.

Кто эти люди

Инициатором проекта выступила крымская Федерация горнолыжного спорта, которая оценивает предварительную стоимость реализации проекта на уровне ста миллиардов рублей. При этом на сайте проекта также представлены намерения по строительству яхт-клуба «Алушта-марин» с шестнадцатиэтажным гостиничным комплексом, подводными ресторанами и вертолётной площадкой. Яхтенный комплекс тоже планируется связать канатной дорогой с объектами «Горного Крыма».

Стоимость этого проекта пока не оценивалась, но тоже очевидно, деньги на такое строительство необходимы очень даже немалые. Тем больше хочется разобраться, кто стоит за столь масштабными предложениями. Особенно с учётом того, что оба замысла — и «яхт-клуб» и «Горный Крым» — представлены в качестве инвестиционных проектов на сайте «Курорт-Таврида», который почему-то сделан на бесплатной платформе. О самой компании на сайте не сказано ни единого слова, а в разделе «Контакты» указаны только данные руководителя проекта Олега Исаева.

Любопытно, что исполнительным директором крымской Федерации горнолыжного спорта, согласно данным Единого реестра юридических лиц, является Валерий Исаев, который, судя по отчеству, приходится братом Олегу Исаеву. Федерация зарегистрирована в Симферополе, на улице Косухина, в районе объездной дороги, рядом со Строгановкой. По этому же адресу находится ещё одна Федерация — горнолыжного спорта и сноуборда. И некое ООО с символичным названием «Горный Крым», генеральным директором выступает всё тот же Валерий Исаев. А ещё книжное издательство «Сонат», опять во главе с тем же Исаевым.

Самое любопытное, что, по данным Единого реестра юридических лиц, с декабря прошлого года принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из Реестра. Уставной капитал традиционно минимальный — десять тысяч рублей. В числе учредителей, помимо Валерия Исаева, некие Владимир Махиня и Никита Курочкин.

Махиня является соучредителем евпаторийского ООО «Корпорация «Город», которое тоже находится в стадии ликвидации, а изначально было ориентировано на деятельность санаторно-курортных организаций. Никаких масштабных проектов за этой фирмой найти не удалось.

Курочкин несколько лет назад зарегистрировал на себя ИП, которое потом было переоформлено в Крыму. Но регистрация в Пенсионном фонде прошла по городу Саранску Республики Мордовия. Никакой информации о масштабных инвестпроектах в Мордовии или ещё где-то по России, связанных с фамилией Курочкина, найти не удалось.

Заповедность — не проблема

Авторы инвестпроекта сразу декларируют, что заповедный статус территории, которую планируется застроить, их абсолютно не смущает. Логика при этом такова: весь Крым — это сплошные заповедники, либо региональные, либо федеральные. Если по ним пройтись, то они неухоженные. Толку нет от таких заповедников.

Надо сказать, что такой подход сегодня находит отклик, судя по последним действиям, в Министерстве экологии и природных ресурсов — многие охраняемые природные территории уже готовятся перейти в статус инвестиционных площадок. И Чатырдаг, очень похоже, тоже не станет исключением.

Хотя экологи по этому поводу уже начали бить тревогу, говоря о том, что гора, по сути, является питателем многочисленных рек, снабжающих Симферополь и часть Южного берега. Любая антропогенная нагрузка, а уж тем более связанная с использованием пресной воды, для снегогенераторов, к примеру, может привести к необратимым изменениям и усугубить ситуацию с дефицитом питьевой воды на полуострове.

Впрочем, кого это будет волновать, если на предложение действительно найдётся инвестор со ста миллиардами в кармане.