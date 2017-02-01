Кто попадает под дачную амнистию

Упрощённый порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем про дачную амнистию — упрощённый порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Регистрация права

С целью упорядочения землепользования 30.06.2006 года был утверждён Федеральный закон № 93 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». В народе закон имеет второе краткое и исчерпывающее название — «дачная амнистия», которая действует и сегодня.

Упрощённый порядок позволяет оформить права:

на земельные участки, которые предоставлены гражданам для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства (далее — земельные участки);

объекты недвижимости, построенные на таких земельных участках. Это объекты индивидуального жилищного строительства (жилые дома) и другие объекты недвижимости (хозяйственные постройки, беседки, бани, сараи).

Гражданин может зарегистрировать в упрощённом порядке право собственности на земельный участок, предоставленный ему до 30.10.2001 года.

Для этого в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомрегистр) подаётся заявление на государственную регистрацию прав с приложением одного из перечисленных правоустанавливающих документов: акт о предоставлении гражданину земельного участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления, свидетельство (акт) о праве на земельный участок, выданное уполномоченным органом государственной власти, выписка из похозяйственной книги (в случае, если земельный участок был предоставлен для ведения личного подсобного хозяйства), иной документ, устанавливающий или удостоверяющий право заявителя на земельный участок.

Капстроительство

По «дачной амнистии» можно также оформить объекты капитального строительства, расположенные на садовых, огородных, дачных участках, а также объекты индивидуального строительства, находящиеся на участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства.

Конечный срок оформления в упрощённом порядке собственности на объекты, расположенные на садовых, огородных, дачных участках, не ограничен. Для оформления в упрощённом порядке объектов индивидуального жилищного строительства, которые расположены на участках ЛПХ и ИЖС, срок «дачной амнистии» истекает 1 марта 2018 года.

Право собственности гражданина на объекты недвижимого имущества, которые созданы на земельном участке, предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства, а также гаражи и иные объекты недвижимого имущества (например, баня, беседка, сарай, другие хозяйственные постройки), регистрируется в том же порядке, что и право собственности на объект индивидуального жилищного строительства. До 01.01.2017 года основанием для регистрации права собственности на индивидуальные жилые, садовые, дачные дома и другие постройки на земельном участке, предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства, являлись декларация о таком объекте недвижимого имущества и правоустанавливающий документ на земельный участок. Таким образом, вносить сведения о строении и жилом доме в Государственный кадастр недвижимости не требовалось, т. е. и заказывать изготовление технического плана у кадастровых инженеров также не требовалось.

С вступлением в силу нового 218-ФЗ с 01.01.2017 года для регистрации права собственности на индивидуальные жилые, садовые, дачные дома и другие постройки на земельном участке, предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства, являются:

технический план на идивидуальный жилой дом или технический план на жилое строение (жилой дом), расположенные в ДНТ и СНТ;

правоустанавливающий документ на земельный участок.

Всё вышеперечисленное — основные «рецепты» дачной амнистии.

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