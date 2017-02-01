Миссия невыполнима?

Владельцы симферопольских гаражей принялись бороться за свои права

Почему с гаражных кооперативов требуют арендную плату как с коммерсантов, а законодательные органы, зная о проблеме, всё ещё не могут принять необходимые изменения в нормативно-правовые акты республики?

На законных основаниях

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились жители Симферополя — члены гаражно-строительных кооперативов, которые стучались во все двери, пытаясь урегулировать проблемный вопрос в части оформления правоустанавливающих документов на землю и недвижимое имущество, но дело более чем за два года так и не сдвинулось с мёртвой точки.

На сегодняшний день в Крыму официально зарегистрировано 62 ГСК. В Симферополе в каждом из них насчитывается в среднем более 200 гаражей (есть, правда, и «тысячники»). То есть проблема гаражных кооперативов давно вышла за рамки частной и стала действительно социально значимой, так как затрагивает тысячи человек. При этом все эти тысячи годами (а то и десятками лет) открыто и в абсолютном большинстве по назначению используют свои гаражи на законных основаниях: согласно решениям исполнительных комитетов и документам, изданным органами местного самоуправления Украины, выданным с 1980 по 2013 год. А, как известно, в соответствии со ст. 12 6-ФКЗ на территориях Республики Крым и Севастополя действуют документы, выданные государственными и иными официальными органами Украины, а также государственными и иными официальными органами Автономной Республики Крым и города Севастополя. То же касается и документов, выданных при СССР.

Кроме того, многие пользователи гаражей могут претендовать даже на нечто большее, чем аренда у муниципалитета. Согласно ст. 234 «Приобретательная давность» ГК РФ, лицо — гражданин или юридическое лицо, — не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность).

Наполеоновские планы

Члены ГСК давно пишут во все инстанции. В распоряжении «Крымского Телеграфа» имеются обращения и ответы на них разных уполномоченных органов начиная с января 2015 года. А в мае 2016 года в адрес главы республики было направлено обращение сразу 4242 человек — членов девяти гаражных кооперативов. Одним из поводов для обращения стал расчёт размера арендной платы за земельный участок, предложенный заместителем начальника департамента экономического развития администрации Симферополя Т. В. Манивчук, которая ссылается на постановления Совета министров Крыма № 450 от 12.11.2014 и № 685 от 31.12.2014. Данные нормативно-правовые акты не касаются решений исполкомов в бытность СССР и органов местного самоуправления, на основании которых ГСК являются пользователями гаражей, где есть формулировки: «отвести земельный участок и заключить договор на право пользования землёй», «в постоянное пользование для дальнейшего предоставления в собственность». Но это ещё полбеды. Сам расчёт основан на выплатах, которые можно назвать кабальными для ГСК. Об этом ниже.

При этом в июне 2016 года минимущества в своём ответе на обращение ГСК признаёт актуальность и значимость рассматриваемого вопроса и необходимость принятия положительного решения.

Менее чем через месяц департамент муниципального имущества администрации Симферополя в своём ответе чёрным по белому пишет, в чём собственно проблема.

«Предоставление земельных участков под объектами гаражного назначения в собственность за плату либо в аренду может осуществляться в случае принятия соответствующих изменений в нормативные правовые акты Республики Крым», — гласит ответ департамента. То есть необходима законодательная инициатива.

Что в таком случае думает Госсовет Крыма? На рабочем совещании по изучению ситуации, где присутствовали председатель комитета Госсовета РК по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня и другие уполномоченные лица, вопрос был рассмотрен и даже приняты некоторые решения. Например, главному архитектору Симферополя Евгения Добрыня поручила составить пошаговые схемы (дорожные карты) оформления земельных правоотношений и отправить в комитет, который она возглавляет, что указано в протоколе совещания. Почему вопрос снова повис в воздухе — непонятно.

В то же время другие уполномоченные органы только кормят обещаниями вроде «планируется», «необходимо разработать». Но с инициативой выступать никто не спешит, а планы так и остаются планами. Возникает впечатление, что работа идёт по принципу: обещать — не значит жениться. В результате проблему вроде не игнорируют, но и не решают.

Интересная деталь. Если ГСК будут платить только налог на землю — средства пойдут в бюджет республики, а если арендную плату — в казну города. Поэтому администрация Симферополя настаивает на аренде. Но не просто на аренде.

Кабальная плата

Как в сказке яичко не простое, а золотое, так и аренда оказалась не простой, а золотой и соответствует аренде коммерческой. Что это значит? Согласно расчёту размера арендной платы, которую выставляет муниципалитет, за 1,2 га ГСК примерно в 180 гаражей должен выплачивать 756 000 рублей в год. Такие цифры вызвали недовольство и непонимание у членов кооперативов. Почему они должны платить коммерческую аренду в три четверти миллиона рублей в год? Потому что законодательная база не до конца сформирована или потому что так кому-то захотелось? Подобную сумму выводит и замначальника департамента экономического развития администрации Симферополя Татьяна Манивчук.

Естественно, люди решают бороться за свои права. Но при этом платить налог за землю ГСК и пополнять бюджет республики, также за 1,2 га примерно в 180 гаражей, в сумме 40 000 рублей в год никто не отказывается. Члены гаражных кооперативов готовы платить и адекватную арендную плату (при той же площади и количестве) примерно 162 000 рублей в год в казну города. Но не платить без четверти миллион из-за того, что нет соответствующего нормативно-правового акта, регулирующего процедуру! Причём если такие суммы люди не потянут — будут большие проблемы с земельными участками под гаражами.

Как в кино

История, развернувшаяся в нескольких ГСК Симферополя, до боли напоминает снятый на основе реальных событий фильм Эльдара Рязанова «Гараж». Ситуация настолько потрясла режиссёра, что он снял об этом фильм и позже упоминал в своей книге. Возможно, симферопольский сюжет всё-таки мотивирует местных законодателей издать документ, который решит проблему тысяч крымчан.

В завершение стоит отметить, что гаражей-то в крымской столице недостаточно и не хотелось бы терять те, что есть. Многоквартирные дома вплотную обставлены автомобилями. Новострои, обязанные предоставлять паркоместа, реализуют эту данность на слишком маленькой площади, потому они также окружены стоящими один на одном авто. Кстати, при СССР в генпланах застройки многоквартирными домами места под гаражи отводились в достаточном количестве. Видимо, Страна Советов была предусмотрительней.