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РегионыБахчисарай

Поди туда – не знаю куда...

Жители 5-го, 6-го и 7-го микрорайонов Бахчисарая рискуют остаться без подачи воды, электричества и газа из-за невозможности получить справку о составе семьи. При этом местные чиновники, которые просто не в состоянии справиться с проблемой, пускают всё на самотёк.

Анонимные муниципальные служащие

Казалось бы, что может быть проще получения справки о составе семьи? Однако и это нехитрое дело может обернуться невыполнимой задачей. Так случилось и у Ремзи Мустафаева, которому в ноябре прошлого года понадобилась справка о составе семьи. Первый парадокс ситуации заключается в том, что в феврале 2016 года мужчина уже получал такой документ, но для районного департамента труда и соцзащиты населения он оказался устаревшим! Такие бюрократические заморочки заставляют людей по много раз обивать пороги официальных учреждений, где нередко можно столкнуться с откровенным хамством и непрофессионализмом.

Не ожидая никакого подвоха, Мустафаев снова понёс в администрацию города необходимый пакет документов, в том числе паспорта с пропиской (свой, жены и сына), а также домовую книгу с отметкой о прописке всех членов семьи. Однако если в феврале он без проблем получил справку, то в этот раз ему... отказали!

И вот он — второй парадокс: отказать-то отказали, но объяснить, какой именно документ им ещё нужен, сотрудники администрации так и не смогли. Более того, разозлённый посетитель даже не смог выяснить, с кем в администрации ему приходится общаться — муниципальные служащие отказались назвать свои фамилии и должности, а на дверях кабинетов даже соответствующих табличек почему-то не оказалось.

Глава администрации Александр Трянов, по всей видимости, тоже не особо стремится контактировать с местным населением. Две недели Ремзи Мустафаев по приёмным четвергам пытался пробиться на личную встречу к главе администрации и лишь на третьей неделе походов в администрацию мужчина смог попасть к главе города. Но, увы, ситуация не изменилась.

Бюрократические особенности

С горем пополам Мустафаеву удалось выяснить, что от него требуется — технический паспорт жилого дома. Однако семья мужчины проживает в доме, строительство которого ещё не завершено, а значит, он ещё не сдан в эксплуатацию, и получить такой документ на объект пока нельзя.

Ремзи Мустафаев:

«Закончить это строительство я не могу ни за три дня, ни за год! На это нужны деньги, а где их брать, если я уже пенсионер и инвалид второй группы. Но мы ведь живём в этом недостроенном доме уже четыре года, мы в нём прописаны! Так дайте нам документы, подтверждающие это!»

Всё бы ничего, если бы справки о составе семьи не нужны были для заключения договоров на поставку газа, электроэнергии, воды, на вывоз мусора. К тому же несложно догадаться, что таких домов в Бахчисарае (да и по всему Крыму) ещё достаточно много. Особенно это касается 5-го, 6-го и 7-го микрорайонов города.

Впрочем, Ремзи Мустафаеву удалось добиться хотя бы маленькой победы — после многочисленных походов в администрацию настойчивому гражданину необходимую справку действительно выдали. Однако, как выяснилось, ему это мало помогло.

Документ бахчисарайцу был нужен для оформления льгот на коммунальные услуги, но в районном ДТСЗН, где для этого требовали справку о составе семьи, Мустафаеву всё равно отказали.

Ремзи Мустафаев:

«На основании справки о реабилитации льготы распространяются на всех членов семьи. Однако в нашем департаменте считают, что льготы не распространяются на моего сына, так как он уже совершеннолетний. Но в законе об этом ничего не говорится!»

Действительно, в третьей статье закона Республики Крым «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» чётко говорится: «Указанные меры социальной поддержки предоставляются независимо от вида жилищного фонда ... и распространяются на членов семьи реабилитированного лица, совместно с ним проживающих».

Подтверждение этому бахчисараец получил и в официальном ответе на свой запрос из минтруда Крыма. Однако бахчисарайскому департаменту труда и соцзащиты закон, по-видимому, не писан.

Эльдар Кочкаров, депутат Бахчисарайского городского совета:

«Проблема с получением справок о составе семьи абсолютно решаема! Например, я являюсь депутатом 5-го и 6-го микрорайонов. Таким образом, люди берут справку у меня, что они проживают по такому адресу, и на основании этой справки им выдают все остальные справки!»

От себя заметим — практика получения справок о составе семьи от депутатов — странная практика. Но, может быть, всё же лучше такая странность, чем бездействие и равнодушие?..

Макс КОТОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года

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Просмотров: 144 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:11

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