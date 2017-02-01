Газ не для вас

Среди зимы село Кринички Кировского района отключили от газа. Люди требуют справедливости, а в профильном министерстве уверяют, что это должно обеспечить безопасность населения. Так из-за чего же пострадали местные жители?

Недолго радовались

О конфликте крымского предприятия «Крымгазсети» с частной компанией «Транс Континенталь +» известно уже давно. Госпредприятие ещё год назад обвиняло частников в незаконном строительстве газопроводов в десяти населённых пунктах Кировского района. Одним из таких сёл стали и Кринички, где с жителей собрали по 81 тысяче рублей на прокладку труб. Местные признаются, что после того как сдали деньги, ждали газификации ещё больше года. После этого частная компания со всеми заключила договоры о поставке газа, за что новоявленные абоненты заплатили ещё по 4600 рублей. В конце концов селяне всё же получили обещанную услугу.

Но радоваться этому достижению цивилизации долго не пришлось — 7 февраля 2017 года дома людей от газа отключили. Местные жители надеялись, что сумеют противостоять незаконному, по их мнению, и несправедливому отключению газа, выйдя на импровизированный митинг, однако для устранения беспорядков на место выехали бойцы ОМОНа, которым селяне противопоставить ничего не могли.

Степан Гончаров, житель села Кринички:

«У нас газ всего четыре дня был! Теперь пенсионеры зимой остались без отопления и газа. Выходит, что люди страдают от войны мошенника и легитимной организации. Но почему тогда Крымгазсети не занимается газификацией?» И если «Транс Континенталь» — воры, как нам говорят, то пусть руководство посадят в тюрьму, но мы-то здесь при чём, почему должны страдать из-за этого?"

И людей в такой ситуации вполне можно понять.

При этом местные жители уверены, что должны быть варианты перезаключения договоров с госпредприятием без того, чтобы отключать всё село от проложенных частниками сетей.

Степан Гончаров:

«Варианты решения вопроса с уже действующим готовым газопроводом есть различные. Крымгазсети мог бы довести информацию до населения о том, что необходимо заключить договоры о поставке газа и обслуживании оборудования без каких-либо дополнительных расходов. А исполнительную документацию по устроенным газопроводам оформили бы на Крымгазсети.

Больше всего местных жителей смущает, что все решения принимаются без их ведома, до населения никакая информация не доводится. Таким образом, создаётся вполне оправданное впечатление, что о людях в такой ситуации никто не думает.

Степан Гончаров:

„Транс Континенталь“ поставляет людям газ и в соседних сёлах — Бабенково, Приветное, Абрикосовка например. Но там не отключили, потому что там два поставщика — они и Крымгазсети, поэтому там газ не отключают».

На госпредприятии в свою очередь бизнес частника называют откровенным воровством.

Сергей Тарасов, депутат Госсовета РК, директор ГУП «Крымгазсети»:

«Знаете, вы залазите в чужой огород потырить груши — такая же ситуация с „Транс Континенталем“! Он залез в государственный карман и тырит природный газ путём самовольных врезок в газопровод — без договора, без технических условий, без проекта, без экспертизы, без уведомления о начале и окончании строительства объекта, то есть вопреки всем правилам и нормам газовой отрасли! Людей он ввёл в обман, мошенническим путём забрал деньги. В итоге он виноват, а Крымгазсети хотят сделать крайними».

«А людей жалко...»

В Министерстве топлива и энергетики Крыма уверяют, что меры по отключению жителей от газа были необходимы, чтобы обеспечить их безопасность.

Сергей Бедрык, заместитель министра топлива и энергетики Крыма:

«Газопровод незаконно построен компанией „Транс Континенталь“. Чтобы не допустить трагических аварийных ситуаций, газоснабжение сейчас отключено. В план капитального строительства Крымгазсетей в этом году будет внесено, система газоснабжения будет полностью переделана».

Таким образом, чиновник считает, что вариантов для безопасной подачи газа по этим сетям просто не существует. Впрочем, с ним согласно и руководство государственного предприятия.

Сергей Тарасов:

«С целью ликвидации аварийной ситуации (а это предаварийная ситуация!) было принято решение об отключении этого газопровода. Люди, прежде чем идти на такие вещи, должны хотя бы обратиться в управление газового хозяйства — могут они с этим мошенником иметь дело или не могут. Людей жалко, согласен, но подвергать их опасности второй раз мы себе не позволим».

Директор Крымгазсетей подчеркнул, что теперь село Кринички будет газифицировано на общих основаниях.

Сергей Тарасов:

«Вообще есть порядок газификации населённых пунктов, который определён государством. Муниципальное образование в лице председателя сельского совета, главы района или ещё кого-то заявляет технические условия на газификацию населённого пункта, получает технические условия, разрабатывается проект с учётом социальной сферы, с учётом всех жителей этого населённого пункта, с учётом развития этого поселения, проект защищается, и при наличии денег начинается газификация этого района».

К слову, Государственным советом Республики Крым 30 апреля 2014 года было принято постановление № 2032-6/14, которым все объекты системы газоснабжения (газопроводы и др.) компании «Транс Континенталь +» были национализированы и переданы ГУП «Крымгазсети» в эксплуатацию. В своё время даже была создана межведомственная комиссия в крымском парламенте по факту противоправных действий частника, а на выездном совещании было принято решение прекратить строительство «пиратских сетей».

Сергей Тарасов:

«Вакханалии, которую творит „Транс Континенталь“, больше не будет! Будет ли директором „Крымгазсетей“ Тарасов, Иванов, Петров или Сидоров, но есть политика, определённая государством, поэтому все действия Колесникова (президент компании „Транс Континенталь +“ Юрий Колесников. — Ред.), которые идут вразрез действующему законодательству, будут пресекаться, в том числе и с привлечением правоохранительных органов!»

Директор ГУП отметил, что госпредприятием уже поданы соответствующие заявления в прокуратуру и полицию по факту противоправных действий частной компании.

Кстати

О проблемах крымчан с компанией «Транс-Континенталь» мы писали ещё шесть лет назад («Полутысячное население загнали в трубу», No 119 от 18 февраля 2011 года). Правда в тот раз речь шла о селе Красная Зорька Гвардейского поселкового совета Симферопольского района, где также развернулась настоящая газовая война. Дошло до того, что делом заинтересовался надзорный орган. Но, как видим, даже за такой период ни у прокуратуры, ни у полиции справиться с беспределом частников пока так и не получилось.