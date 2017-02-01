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Ямы на учёте

Пока пляжи пустуют...

В Крымской службе автомобильных дорог подсчитали все выбоины, а у санаториев заберут лишние пляжи

У крымчан должна быть возможность самостоятельно следить за уборкой мусора на дорогах. Так решили в республиканском правительстве и пообещали, что в текущем году кардинально изменятся планирование и мониторинг в этом вопросе. Какая подбордюрная грязь оказалась приоритетнее, а также с чем связаны риски по благоустройству крымских пляжей к курортному сезону, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

Эх, дороги...

В текущем году ГКУ «Служба автомобильных дорог РК» заключила контракт на содержание дорог с предприятием «Крымавтодор» на сумму в 1,8 миллиарда рублей. Однако в госучреждении уверяют, что этих средств недостаточно, чтобы покрыть потребности всего полуострова. По информации главы дорожной службы, для выполнения полного объёма работ по содержанию необходимо гораздо больше денег — 6,3 миллиарда рублей.

Алексей Сафронов, начальник ГКУ «Служба автомобильных дорог РК»:

«Безусловно, имеющаяся сумма всё равно достаточно большая! По сравнению с прошлым годом мы увеличили бюджет на 20 процентов. И мы планируем изменить качественный подход к данной работе».

В частности, все машины, которые будут работать в системе содержания и уборки дорог, должны быть оборудованы ГЛОНАСС и видеорегистраторами, что позволит, по мнению службы, тщательнее контролировать их.

Если говорить о ямочном ремонте, то в текущем году должно быть отремонтировано 585 тысяч квадратных метров дорог.

Алексей Сафронов:

«Мы ведём мониторинг ежедневно, еженедельно по всем ямам и региональных, и муниципальных дорог. В первую очередь ремонт будет проводиться на региональных дорогах. Во вторую — на межмуниципальных, но там тоже есть своя градация — где ходит общественный транспорт, где ходят школьные автобусы и так далее».

В целом вся работа разделена на два этапа — весенний и осенний. В рамках первого этапа предполагается, что уже к 1 мая будет завершён огромный объём работы по ямочному ремонту региональных дорог, а к 1 июня — по межмуниципальным дорогам.

Отдельно стоит вопрос по Симферополю. Несмотря на принятое решение, что ремонт будет проводиться в том числе и в выходные, чаще всего это положение не выполняется. В связи с этим в правительстве пообещали, что «будет разработана особая система контроля» ремонтных работ в субботу и воскресенье.

Если говорить об уборке территории, то в службе уверяют, что уже разработана серьёзная программа по региональным дорогам.

Алексей Сафронов:

«На текущий год мы выбрали приоритетные направления: Симферополь — Керчь, Симферополь — Алушта — Ялта и Севастополь, объездная дорога в Симферополе, дорога на аэропорт. Будем их убирать три раза в неделю. В список мероприятий входит уборка обочин, уборка мусора в полосе отвода. Большая уборочная кампания начинается в Крыму с 1 марта».

В то же время в Совете министров пообещали, что в 2017 году в республике будет кардинально изменён подход к планированию и мониторингу.

Виталий Нахлупин, вице-премьер Крыма:

«Мы бы хотели официально размещать информацию, где, в каких местах, сколько человек будет работать. После этого размещать на сайте Службы автомобильных дорог фотоматериалы, как было и как стало, а также видеоматериалы после того, как отработала смена. Более того, чтобы каждый гражданин смог подъехать и посмотреть».

Лишние пляжи в санаториях?

Работа по подготовке к курортному сезону — 2017 началась ещё в декабре прошлого года, и на сегодняшний день уже есть первые результаты. В частности, в настоящее время уже определены пользователи 285 крымских пляжей. Также 198 пляжных территорий будут переданы предпринимателям на основании договоров благоустройства.

Интересно, что Министерство курортов и туризма Крыма провело работу по выявлению лишних пляжей у санаторно-курортных учреждений.

Игорь Котляр, первый заместитель министра курортов и туризма Крыма:

«У нас есть санаторно-курортные учреждения, которым по санитарным нормам и правилам положено, для примера, четыре карты, а на самом деле у них семь (пляжей. — Ред.). И это происходит в тех регионах, где наибольший дефицит пляжный территорий — в Гаспре и Кореизе. И вот эта работа по инвентаризации проведена, чтобы эти пляжи переквалифицировать в пляжи общего пользования».

Если говорить о сроках, то те санаторно-курортные учреждения, которые начинают работать уже в майские праздники, должны получить разрешительные документы на пляжные территории до 1 мая.

Однако в Роспотребнадзоре говорят об определённых рисках, которые могут повлиять на открытие пляжных территорий в срок.

Наталья Пеньковская, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и Севастополю:

«В соответствии с 52-ФЗ все юридические лица, которые используют водный объект в оздоровительных и рекреационных целях, должны получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Этот документ выдаётся на основе проведения экспертизы, которая включает в себя не только проведение лабораторного контроля, но и ещё ряд документов. Прежде чем заявить пляж к экспертизе, пляж должен быть абсолютно готов — там должно быть проведено благоустройство, установлены абсолютно все необходимые технические средства, должны быть заключены договоры на вывоз мусора, на водоснабжение и водоотведение, где это требуется...»

И только после того, как вся предварительная работа сделана, подаётся заявка на проведение экспертизы пляжа. И уже на основании положительного экспертного заключения пользователь обращается за получением санэпидзаключения. На получение этих двух заключений законодательно определён срок в 90 дней, однако в крымском Роспотребнадзоре готовы пойти навстречу пользователям и муниципалитетам и сократить срок этих процедур в три раза. Однако здесь подчёркивают, что пользователям пляжей нет смысла обращаться в управление за получением экспертного и санэпидзаключения, не подготовив предварительно пляж.

Наталья Пеньковская:

«На ста процентах пляжей до 1 мая мы всё равно это не реализуем по объективным причинам. Если в апреле будут штормы, то реально часть пляжей не будет готова. Кроме того, на сегодняшний день ещё нет стопроцентного закрепления пляжных территорий. А если нет собственника, то он, естественно, не готовится».

Макс КОТОВ
Фото Д. Смирнов
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года

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Просмотров: 175 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:56

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