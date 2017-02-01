Генеральная репетиция

Ситуация за 349 дней до Пхёнчхана

Сейчас каждый чемпионат мира и Европы по зимним дисциплинам является генеральной репетицией перед зимними Олимпийскими играми в южнокорейском Пхёнчхане-2018, от которого нас отделяют в день выхода в свет нынешнего номера «Крымского Телеграфа» 349 дней.

Начали в Южной Корее

Не правда ли, есть что-то символичное в том, что первый в нынешнем году чемпионат мира по отдельным конькобежным дистанциям стартовал на родине предстоящих зимних Олимпийских игр, неподалёку от Пхёнчхана, в городке Каннын, где сооружён по последнему слову техники крытый ледовый овал. Россияне, в рядах которых по весьма туманным объяснениям отсутствовал чемпион и рекордсмен мира в спринте Павел Кулижников, вернулись на родину с тремя медалями. На дистанции 1500 м «серебряным» на этот раз стал трёхкратный чемпион мира Денис Юсков — 1.44,67, а на дистанции 500 м Руслан Мурашов — 34,76, и девушки в командной гонке (Ольга Граф, Наталья Воронина, Екатерина Шихова) — 3.00,51 сумели обзавестись бронзовыми медалями. Вот и весь багаж, привезённый с арены предстоящих олимпийских сражений. Не мало ли для борьбы с соперниками в общекомандном зачёте? Кстати, на удачной для россиян Олимпиаде в Сочи-2014 точно такой же вклад конькобежцев был в общекомандную копилку. Серебро на 500 м выиграла Ольга Фаткулина, а бронза на дистанции 3000 м и в командной гонке у женщин досталась Ольге Граф и её подругам по сборной России.

Вне конкуренции на нынешнем чемпионате были голландцы, победившие в восьми видах программы из четырнадцати. У «оранжевых» чемпионами мира стали: в беге на 500 м Ян Смекенс — 34,58, на 1000 и 1500 м — Кьелд Нёйс (1.08,26 и 1.44,36), на дистанции 3000 м — Ирэн Вюст (3.59,05), мужское и женское трио в командной гонке — соответственно 3.40,66 и 2.55,85. Напомнили о себе и выдающиеся конькобежцы, олимпийские чемпионы в беге на 5000 и 10 000 м норвежец Свен Крамер — 6.06,82 и 12.38,89, на дистанциях 1000 и 1500 м американка Хизер Бергсма — 1.13,94 и 1.54,08, в беге на 5000 м чешка Мартина Сабликова — 6.52,38. И, наконец, впервые завоевали титул чемпионов мира: в беге на 500 м японка Нао Кодайра — 37,13 и в масс-старте американец Джой Мантиа и хозяйка овала Бо Рюм Ким. Обратите внимание, что не были установлены мировые рекорды для равнинных катков, к которым относится ледовый овал в Канныне.

Как фанера над Санкт-Морицем

На горнолыжных трассах этого швейцарского горного курорта прошёл очередной чемпионат мира. Разумеется, от сборной России на сложных трассах трудно было ожидать взлётов. Ведь за последние годы лишь один слаломист, из Подмосковья, Александр Хорошилов, был в состоянии сражаться с зарубежными мастерами. И сейчас в Санкт-Морице Саша в своём коронном виде занял пятое место. Все же его товарищи по команде в лучшем случае, разумеется, если не вылетали с трассы, занимали места во второй-третьей, а то и в четвёртой десятке участников чемпионата. И это в то время когда Россия не обделена отличными горнолыжными базами, на которых можно готовить сильных слаломистов и «спусковиков». Но в Швейцарии россияне, не имея в своём активе наград, оказались без итогового места, как фанера пролетев над Санкт-Морицем, где бал правила Австрия, выигравшая три золотые, четыре серебряные, две бронзовые, а всего девять медалей.

Огорчения и радости

Разрекламированный в последние годы на телеэкранах, как говорится, вдоль и поперёк биатлон не идёт в стране ни в какое сравнение с горнолыжной «золушкой». Но и в нём, прежде гордости советского и российского спорта, просматривается застой. Вот и в нынешнем сезоне, вроде бы начав с удачных стартов розыгрыш Кубка мира, наши сборники постепенно разочаровывали своих почитателей. Но благодаря тому что в команде сильного пола есть выдающийся гонщик Антон Шипулин, провалы ребят были не столь заметны, как у женщин. Как ни крути, а подготовка сборной, ею занимались восемь тренеров (!?), трещала по всем швам, вызывая возмущение спортивной общественности. Хотя, чтобы успокоить критиков, нас старались убедить, что титулы чемпионов Европы на состязании, проходившем в Польше, в отсутствие сильнейших мастеров, позволили открыть для поездки на чемпионат мира в Хохфильцен Александра Логинова, Алексея Волкова, Ирину Старых, Светлану Слепцову, Дарью Виролайнен, которые давным-давно числились в обойме сборной, но по разным причинам выбывали из её рядов.

Но старты на трассах в Австрии, увы, продемонстрировали откровенную слабость нашей женской части команды, и частично — мужской. И хотя Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова получили бронзовые медали за участие в смешанной эстафете, но это была не их заслуга, а Логинова и Шипулина. После чего и Оля, и Таня не вошли даже в десятку на тех дистанциях, где стартовали. А вместе с олимпийской чемпионкой Ванкувера-2010 Слепцовой в эстафете 4×6 км впервые в истории нашего биатлона оказались... на десятом месте (!?). И если бы не Ирина Старых, которой удалось финишировать четвёртой в гонке преследования на 10 км, как шутят спортсмены, удостоившись «деревянной» медали, то о выступлении девушек и вспомнить было бы нечего.

Два таких «дерева», читай четвёртые места, достались Шипулину в гонке преследования на 12,5 км и в масс-старте на 15 км. Ведь его товарищи, кстати, не тренировавшиеся, как Шипулин, под руководством старшего тренера мужской команды немца Рикко Гросса, сумели объехать всю «основу»: Евгений Гараничев был десятым в спринтерской гонке на 7,5 км, а Алексей Волков — одиннадцатым в индивидуальной гонке на 20 км.

По всему чувствовалось, что над сборной нависли чёрные тучи, но гром не грянул благодаря блестящему выступлению квартета наших парней — Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Шипулина — в эстафете 4×7,5 км. Они героически сражались каждый на своём этапе и сумели на шесть секунд объехать французов во главе с Мартеном Фуркадом и на двадцать — австрийцев. Это достижение позволило россиянам вписаться в общекомандном зачёте в шестёрку сильнейших, что им не удавалось с 2009 года: Германия (7 золотых + 1 серебряная + 0 бронзовых = 8 медалей), Франция (1+2+4=7), Чехия (1+2+1=4), США (1+1+0=2), Россия (1+0+1=2), Норвегия (0+3+1=4). Обратите внимание, впервые в истории биатлона в индивидуальной гонке на 20 км чемпионом мира стал американец Лоуэлл Бэйли, что позволило любительской сборной США в общекомандном зачёте обойти, в первый, и, надеемся, в последний раз профессионалов из России.

Героиней чемпионата стала молодая немка Лаура Дальмайер, выигравшая пять золотых и одну серебряную медаль, а у мужчин — француз Мартен Фуркад, собравший коллекцию из пяти медалей: золотая за победу в гонке преследования и по две серебряные и бронзовые награды.