Не рубили сгоряча

Кто и зачем вырубил деревья в Комсомольском парке города-героя

В ноябре минувшего года керчан всколыхнула новость о том, что в одном из самых крупных городских парков началась вырубка деревьев. Кто и зачем спилил деревья, а также под какие объекты уже «откусили» часть парковой территории, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Перепутали

В ноябре прошлого года группа неизвестных приехала в Комсомольский парк и спилила около десяти крепких и здоровых деревьев. Тут же их распилили на дрова и погрузили на машину. На свою беду рабочие привлекли внимание активных граждан. Поднялся скандал. В ходе событий на место прибыли представители муниципального контроля и правоохранители. В итоге оказалось, что на руках у рабочих документ с разрешительной подписью управления ЖКХ Керчи на вырубку 272 деревьев.

Цифра людей настолько впечатлила, что тут же собралось более сотни подписей за прекращение вырубки. Но и городская администрация отреагировала достаточно бодро, сообщив, что никакой вырубки не предполагалось, работы должны были проводиться по удалению исключительно сухостоя.

Богдан Жорняк, экс заместитель главы администрации Керчи:

«Любому понятно, что отличить сухое дерево от живого без помощи специалистов можно только летом, когда одно дерево с листвой, другое — сухое. Если необходимы дополнительные исследования, то привлекайте экологов, актируйте и проводите работы по вырубке сухостоя. На сегодняшний день зайти в парк, где осталось три листочка на всех деревьях, и начинать рубить налево и направо все деревья — абсолютно неверно и неправильно».

В этой связи от лица исполнительной власти чиновник тогда извинился перед горожанами, заверил, что до весны никто ничего рубить не станет, и добавил, что по факту вырубки живых деревьев будет проведена служебная проверка.

Тут пишу, тут не пишу

Как выяснил «Крымский ТелеграфЪ», помимо внутренней проверки в недрах администрации, общественные активисты подали заявление в городскую прокуратуру. Надзорные органы выявили ряд примечательных нарушений. Так, например, в составе комиссии, которая уполномочена признавать зелёные насаждения аварийными, не оказалось ни одного специалиста, обладающего специальными знаниями в данной сфере. Кстати, само постановление о создании такой комиссии от 21 августа 2015 года на официальном сайте городской администрации удалено.

Кроме того, прокуратура установила, что данная загадочная комиссия в конце октября минувшего года обследовала территорию Комсомольского парка и выявила там 272 аварийных дерева. Как ей удалось определить их аварийность на исходе осени, остаётся только догадываться. Но и это ещё не основной нюанс, обнаруженный правоохранителями.

Самое любопытное, что эти неоднозначные выводы по итогам обследования, оформленные в виде акта, так и не были подписаны председателем комиссии. Видимо, тот не захотел брать на себя ответственность за столь радикальные выводы, продиктованные, возможно, вовсе не одной лишь заботой об окружающей среде.

Ну и наконец на основании этого неподписанного акта, а значит, как бы не вполне документа, начальник местного муниципального предприятия дал добро на начало вырубки. Почему его не смутило отсутствие подписи главы комиссии, также остаётся только гадать.

Застроим по краям

Такая целеустремлённость в расчистке парка от «сухостоя» практически накануне зимы не могла не вызвать подозрений в том, что это место уже кто-то присмотрел под строительство очередного «инвестиционного» объекта. Стали говорить о появлении гостиницы и торгово-развлекательного центра. Однако в городской администрации опровергли эти предположения.

По словам чиновников, в Керчи действительно существует инвестиционный проект на создание частного концертного зала и отельного комплекса. Однако первоначальное место, которым выбрали территорию парка, было отвергнуто администрацией Керчи и общественниками. Но поскольку городу интересны подобного рода проекты, так как повышают престиж Керчи, увеличивают суммы поступлений в местный бюджет за счёт налогов и аренды земли, а также предоставляют рабочие места для керчан, поиск места под инвестпроект продолжается.

Правда населением это заявление было встречено весьма скептично — буквально через месяц после этого грянул коррупционный скандал с арестом за взятку вице-мэра Олега Шевченко и с отказом второго вице-мэра Богдана Жорняка пройти освидетельствование на наркотическое опьянение. А накануне этих событий уголовные дела были возбуждены в отношении главы городской администрации Сергея Писарева и главного архитектора города-героя. Так что при такой интенсивной смене руководителей горожане не исключают, что инвестор мог вернуть первоначальное месторасположение своего объекта назад, в парк.

Другая версия появления решения на вырубку почти трёх сотен деревьев парка — обеспечение подъездных путей для строительства двух жилых домов на самой границе с Комсомольским парком. Два многоквартирных жилых дома под названием «У двух морей» подразумевают полную инфраструктуру, детскую и баскетбольную площадки. Данный проект позволит облагородить заброшенную часть территории. Так, во всяком случае, обещают в городской администрации.

Не только в Комсомольском

Примечательно, что в Керчи застройщики уделяют весьма пристальное внимание всем парковым и околопарковым территориям. В марте минувшего года администрация города сообщила, что в результате аукциона на участке в полтора гектара, который странным образом врезался в границы Приморского парка, инвестор намерен построить девятиподъездный дом в девять этажей «для молодых семей».

Позже стало известно, что территория Приморского парка отдана под застройку ещё в 2012 году, при экс мэре Керчи Олеге Осадчем, а при нынешней власти это решение было лишь узаконено. При этом в градостроительной документации произошла интересная подмена — в генплане это была территория рекреационной зоны, а уже в зонинге, год спустя, эти же земли оказались отнесены к месту среднеэтажной застройки.

Общественники города считают, что исправить незаконное изменение целевого назначения земли парка в силах городским властям, было бы желание.