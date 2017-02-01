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СоциумПотребитель

Интеллектуальный приговор

Главное различие между полами проявляется на уровне головного мозга?

Когда заходит речь о человеческом мозге, в первую очередь в памяти всплывает цитата из известного фильма: «Голова предмет тёмный — исследованию не подлежит». И всё-таки учёным в последнее время удалось кое-что прояснить в этом вопросе, более того, они, наконец, выяснили в чём главное отличие мужчин и женщин.

Мозги разные нужны...

Теперь уже достоверно известно, что мужской и женский мозг существенно отличаются. Правда, еще не совсем понятно насколько статистически значимы эти самые отличия.

Вот, к примеру, цитата из одного научного обзора: «В среднем у мужчин больше серого вещества в амигдале, гиппокампе, передней части парагиппокампальной извилины, задней части поясной извилины, предклинье, скорлупе, передней части височной доли, некоторых областях передней поясной коры левого полушария, некоторых областях мозжечка. Тогда как у женщин (тоже в среднем) больше серого

вещества в некоторых областях фронтальной коры, нижней лобной извилине, некоторых отделах зоны Вернике, теменной покрышке, передней части поясной извилины, островковой коре, некоторых отделах первичной слуховой коры, таламусе, предклинье, левой парагиппокампальной извилине и некоторых отделах затылочной коры». Что лучше — не ясно. Причём даже написавшим все это исследователям.

Если говорить о наиболее существенных отличиях, то стоит упомянуть гипоталамус. Это очень важный управляющий центр в мозге, который регулирует всю работу нашей эндокринной системы, включая половое поведение. В гипоталамусе есть область, которая так и называется — SDN, sexually dimorphic nucleus, ядро сексуального диморфизма. И у мужчин это ядро в два раза больше, чем у женщин; оно содержит вдвое больше клеток. Эта информация была подтверждена довольно большим количеством вскрытий мозга. Дик Свааб в одном из обзоров утверждает, что на самом деле все люди рождаются с довольно большим ядром, а потом у женщин оно уменьшается в первые два-четыре года жизни.

Размер не главное?

Но самое существенное различие женского и мужского мозга, как бы ни странно это звучало, заключено в размерах. Да, именно так. У мужчин, как ни крути, мозг больше. Средняя масса мозга мужчин 1345 граммов, средняя масса мозга женщин — 1222 грамма. Правда, справедливости ради, стоит заметить, что прямой связи между размерами мозга и интеллектом не отмечено. Иными словами, с мозгом история та же, что и с другим органом: важен не размер, а умение пользоваться.

Тем более, что у женщин имеется несколько немаловажных аргументов в свою защиту. Например, женский мозг больше мужского, если соотнести его размеры и массу тела (среднестатистическую, разумеется). К тому же, у женского мозга лучше кровоснабжение.

Социум тоже что-то значит

Конечно, социум не может повлиять на исход процесса зачатия, на то, как формируется мозг. Однако именно социум формирует содержание таких понятий как «женская модель поведения» и «мужская модель поведения». Например, принято считать, что женщина-программист — это практически нонсенс. Хотя, и это исторический факт, первым в истории программистом была именно женщина. Ещё в XIX веке Ада Лавлейс придумала программу для гипотетической вычислительной машины. Было много и других прекрасных женщин-программистов. Так, программу «Аполлон» возглавляла Маргарет Гамильтон, которая создала очень хорошее программное обеспечение у аппаратов, которые садились на Луну. В 70-х годах прошлого столетия в американских вузах число женщин, получающих степень бакалавра по компьютерным наукам, неизменно росло. Но вдруг в середине 80-х что-то случилось и количество женщин, изучающих программирование, поползло вниз. По данным американского министерства образования в 1983 году среди всех бакалавров по компьютерным наукам было 37% девочек, а в 1998 году 26%. С чем это связано, не до конца понятно. Согласно наиболее реалистичной версии, всему виной стали персональные компьютеры, которые появились как раз в 80-х. Соцопросы того времени, свидетельствуют, что новую «техническую игрушку» покупали в основном мальчикам. Так социум, медленно, но верно, с самого детства утверждал мужчин в мысли, что его место за компьютером.

Кто на свете всех умнее?

Ответ на этот вопрос учёные предпочитают оставлять открытым. Имеются, правда, интересные данные о том, что мужчины и женщины думают разными отделами мозга: IQ у мужчин коррелирует с количеством серого вещества в лобных и теменных долях, а у женщин с количеством серого вещества (то есть, тел нейронов) тоже в лобных долях, но кроме этого еще и в зоне Брока. То есть, возможно, интеллект женщин немножко более вербальный, потому что зона Брока связана с речью. Существуют основательные исследования, например, изучившие 72000 старшеклассников и то, как они проходили разные тесты — на чтение, математику, словарный запас, научную грамотность и прочее. В результате выяснилось, что в общем и целом результаты мальчиков и девочек сопоставимы, но при этом у мальчиков больше индивидуальный разброс. То есть, подавляюще большинство девочек близко к золотой середине, все они показывают знания примерно на «четвёрочку», тогда как среди мальчиков много тех, кто получает 5+ и немало тех, кто получает единицу. Мужчины любят бросаться в крайности — чтобы это понимать, не нужно быть учёным.

Перерыв на шутки

* * *

Раньше, на огромной ЭВМ, а сейчас на карманном

компьютере учённый доказывает, что вес и размер мозга имеет большое значение.

* * *

— Мы вынуждены вас огорчить. У вашего мужа сотрясение мозга.

— Огорчить чем? Тем, что у него есть мозг?

* * *

При сильном испуге у женщин атрофируется небольшая часть мозга, отвечающая за всё.

* * *

Трудно выносить мозг людям, если его им и не заносили.

* * *

Головной мозг человека — единственный орган, давший название сам себе.

Евгения ПРИЙМАК
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 417 от 17 февраля 2017 года

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Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:14

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