«13-й район», или Как выжить без воды

О том, как жители около 200 квартир остались без водоснабжения и каждый день рискуют остаться без света.

Последняя капля

Вот уже почти неделю жители улицы Шоссейной (с 11 по 21 дом) п. Комсомольское, г. Симферополь, живут без воды. Они обзвонили все профильные горячие линии, министерства, разослали письма, но вопрос всё ещё остаётся открытым и решения не предвидится.

Люди просто боятся — с каждым днём без воды становится всё хуже. «Лет 15 назад мы две недели сидели без воды, а потом многие слегли — заболели болезнью Боткина. Такое ведь и сейчас может произойти?» — вопрошает жительница Шоссейной.

Стоит отметить, что такая проблема действительно возникала далеко не один раз на протяжении и последних двух с половиной лет. Раньше людям удавалось устранить проблему самостоятельно, однако сейчас ситуация обострилась.

Что произошло? Знакомая каждому поломка — сгорел электронасос, качающий воду из скважины в водонапорную башню. Казалось бы, не критично — обслуживающее предприятие всё починит — и проблема будет решена. Но всё не так просто.

Никому не нужные

До весны 2014 года услуги водоснабжения жителям Шоссейной оказывало предприятие ДП ЖКУ ДП «Крымгеология», являвшееся дочерним предприятием украинской компании, которое после вхождения Крыма в состав Российской Федерации ушло из республики. Скважина и водонапорная башня соответственно были на балансе Крымгеологии, а после её ухода остались... ничейными.

Логично было бы передать их другой управляющей компании, но никто не захотел взять на баланс такой балласт. Может быть, не захотели делать ремонт, требующий больших вложений, или процедура показалась слишком сложной.

Притом водоотведение (попросту — канализацию) взяла на себя «Вода Крыма», а обслуживание многоквартирных домов — МУП «Железнодорожный жилсервис».

Жители Шоссейной не первый год отправляют письма-обращения уполномоченным органам, разным ведомствам, чтобы помогли переоформить правоустанавливающие документы и передать всё-таки специализирующемуся предприятию. Ответы приходят один за другим, но единственные источники воды для людей — скважина и башня — так и остаются никому, кроме них, не нужными.

Объяснение без решения

Что говорят чиновники? В январе 2016 года Совет министров Крыма, рассмотрев обращение жительницы улицы Шоссейной, в своём письме пояснил: «По информации, представленной ГУП РК „Вода Крыма“, жители многоэтажных домов №№ 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, общежитий №№ 19, 21 по ул. Шоссейной в п. Комсомольское не являются абонентами Симферопольского филиала ГУП РК „Вода Крыма“ и услуги по водоснабжению вышеуказанным адресатам не предоставляются». Это как раз известно, будь они абонентами предприятия, не сидели бы около недели без воды.

Самое интересное в этом письме, что Совмин советует жителям «обращаться к балансодержателю оборудования, оказывающего услуги по водоснабжению». А что делать, если балансодержателя нет? К кому обращаться?

Чуть позже — весной прошлого года администрация Симферополя в своём ответе на обращение граждан по вопросу передачи на баланс ресурсоснабжающим организациям водонапорной башни и подкачивающего насоса сообщила, что бесхозное имущество, находящееся на территории Республики Крым, учитывается как собственность Республики Крым. И понимай как хочешь. Теоретически всё ясно — надо передать имущество из рук в руки, пока не дойдёт до управляющей организации. Но почему нет «дорожной карты», почему не начинают процесс? Администрация Симферополя официально уведомляет, что не обладает полномочиями в отношении данного бесхозного имущества и не может проводить мероприятия, направленные на принятие его в муниципальную собственность.

А уже в ноябре 2016 года глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев в ответе жителям сообщает, что в адрес МинЖКХ и других госструктур администрация города неоднократно направляла письма с просьбой принять решение о передаче скважины и башни «Воде Крыма», но «до настоящего времени данный вопрос на уровне государственных структур не решён». А тем временем день за днём люди вынуждены выживать без воды.

Якуб Зейтулаев, заместитель министра ЖКХ Крыма:

«Бесхозные объекты нужно передать в муниципальную собственность Симферополя, а затем на баланс ГУП РК «Вода Крыма». Процесс передачи длительный и может занять до полутора лет. На это время администрация города могла бы издать распоряжение, которым бы временно закрепила объекты за «Водой Крыма».

Свет тоже под вопросом

Так уж вышло, что трансформаторная подстанция и наружные сети электроснабжения тоже оказались бесхозными, и передать их с баланса на баланс и, в конце концов, ресурсоснабжающим предприятиям никто из чиновников не берётся.

Таким образом, люди, которые вот уже почти неделю без воды, могут в любой момент остаться и без света.

К слову, инициативная группа жителей пыталась собственными силами устранить поломку — раз ни МУП, никакие ведомства не приходят на помощь — вызвали кран, который застрял на «шоссе» улицы Шоссейной, где ямы на дороге в длину и ширину можно измерять метрами. В таком вот «13-м районе», как выражаются сами жители, вынуждены выживать около 200 семей.