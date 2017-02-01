Крымские кромлехи

Где на полуострове можно встретить древние сооружения из выложенных по кругу камней

О предназначении кромлехов спорят не одну сотню лет. Неизвестная цивилизация оставила нам в наследство по всему миру выложенные по кругу камни — где-то большего размера, где-то меньшего, где-то из идеально обработанных блоков, где-то — просто из рваного камня. Кто-то считает кромлехи солнечными обсерваториями, кто-то — оградой погребальных сооружений, а возможно, это остатки более сложных конструкций, верхние ярусы и детали которых просто не сохранились. В Крыму таких сооружений более десятка. Самые загадочные из них мы приведём в нашей постоянной рубрике.

Кромлех Трахтенберга (Алушта)

Каменное мегалитическое сооружение относят к эпохе неолита. Диаметр ограды составляет семь метров. «Крымский Стоунхэндж», как его прозвали поклонники, состоит из 29 глыб диорита, врытых в землю. Исследовавший его в 1886 году известный русский этнограф и археолог В. Ф. Миллер заметил, что кромлех представляет вид невысокого кургана, укреплённого в основании правильным кольцом из огромных камней. Земляная насыпь, похоже, была снята археологами и охотниками за сокровищами, и теперь осталось лишь кольцо крепид, которое принимают за мегалитический лунный календарь.

Кромлех Демерджи (Лучистое)

Обнаружен в ходе экспедиции журналистов программы «Теория заговора» в конце 2015 года. Представляет собой сооружение из крупных камней, выложенных по ровному кругу, идентичное алуштинскому кромлеху. Является ли это сооружение классическим кромлехом, можно спорить, но правильный круг, видимый с высоты птичьего полёта, доказывает его искусственное происхождение.

Кромлех в Балке Бермана (Севастополь)

Древнее сооружение в виде круга из ровных прямоугольных плит, плотно подогнанных друг к другу, в центре которого находится каменный ящик, где было обнаружено захоронение. Земляная насыпь кургана была вскрыта археологами в 80-х годах прошлого века. Форма сооружения довольно интересная: кромлех (круг) диаметром девять метров, сложенный из прямоугольных блоков, стоящих друг к другу впритык без единого зазора, вписан в квадрат чуть побольше.

Кромлех на горе Кунич (Крымская Роза)

Небольшой кромлех диаметром около четырёх метров недалеко от села Крымская Роза. На этой же горе на склоне лежат в ровные линии камни, явно остатки древнего сооружения.

Каменные круги у грота Дианы (Фиолент)

Каменные кольца, расположенные в районе так называемого Царского Села — дачного массива возле мыса Фиолент, поражают своими идеальными геометрическими пропорциями. Каждое из колец состоит из десяти закруглённых блоков, наполовину вкопанных в землю и имеющих высоту до полуметра. Внешний диаметр кольца составляет 3,43 метра. Учитывая, что попадаются остатки разрушенных сооружений, можно предположить, что их было гораздо больше. Некоторые оказались на территории частных домовладений (что было подтверждено аэросъёмкой), но сосчитать, сколько их было изначально, не представляется возможным. Археологи, участвовавшие в Гераклейской экспедиции в 70-х годах прошлого столетия и обследовавшие эти каменные кольца, рассказывают о двенадцати целых кругах. Однако когда и с какой целью они появились — пока загадка.

Кромлехи Барабаново (Зуя)

Несколько кромлехов, внутри которых расположены таврские ящики, разбросаны по поляне в районе Балановского водохранилища. Также здесь имеются остатки кургана диаметром около 15 метров с разграбленным склепом.

Справка «КТ»

Кромлех — древнее сооружение, как правило, позднего неолита или раннего бронзового века, представляющее собой несколько поставленных вертикально в землю продолговатых камней, образующих одну или несколько концентрических окружностей. Назначение кромлехов не всегда до конца ясно. Среди известных применений — ритуальное ограждение священного пространства с образованием «храма под открытым небом». В некоторых кромлехах зафиксированы астрономически важные направления, что предполагает использование их как обсерваторий для наблюдения и фиксации положений Солнца и, возможно, Луны, с ритуальными и календарными целями. Есть кромлехи, выполняющие чисто технологические функции. Так, многие курганы обкладывались камнями и скалами для предотвращения расползания искусственного холма.