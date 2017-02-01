Оптимизм и контакты

Зарубежные СМИ продолжают политику «открытия российского Крыма»

Новости в иностранных изданиях на этой неделе вселяют некоторый оптимизм: риторика в отношении российского полуострова продолжает смягчаться и Крым всё увереннее выходит на зарубежные рынки — как туристические, так и продовольственные.

Величайшая глупость

Лидеры республиканцев в конгрессе США дали понять: любые попытки новой администрации отменить антироссийские санкции будут встречены яростным сопротивлением. Более того, как заявил лидер парламентского большинства Митч Макконнелл, сенатор от Кентукки, следует думать об их расширении. Однако такой подход очень глупый: такая политика полностью оторвана и от исторических корней, и от возникшего после холодной войны геополитического расклада, пишет издание. «Украина, у которой нет с Крымом никаких связей — ни исторических, ни культурных, — не обладает никакими законными правами на этот «объект недвижимости». Непонимание истории заставляет сторонников санкций смотреть на присоединение Крыма как на моральный вопрос. В результате они поддаются иллюзиям, веря, что выгоды от снятия санкций в конечном счёте должны перевесить для России запрошенную за это цену. Именно поэтому введение Обамой санкций против России было самой величайшей глупостью со времён Второй мировой войны. Это превратило Америку из объекта любви и надежд в предмет ненависти. Оно дало импульс милитаристским тенденциям и подтолкнуло российскую внешнюю политику к враждебным отношениям с Западом. Именно поэтому, резюмирует автор, чем дольше будет продолжаться давление на Россию, тем более непримиримой она будет становиться, а значит — тем более напряжённой будет обстановка в мире, снова возвращая нас в эпоху холодной войны.

Признание на ярмарке в Риме

На прошедшей в Риме ярмарке «Лучшие итальянские вина» были представлены напитки крымского винодельческого хозяйства. Винодел Валерий Захарьин привёз в Италию около сотни бутылок красного, белого и розового вина. По его словам, посадки винограда в Крыму растут благодаря субсидированию отрасли. Результатом поездки в Рим стала договорённость о поставках продукции двум местным ресторанам. Оценивавший вина критик Лука Марони рассказал о своих впечатлениях от российских напитков. «Я ожидал встретить вина с богатым вкусом, но, возможно, не очень равномерно сделанные с энологической точки зрения, — сказал он. — Оказалось, что это правильно сделанные вина, и убеждён, что за ними будущее».

Полный контакт

Туристические контакты Крыма и Индии переходят из фазы намерений в конкретные отношения. Республика уже готовит операторов индустрии гостеприимства, чтобы удовлетворить потребности индийских путешественников — обучающие семинары для отельеров, рестораторов и туристических кадров Кроме того, крымские туристические фирмы заняты тем, чтобы сделать вегетарианское питание, так востребованное индийскими туристами, более распространённым и доступным. Туристов из Индии в массовом порядке ожидают на полуострове уже летом 2017 года. Все эти факты подтвердились на днях в Нью-Дели, где проходила Выставка туризма и торговли Южной Азии (SATTE). На выставке была и специальная презентационная зона под названием «Крым — точка притяжения».

Новые «прозревшие»

Норвежские журналисты Хендрик Вебер и Метте Русенлюнд побывали на полуострове и написали статью «Семь дней в Крыму», в которой сделали громкое заявление: Крым — это Россия. Они утверждают: сейчас крымчанам живётся лучше, чем на Украине. «Поездка на полуостров дала нам ответы на некоторые вопросы. Сейчас мы понимаем ситуацию в Крыму гораздо лучше. Норвежские СМИ не дают гражданам объективной информации, а высказывающие своё мнение о Крыме эксперты находятся под сильным антироссийским влиянием». Повсюду в Крыму заметны гордость и радость от получения российского паспорта и российских автомобильных номеров, — пишут норвежцы.

Поездка коллег «за тридевять земель» вдохновила и обозревателя Бьёрна Нистада. Он выдал материал под названием «Крым — русский». В нём он соединил впечатления товарищей по цеху и свои собственные от поездки на полуостров в 2015 году. «Вполне вероятно, что Россия, взяв Крым под свой контроль, предотвратила кровавый вооружённый конфликт. Во время своего пребывания в Крыму я посетил многие районы полуострова, в частности, те, где проживает много татар. Я нигде не заметил этнических противоречий. Все, с кем я говорил, заявляли также, что между разными этническими группами в Крыму практически нет конфликтов. Норвежским политикам и обычным гражданам следует посетить Крым, поездить по полуострову и поговорить с простыми людьми. Я убеждён в том, что они, как и автор этих строк, обнаружат, что почти все в Крыму, включая крымских татар, поддерживают воссоединение с Россией и что люди смотрят в будущее с оптимизмом».