Пока крымчане наблюдают, спортсмены с материка стараются как могут

Всякий раз, когда разговор заходит о развитии зимних видов спорта в Крыму, остаётся только сожалеть, что наши юноши и девушки отлучены от всех этих захватывающих спортивных дисциплин. Надеемся, пока отлучены...

Тяжёлое наследство

Да, нелёгкое наследство получил российский спорт в Крыму, прежде всего в отношении инфраструктуры. Пока предстоит реконструировать и в большей степени построить новые спортобъекты для летних видов спорта. И сейчас, несмотря на нерадужное финансовое положение, Министерство спорта РФ находит средства, чтобы создать на полуострове современную спортивную базу. Нет сомнения, что через несколько лет, после 2020 года, наступит очередь создания и зимних объектов на Ай-Петри и Чатырдаге, где можно с успехом развивать лыжный и горнолыжный виды спорта, биатлон, сноуборд и фристайл, а в Симферополе, Севастополе, Ялте, Керчи вырастут дворцы спорта. Ну а пока, используя каждую зимнюю возможность, ребята пытаются овладеть спуском с горных вершин, провести время на льду, по сути дела, единственного на полуострове — в столице республики ледового катка, где только единицы могут заниматься хоккеем и фигурным катанием.

Итоги спортфестиваля

На минувшей неделе в турецком Эрзуруме завершился XIII зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, в котором приняли участие свыше восьмисот спортсменов из сборных сорока стран. Они разыграли 39 комплектов медалей в лыжных гонках, биатлоне, в горнолыжном спорте, сноуборде, кёрлинге, шорт-треке, прыжках с трамплина, фигурном катании и хоккее с шайбой. Причём, отметим, если на первых зимних фестивалях в общекомандном зачёте доминировали юные немцы, австрийцы, финны, норвежцы, то в последние годы с ними в упорную борьбу вступили юные россияне. Так, на предыдущем, XII фестивале, проходившем в Австрии и Люксембурге, в отчаянной борьбе победили россияне (6+6+4=16). В тот раз им буквально в спину дышали немцы (5+4+8=17), австрийцы (4+4+3=11), норвежцы (4+3+3=10).

Разумеется, в Министерстве спорта России люди, отвечающие за развитие юношеского спорта, детально проанализировали темпы развития зимних дисциплин среди юношей и девушек, прежде всего уделив внимание тем видам спорта, которые, образно говоря, и у взрослых россиян «хромают», порой на обе ноги. К их чести, на этот раз в Турцию они отправили команду из 76 ребят, которым удалось установить два новых рекорда зимних олимпийских фестивалей: выиграть 19 золотых медалей и завоевать 39 наград в общекомандном зачёте, победив в нём в третий раз подряд.

Хоккей с шайбой. Уже в первом матче турнира наши 16-летние мальчишки разгромили сборную Турции, составленную из восемнадцатилетних парней, установив новый рекорд зимних фестивалей — 42:0. В полуфинале россияне переиграли норвежцев — 9:0, а в финале столь же уверенно расправились с белорусами — 7:1.

Кёрлинг. Если российским хоккеистам не привыкать к успехам, то бурное развитие кёрлинга в стране среди мужчин и женщин, разумеется, положительно сказалось и на юношеских достижениях. Впервые россияне, как парни, так и девушки, стали победителями фестиваля. Ребята оставили за собой сверстников из Голландии и Словении, а девушки — сверстниц из Турции и Польши.

Фигурное катание. В этой ледовой дисциплине проводились состязания только в одиночном разряде, где страну представляли по одному фигуристу. Среди девушек вне конкуренции была призёр первенства России среди женщин 15-летняя Алина Загитова — 187,06, которой специалисты предсказывают блестящее будущее, а среди юношей — 16-летний Пётр Гуменник — 195,21 балла.

Шорт-трек. В последнем виде программы состязаний на льду отличилась россиянка Вера Рассказова. Она победила на дистанции 500 и 1500 м, оставив на втором месте на длинной дистанции подругу по сборной Софью Бойцову, и заняла второе место в беге на 1000 м, уступив польке Камиле Старновской. Ну а свою третью золотую медаль Вера завоевала в смешанной эстафете на 3000 м, где вместе с Бойцовой они привели к чемпионству Константина Ивлева и Алексея Симакина. В активе у ребят есть ещё и по серебряной медали. Лёша уступил победу на дистанции 1000 м французу Диану Селлье, а Костя — в беге на 1500 м люксембуржцу Петеру Мерфи.

Лыжные гонки. Лишь в первый день, стартуя в спринте классическим стилем на 7,5 км, Андрей Некрасов уступил пять секунд финну Микке Пойккимаке, а Елена Кучева и Александра Трофимова в гонке на 5 км пропустили вперёд словенку Ану Манделич. А потом побеждали только наши лыжники. Кристина Кускова и Елена Кучева заняли два первых места в гонке на 7,5 км свободным стилем, Кучева к тому же выиграла чистый спринт. У ребят Андрей Некрасов первенствовал в гонке на 10 км и в чистом спринте. Бронзовых медалей в этих видах удостаивались Андрей Кузнецов и Александр Терентьев. Разумеется, в смешанной россияне (Кучева, Кускова, Кузнецов, Некрасов) уверенно обошли финнов и французов. А Лена Кучева и Андрей Некрасов стали трёхкратными чемпионами олимпийского фестиваля.

Биатлон. Увы, в отличие от лыжников-гонщиков стреляющие лыжники на этот раз в личных соревнованиях сумели завоевать одну золотую награду из четырёх разыгрываемых. Победу смогла отпраздновать в гонке преследования на 7,5 км Анна Григорьева, а второй финишировала Анна Шевченко, в спринте на 6 км Шевченко была снова второй, пропустив вперёд француженку Камиллу Бенед. Среди ребят Михаил Первушин в спринте на 7,5 км был только третьим, уступив победу чеху Витеславу Хорнигу, а в гонке преследования на 10 км уже третьим финишировал Андрей Вьюхин, в то время как победу уже праздновал француз Тома Бриффа. И опять, как и у взрослых, проявился командный характер наших ребят. В смешанной эстафете (Григорьева, Шевченко, Вьюхин, Первушин) смогли «перестрелять» и обогнать французов и финнов, увезя домой золотые медали.

Сноуборд. У юных россиян, как и у их старших товарищей, сердце больше лежит к параллельным спускам, чем к борд-кроссу. Вот и теперь в параллельном гигантском слаломе и у ребят, и у девушек россияне занимали по два первых — Дмитрий Логинов и Елена Болтаева и вторых места — Степан Наумов и Анастасия Курочкина, а в борд-кроссе столь же удачливыми были французы Лукас Корнилла и Агата Силлерс. Лишь Даниилу Донских удалось зацепиться за бронзовую награду. И в командных состязаниях россияне (Зинаида Васильева и Донских), став третьими, пропустили вперёд две французские команды.

Горнолыжный спорт. На горных трассах счастье у россиян в личных дисциплинах улыбнулось лишь победившей в гигантском слаломе Ринате Абдулкаюмовой. В остальных видах первенствовали итальянец Алекс Винатцер (гигантский слалом и слалом), словенка Ника Томшич (слалом). И вновь наши юноши и девушки стали чемпионами в командной борьбе. Абдулкаюмова, Никита Гурьянов, Софья Крохина, Владислав Осипов, Наталья Шерина, Леонид Трясов в финале выиграли золото у словенцев.

Прыжки с трамплина. Здесь у юношей в личных прыжках первенствовал словенец Тими Зайц и его команда среди ребят и смешанного состава, а среди девушек — француженка Ромен Диу. Россияне стали лишь третьими в командных прыжках (Артём Юдин, Илья Баскаков, Александр Логинов, Александр Марчуков), а в смешанном составе к Баскакову и Марчукову присоединились Александра Баранцева и Лидия Яковлева.