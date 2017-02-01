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А Луну не хотите?

На этой неделе главным политическим курьёзом стал случай, о котором сообщила газета The New York Times. Незадолго до отставки Майкла Флинна с поста советника нынешнего президента США по нацбезопасности в его офис был передан документ с предложениями по снятию наложенных на Россию ограничений. План, по данным издания, разработал украинский нардеп Андрей Артёменко, член Радикальной партии Олега Ляшко. Автор, в частности, предложил отдать Крым России в аренду сроком на 50 или 100 лет. Позднее украинский законодатель заявил, что речь идёт о сроке 30—50 лет. А как только этот срок истечёт, нужно будет провести референдум, на котором бы жители Украины определили окончательную принадлежность полуострова.

И среди множества комментариев на эту тему можно выделить два. Первый — главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что Россия не может арендовать Крым у самой себя. «Комментировать сложно, потому что у самого себя арендовать ничего невозможно. Я даже не могу к этому ничего добавить», — сказал Лавров на пресс-конференции. Второй — крымского вице-премьера Георгия Мурадова, считающего, что, конечно же, предложенный украинским депутатом план по передаче Крыма в аренду России за снятие санкций нельзя воспринимать всерьёз. «Можно с таким же успехом предлагать сдать в аренду Луну кому-нибудь», — сказал Мурадов.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года

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Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:09

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