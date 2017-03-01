Благодатный дерибан?

Ещё один живописный уголок Балаклавы ожидает застройка

Земельный рынок Севастополя оживился предложениями о продаже видовых участков между крепостью Чембало и горой Аскети с её достопримечательностью — «Бочкой смерти». Кто стал счастливым обладателем земли в одном из живописнейших мест полуострова, а также что по этому поводу думают местные чиновники, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Всего миллион

«Продаётся видовой участок под индивидуальное дачное строительство площадью десять соток. С адресом и пропиской. В районе между башней Чембало и „Бочкой смерти“. Ведётся строительство дороги и прокладка коммуникаций. Рядом с участками планируется строительство коттеджного посёлка». Таких объявлений сегодня на сайтах севастопольских агентств недвижимости предостаточно. Средняя цена за участок — миллион рублей.

Как пояснил «Крымскому Телеграфу» источник в севастопольской администрации, интерес к этой территории был и ранее, но после возмущения общественности Балаклавы на какое-то время активные работы там были приостановлены. Впрочем, возмущение жителей вполне объяснимо — эта территория долгие годы была рекреационной. Теперь же она не только закрыта стройками, но и разрушается её уникальный ландшафт.

Долгие годы балка под горой Благодать была традиционным местом отдыха жителей Балаклавы. Здесь проводили туристские слёты, устраивали пикники, играли в футбол, собирались на гуляния. Кроме того, через балку лежит путь на пляж Ближний. Но сейчас отдых невозможен — на этом месте вырыты котлованы и начато строительство частных домов.

«А всё это происходит потому, что у нас до сих пор не утверждён план города. Временщики приходят и уходят, а план города так и „повис“. Может быть, это является причиной того, что кто-то пришёл, посмотрел, ему понравилось — и началось строительство», — отметила архитектор Ольга Петряева, живущая в Балаклаве.

Балаклавцы утверждают, что участки были выделены без соблюдения строительных норм. На части из них находятся опорные столбы линий электропередач. Если перенести их за границы участков, столбы будут стоять прямо посередине дороги к ближайшему садоводческому товариществу, опасаются местные жители. В итоге они просто не смогут проехать к своим домам.

Идите в суд

Местные жители неоднократно собирали подписи, обращались в муниципалитет и Правительство Севастополя, но их либо направляли в другое управление, либо отвечали, что причин для проверки нет. Говорят, единственное, что им посоветовали в муниципалитете, — обращаться в суд.

По словам главы одного из местных товариществ, Андрея Бирюкова, прошлым летом в Правительстве Севастополя жителям пообещали произвести замеры и проверить правомерность выделения участков. И балаклавцы долгое время надеялись, что проблему всё-таки можно будет решить и балка снова станет любимым местом отдыха.

Однако совсем недавно пресс-служба Законодательного собрания Севастополя сообщила, что застройка в районе горы Благодать будет продолжена. Вопрос рассматривали на расширенном заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам. При этом было отмечено, что участки для индивидуального строительства были выделены горсоветом ещё в 2008–2012 годах.

«Причины, по которым можно было бы опротестовать данные решения, отсутствуют. Представители управления земельного контроля отметили, что данные земли не относятся к лесному фонду, что подтвердили представители Севприроднадзора. Сотрудники Севгорстройнадзора ранее указывали, что сфера их действия на эти участки не распространяется, поскольку речь идёт о малоэтажной жилой застройке. Таким образом, оснований запретить или приостановить строительство нет», — сообщается в заявлении пресс-службы.

В Правительстве города отметили, что решение, о котором просит инициативная группа, может принять суд, но чтобы обратиться в суд с перспективой положительного решения по иску, необходимы соответствующие основания. «Эти основания управлением земельного контроля не выявлены», — добавили чиновники.

Шансов почти нет

Застройку этого живописного уголка связывают с деятельностью товарищества собственников недвижимости «Благодатьстрой», которое возглавляет Геннадий Брага. Сам он ещё в конце позапрошлого года уверенно заявлял, что имеет весь пакет разрешительных документов. «У нас есть градостроительное обоснование, которое утверждено было прежним главным архитектором Севастополя. С самого начала мы всё оформляли законно...», — сказал он в комментариях одному из местных изданий.

В то же время один из общественников города, Григорий Донец, который активно борется с незаконными застройками, высказал предположение, что всё решалось на «кабинетном» уровне. «За многие годы работы по защите от подобных незаконных застроек я впервые увидел 28 единогласно подписанных согласований и разрешений на производство работ. Более того, в документе имеется уникальное согласование с ГАИ Севастополя», — поделился впечатлениями общественник. Самое же интересное, что проследить очевидную связь с каким-то влиятельным лицом из севастопольской элиты, кто надёжно прикрывал бы земельные и инфраструктурные амбиции товарищества, раскинувшегося более чем на двухстах участках, не представляется возможным. Глава товарищества ещё известен в качестве преподавателя учения «Древо жизни» и более ничем. Данные в Едином реестре юридических лиц не раскрывают сведений о других учредителях этой организации.

Правда, судя по украинскому реестру, в числе учредителей «Благодатьстроя» значатся ещё некие Виталий Заглодин и Юрий Брага. Первый севастопольцам известен как мастер по воде Балаклавского рудоуправления и один из экспертов по вопросам, связанным с окружающей средой у горы Гасфорта. Второй, судя по отчеству, является родным братом председателя Геннадия Браги.

На этом общность не заканчивается, по адресу товарищества зарегистрировано также ООО «Метацентр», единственным учредителем и директором которой также является Юрий Брага. Примечательно, что фирма специализируется на оптовой продаже лесоматериалов, в то время как само товарищество разместилось на бывших землях лесничества.