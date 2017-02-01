Георгий Мурадов: «Нам не пармезан нужен — нам нужен свой общероссийский, в том числе крымский бренд»

Дадут ли иностранным инвесторам зелёный свет, чтобы на самом деле зайти на крымский рынок, мы поинтересовались у заместителя Председателя Совета министров Республики Крым — Постоянного Представителя Республики Крым при Президенте РФ Георгия МУРАДОВА.

На целую четверть века Крым и Севастополь превратились в налоговый рай для бизнеса: функционирование Свободной экономической зоны на полуострове продлится до 2040 года, законодатели сделали всё возможное, чтобы обеспечить максимально комфортную среду для инвестиций, бизнеса, и, в частности, для местных предпринимателей. Также завершается формирование собственной нормативно-правовой базы на основе опыта федерального и регионального законотворчества. Основными участниками Свободной экономической зоны стали именно крымские компании, которые первыми «набили шишки» и получили свой экономический опыт инвестирования в республику. В свою очередь, представители иностранных компаний также активно знакомятся с Крымом и местными предпринимателями, совершенно не беспокоясь о санкциях.

В роли проводника

— Георгий Львович, Вы активно призываете российских предпринимателей заходить в Крым — насколько инвестиционно привлекательна наша республика для российских инвесторов?

— Постпредство отвечает за международные связи, внешнеэкономические контакты, за выстраивание отношений с иностранными инвесторами. Не менее активно мы работаем и с российскими инвесторами. Не секрет, что большое количество офисных центров крупных корпораций и представительств российских регионов расположены именно здесь, в Москве. Поэтому мы и работаем над моделью институционального сотрудничества, стараясь выступать в роли проводника, стимулирующего привлечение инвестиций в различные сектора экономики Крыма. Хотел бы подчеркнуть, что федеральные и региональные власти за последние три года создали условия и механизмы, позволяющие инвестору чувствовать себя в Крыму более комфортно, чем на материковой России. Так, например, получение статуса участника СЭЗ освобождает от уплаты налогов на имущество организаций на 10 лет и земельного налога на три года, понижает тарифы страховых взносов. Почти четыре сотни предприятий и организаций получили в прошлом году статус участника СЭЗ в Крыму, инвесторы заключили 114 соглашений на общую сумму около 128 млрд рублей. И это притом, что Крым испытывал инвестиционный голод на протяжении всего украинского периода, когда никаких санкций не было. В то же время серьёзным сдерживающим фактором остаётся отсутствие в Крыму крупных отечественных корпораций и банков. Руководство этих структур высказывает опасение, что режим незаконных санкций нанесёт ущерб их коммерческим интересам за рубежом. Получается, что часть российского бизнеса автоматически подключилась к санкциям против своей же собственной страны, к блокаде Крыма. Если бы все наши крупные корпорации консолидировано «зашли» в Крым и вместе стали работать, то применить против них санкции было бы невозможно, тем более в сегодняшних условиях роста антисанкционных настроений в США и Европе. Об этом свидетельствует опыт наших авиакомпаний. Запад не рискнул применять против них санкции, так как в противном случае пришлось бы прервать всё авиасообщение с Россией, тем самым нанеся своим авиаперевозчикам и экономике в целом непоправимый ущерб. Точно так же обстоит дело и в других областях.

Надежда на Ялтинский форум

— Меняется ли тенденция заинтересованности иностранных инвесторов в Крыму?

— Интерес зарубежного бизнеса к полуострову неуклонно растёт. О готовности вкладывать средства в инфраструктурные проекты в Крыму заявляли представители многих европейских и азиатских компаний. Могу вам сказать, что на сегодняшний день около 30 иностранных компаний уже работают в республике. Однако для инвесторов из западных стран, в отличие от бизнесменов, например, из Китая и Ирана, введённые в отношении России после вхождения Крыма в её состав санкции пока представляют определённые риски. Сейчас, несмотря на эти риски, можно говорить именно о проявлении повышенного интереса со стороны западных бизнесменов, которые регулярно приезжают в Крым. Правда свои визиты многие из них не афишируют. Результаты работы Ялтинского международного экономического форума, ставшего за эти годы востребованной международной деловой площадкой, свидетельствуют о росте интереса к Крыму. В 2016 г. в нем участвовало около 70 представителей из 26 стран. В этом году мы ожидаем, что Ялту посетит не менее 100 зарубежных участников более чем из 30 стран.

С другой стороны, и мы не сидим на месте. При активном содействии Постпредства в 2016 году прошли презентации делового и культурного потенциала Крыма в Пекине, Софии, Белграде, Минске. Был проведен целый ряд интересных переговоров с партнёрами из стран Персидского залива, в частности, Бахрейна, который является его своего рода финансовым центром. Не менее продуктивно складываются отношения и на европейском направлении, в частности, с наиболее развитыми промышленными провинциями Италии. Рассчитываем, что в этом году в рамках Ялтинского форума будет организован специальный круглый стол по Италии с участием итальянских бизнесменов, политиков и общественных деятелей. Есть определённый прогресс и на макроэкономическом уровне со стороны соседей. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве между Советом министров Республики Крым и Кабинетом министров Республики Абхазия, а также между городами Гагра и Ялта.

Работа на длинной дистанции

— Муниципалитеты Крыма, насколько мы можем судить, крайне неравномерно работают с инвесторами. У кого-то получается работать, а кто-то отличается чрезмерным бюрократизмом.

— Перед всеми без исключения органами власти Республики Крым, включая муниципалитеты, стоит сложная и деликатная задача — привлечение внебюджетных капиталовложений в экономику региона. Это и рабочие места, и доходы в муниципальный или районный бюджет и, безусловно, возможность оживления экономики всего района. Именно это позволяет комплексно развивать экономику Крыма.

Пока нельзя сказать, что республика испытывает инвестиционный бум, но инвесторы уже потянулись, например, в ту же туристическую и рекреационную сферу, где окупаемость проектов гораздо выше, чем где-либо. Но надо понимать, что не все проекты приносят быструю отдачу: для получения прибыли требуется работа на «длинной дистанции», к чему готовы далеко не все компании и далеко не все руководители администраций на местах. Мне представляется, что небольшие муниципальные образования должны делать ставку на малый бизнес и кооперацию с аналогичными районами из материковой России.

Мы, со своей стороны, как орган государственной власти, которому поручено привлекать иностранных инвесторов и развивать международные связи, всегда готовы прийти на помощь районам Крыма, начиная от методики взаимоотношений с иностранными партнёрами, до ориентирования их на наиболее интересные сферы хозяйства данного района.

Страшное слово «иностранец»

— Будем выпускать свой крымский пармезан?

— Нам не пармезан нужен — нам нужен свой общероссийский, в том числе крымский бренд. Как игристые вина князя Голицына или Массандра. Вот нам и сыр такой надо придумать. Другой простой пример — производство мороженого, которого, кстати, нам не хватает для туристов в летний период, оно завозится с материка. На нас выходят представители московских и ростовских компаний, которые заинтересованы в локализации этого бизнеса в Крыму. Есть интерес и со стороны иностранцев. Особенно в таких сферах, как производство продуктов питания, сельское хозяйство, молочное животноводство, выращивание овощей, виноградарство. Поэтому нам очень хотелось бы, чтобы руководители на муниципальном и районном уровне воспринимали это адекватно. К сожалению, в некоторых муниципалитетах и районах Крыма при слове «иностранец» чиновники пугаются и прячутся куда-то, либо говорят: «мы тут сами разберёмся», предлагая примитивный бюрократический подход к решению возникших проблем.

Для того чтобы Крым развивался успешно, в том числе и на муниципальном уровне, необходимо, чтобы районы более широко вовлекались в общероссийскую хозяйственную деятельность, перенимали лучшие практики и стандарты привлечения инвестиций, в том числе из-за рубежа.

Досье

Мурадов Георгий Львович.

Родился 19 ноября 1954 г. в поселке Кочмес Интинского района Коми АССР.

В 1972 г. окончил среднюю школу No36 города Краснодара. В 1972-1974 гг. — студент вечернего отделения факультета романо-германской филологии Кубанского государственного университета. С 1974 г. по 1979 г. — студент факультета «Международные отношения» Московского государственного института международных отношений МИД СССР. С 1979 г. по 1991 г. — работал на различных должностях в МИД СССР и Посольствах СССР за рубежом. С 1992 г. по 1996 г. — советник-посланник Посольства России в Болгарии. С 1996 г. по 2000 г. — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Республике Кипр. С 2000 г. по 2007 г. — руководитель Департамента международных связей города Москвы. С 2007 г. по 2010 г. — руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. С 2000 по январь 2012 гг. — Член президиума Правительственной комиссии Российской Федерации по делам соотечественников за рубежом. С декабря 2011 г. по наст. время — Член Попечительского совета Международного совета российских соотечественников. Кандидат исторических наук. Награжден орденами Дружбы и Почёта, медалями Российской Федерации, тремя орденами Русской Православной Церкви, зарубежными правительственными наградами. Женат, имеет двоих взрослых сыновей.