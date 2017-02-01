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СпецпроектИстория

«Фотокор» Светлейшего князя

Первый художник, передавший на своих полотнах прелесть крымского пейзажа, сделал это не по вдохновению свыше, а по Высочайшему повелению

Михаил Иванов, военнослужащий и художник, прибыл на полуостров вслед за своим покровителем Григорием Потёмкиным, чтобы составить для Екатерины Великой своеобразный «фотоотчёт» о вновь приобретённых землях, как тогда говорили, «снять» территории. И именно на акварелях Иванова императрица впервые увидела Крым.

По долгу службы

По уставу того времени в русских войсках находились не только те, кто знал стратегию и тактику ведения войны, не только те, кто смело шёл в атаку и чья рука не уставала колоть врага. В рядах служилых немаловажную нишу занимали люди, обученные рисованию. И в данном случае речь идёт не только об инженерах-строителях и топографах. При полководцах и флотоводцах в обязательном порядке состояли своеобразные «фотокоры», художники-баталисты, в чьи обязанности вменялось с наибольшей реалистичностью отображать все произошедшее на поле боя, а также проводить видовую фиксацию с целью составления подробных карт и планов местности. Одним из таких, приписанных к военному ведомству живописцев, был и Михаил Матвеевич Иванов.

Только вот с лёгкой руки Светлейшего князя Григория Потёмкина потомкам он в большей степени известен не как художник-баталист, не как картограф или топограф, а как один из создателей жанра русского пейзажа и как полноправный родоначальник жанра пейзажа крымского. «Одним из первых он обратился к живой природе бескрайних просторов России и недавно присоединённых к ней окраин — Крыма и Молдавии...» — читаем в одном из искусствоведческих исследований. К тому же работы Иванова от работ целого сонма его собратьев по профессии отличались высокой художественностью, что и обеспечило Михаилу Матвеевичу бессмертие, а его потомкам дало возможность путешествовать на своеобразной машине времени, видеть привычные местности глазами далёких предков. Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что сам Иванов стать классиком никогда не стремился, и Потёмкин вовсе не мечтал вписать имя Иванова в историю русской живописи. Светлейший князь использовал «своего полевого художника» совсем для других, практических целей.

Визуализация подарка

Будучи с императрицей в совершенно особых отношениях, Потёмкин понимал, что ей, как женщине, рассказать о подарке мало, нужно предоставить возможность увидеть приобретение своими глазами. Собственно, для этого позже и было организовано грандиозное путешествие Екатерины в Крым. Ну а пока шла подготовка к вояжу, Григорий Александрович решил подогреть интерес императрицы к новым землям с помощью живописного таланта Иванова. Чтобы её Величество, так сказать, не отходя от трона, смогла окинуть царственным взором новые территории и оценить всю их прелесть.

Итак, сразу же после присоединения Крыма к России Михаил Иванов отправился на полуостров, как тогда говорили, для «снятия» видов. С альбомом небольшого формата он путешествовал по новым землям и на развороте двух листов делал зарисовки. В альбом поместились Георгиевский монастырь, Балаклава, Инкерман, Судакская крепость, Феодосия, Старый Крым и, конечно, Ак-Кая — Белая скала, где в 1783 году Потёмкин принимал присягу крымской знати на верность России. Ак-Каю в силу её значимости Иванов изображал неоднократно. Запечатлел он и расположенный неподалёку Карасубазар (ныне Белогорск), где стояли лагерем русские войска. В акварелях представлены сам лагерь, плотина и водяная мельница близ Карасубазара.

Императрица осталась довольна работой, проделанной Ивановым. 20 июля 1785 года, на торжественном собрании в Императорской Академии художеств М. М. Иванову было присуждено звание академика. Его он получил «по рисункам разных видов Крыма и четырёх видов Царского Села».

Вслед за Екатериной II восхищаться акварелями Иванова стало и всё светское общество. Посыпались многочисленные заказы на авторские повторы. Михаил Матвеевич никому не отказывал. Но мысленно уже покинул столицу, предвкушая новые путешествия на юг.

Утерянный альбом

В 1786 году, в преддверии приезда Екатерины II в Таврический край, Иванов, по свидетельству А. Х. Бенкендорфа, «был послан в Крым для приготовления дворцов к прибытию её Императорского Величества в Бахчисарай, Карасубазар и Симферополь». А в 1787 году во время знаменитого путешествия Екатерины II в «полуденные страны» находился в её свите. Он был не единственным живописцем в кортеже, но, пожалуй, самым титулованным. И, наверняка, доверие императрицы Иванов оправдал и на этот раз. Только вот судить об этом нам не дано, поскольку местонахождение его путевого альбома с зарисовками «высочайшего» вояжа неизвестно.

Искусствоведы и историки искусства с сожалением отмечают, что по документам Эрмитажа прослеживается, что в начале 1930-х годов альбом М. М. Иванова, посвящённый путешествию Екатерины II в Крым был передан на Украину, где и канул в Лету.

Историческая летопись

Волею судеб Михаил Матвеевич Иванов стал свидетелем многих исторических событий. В 1791 году художник, сопровождавший светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического в его поездке по Бессарабии, видел кончину своего славного покровителя и вдохновителя. Сегодня в Государственном мемориальном музее А. В. Суворова хранится акварельный рисунок М. М. Иванова «Смерть Г. А. Потёмкина в Бессарабии 5 октября 1791 г.», созданный в 1791–1800 годах...

Правители менялись, а художник всё также грелся в лучах славы. Павел I, к примеру, пожаловал ему золотую табакерку. Царская награда была получена Ивановым за картину «Российская эскадра под командованием вице-адмирала Ф. Ф. Ушакова в Константинопольском проливе для соединения с турецкою 8 сентября 1798 года» (ныне хранится в Государственном Русском музее). Сегодня исследователи расценивают это произведение как «достоверный исторический документ, иллюстрирующий состояние Черноморского флота Российской империи в то время, когда морской крепости Севастополь исполнилось всего лишь пятнадцать лет». Но не только этим был примечателен исторический момент, запечатлённый Ивановым, — именно тогда произошёл переход отношений двух имперских держав России и Турции от противоборства к союзу. Обстоятельство для тогдашнего Крыма важное в той же степени, в которой сегодня важна память о российском прошлом полуострова, память, завещанная потомкам Михаилом Матвеевичем Ивановым.

Елена БОНДАРЮК
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 417 от 17 февраля 2017 года

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Просмотров: 150 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 13:03

:: Комментарий #1 написал: Klint Istvud   |   Сегодня, 13:35   |  



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Комментариев: 0
Что значит- "...канул в лету..."? Ищите у Пшонки. Он большой любитель цветных картинок. 

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