Бэтмен в Крыму: самое начало

Юный Кристин Бэйл в 1986 году нашёл на полуострове «Страну Желанную»

М ало кто знает, но свою кинокарьеру нынешняя звезда Голливуда и один из лучших исполнителей роли Бэтмена начал в Крыму, а двери в большое кино ему открыл наш, советский кинорежиссёр. Это уже потом будет работа со Стивеном Спилбергом над «Империей солнца» и долгий путь в Готэм-Сити, а пока Кристиану двенадцать, и его ждут незабываемые приключения на крымском побережье, о которых он не раз вспомнит в интервью журналистам. К 30—летию выхода сказки «Мио, мой Мио!» на мировые экраны «Крымский ТелеграфЪ» пообщался с режиссёром Владимиром Грамматиковым.

Пролетая над Ласточкиным гнездом

После небольших ролей на британском ТВ (одной из самых ответственных можно назвать роль цесаревича Алексея в телевизионном фильме «Анастасия: Тайна Анны»), в 1986 году Кристиана Бэйла приглашают в большое кино-фэнтези советского кинорежиссёра Владимира Грамматикова. Это совместное производство СССР, Норвегии и Швеции по одноимённой книге знаменитой шведской писательницы Астрид Линдгрен, создательнице такого любимого всеми персонажа, как Карлсон, который живёт на крыше.

Центральную музыкальную тему фильма написали два бывших члена знаменитой группы ABBA, а сам фильм стал самой дорогой экранизацией шведской писательницы — на него потратили 55 миллионов крон, что тогда составляло примерно 8,5 миллиона долларов — огромные деньги по тому времени.

Главный герой сказки — шведский мальчик Боссе, у которого мама умерла при родах, а судьба папы и вовсе неизвестна. Боссе живёт с приёмными родителями — вредной тётушкой Эдной и дядюшкой Сикстеном. Тётушка постоянно недовольна парнем, а Сикстен однажды заявляет: «Будь проклят тот день, когда он появился в нашем доме!»

Услышав разговор своих опекунов, мальчик решает сбежать из дома. Хозяйка продуктовой лавки угощает беглеца яблоком и просит выполнить несложное поручение — кинуть открытку в почтовый ящик. Мальчик с удовольствием исполняет просьбу, но перед самым ящиком любопытство берёт верх и он прочитывает послание. Оно адресовано некоему Королю Страны желанной и в нём сообщается, что на рассвете он встретится с тем, кого искал многие годы. Затем из пустой бутылки на тротуаре вырывается джинн, который при виде золотого яблока переносит мальчишку из Стокгольма в Страну желанную, которой оказывается Крым. Пролетев Ласточкино гнездо, они оказываются в Воронцовском дворце, в Массандре, где мальчика встречает король-отец и рассказывает, что на самом деле его зовут не Боссе, а Мио. Мио вместе со своим другом Юм-юмом, согласно предсказанию, должны освободить всех детей, похищенных злым рыцарем Като, из плена в его замке (Като играет актер Кристофер Ли, известный по многочисленным ролям Дракулы, графа Дуки из «Звёздных войн», а также мага Сарумана из «Властелина колец»).

Британцы пришли в ужас от «сумасшедшего из Советского Союза»

Шведские продюсеры, решившие экранизировать сказку Астрид Линдгрен, обратились за помощью в Советский Союз. По всей видимости, им хотелось снять качественную сказку, но за относительно небольшие деньги (в Голливуде им выставили бы счёт гораздо больший). В то же время лента «Мио, мой Мио!» стала самой дорогой прижизненной экранизацией книг Астрид Линдгрен. Из трёх предложенных режиссёров, среди которых были Александр Митта и Сергей Соловьёв, продюсеры выбрали Владимира Грамматикова, приглянувшегося им постановкой лирической комедии «Шла собака по роялю». Сорокачетырёхлетний Владимир Александрович не раздумывая взялся за работу. В первую очередь по приглашению Астрид Грамматиков вылетел в Швецию на встречу с создательницей этой истории.

«Два с половиной часа я ей исповедовался, кто я такой, со скольких лет я себя помню, — поделился воспоминаниями Владимир Грамматиков. — И она сказала — всё, снимай, у нас будет хорошее кино!»

Самое главное было найти актёров на роль двух главных героев — Мио и его лучшего друга Юм-юма.

«Это международный проект, и все актёры должны были говорить по-английски, включая детей, — говорит Владимир Александрович. — Поэтому сначала я хотел взять наших детей, которые хорошо знают язык, то есть которые родились в англоязычных странах и вернулись в Советский Союз в возрасте 9–10 лет. Вот из них надо было кого-то выбирать. Но когда начал пробовать, понял, что никого не найду, потому что это были такие развязные наглые дети, они вернулись из-за границы и вели себя соответственным образом. Я сказал об этом продюсерам, они обрадовались и сказали, что искать нужно в Лондоне, где есть шесть очень известных театральных школ. Я составил вопросник, это было перед Рождеством, в декабре. Мы отсняли примерно 120 детей на видео, отвечающих на мои вопросы, я прилетел в Лондон и три дня и три ночи, не выходя из номера, отсматривал всех этих детей. На личную встречу было отобрано 70 мальчиков. Первый этюд был на импровизацию. Дети в этом возрасте уже у них подготовленные, читают монологи шекспировских пьес. Первый этюд был достаточно сложный: один мальчик пришёл к другому, тот болел и попросил выгулять его собаку. После прогулки мальчик вернулся с погибшей собакой — она попала под машину. И они должны были объясниться. Потом был жуткий скандал, потому что агенты и родители заявили, мол, приехал сумасшедший из Советского Союза и даёт такие задания сложные эмоциональные, несогласованные ни с кем! Достаточно была тяжёлая битва с ними, потому что хотели узнать тему моего третьего тура. Я из 70 оставил 30 детей, а из 30 должен был уже выбрать двух героев — Мио и Юм-юма. Мы нашли решение, я снял пробу и были утверждены Николас Пиккард на роль Мио и Кристиан Бэйл, теперь известная звезда, на Юм-юма».

Кто знает, возможно, именно эти сложные задания и пробудили тогда в голливудском актёре талант по-настоящему вживаться в образ по системе Станиславского, о которой сам Кристиан Бэйл будет впоследствии не раз говорить с режиссёрами.

Съёмки в Ялте спас директор МАГАТЭ

Как выяснилось, съёмки фильма в Крыму едва не были сорваны трагическим событием — накануне приезда съёмочной группы в Ялту случилась Чернобыльская катастрофа. И только благодаря удивительному стечению обстоятельств планы не изменились.

«Мы снимали сначала в Стокгольме, потом снимали замок Като в Шотландии, потом, пока строили павильоны в Москве, должны были снимать в Ялте. А случилась Чернобыльская трагедия, и наши партнёры отказывались ехать, — рассказывает Владимир Грамматиков. — Но, к моему счастью, в Ялте был в это время бывший директор МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — Ред.). И для него сделали пробы воздуха и воды, чтобы он передал их в Швецию. Это было такое счастливое совпадение, просто фантастическое! И в июне начали снимать».

При этом из-за того, что туристы боялись ехать в Крым, летняя столица полуострова словно вымерла. И это оказалось на руку киношникам, извлёкшим из сложившихся обстоятельств максимум пользы.

«Пустой город был, туристы не ехали, гостиница „Ореанда“ была пустая, — вспоминает режиссёр. — Съёмочная группа увидела, как тут всё красиво, замечательно и дёшево, и все притащили сюда всех своих близких вместе с детьми!»

Но распространённую в СМИ информацию о том, что якобы перед каждым приёмом пищи еду проверяли счетчиком Гейгера, создатель картины опроверг. Учитывая отрицательные пробы на радиацию, которые получил директор МАГАТЭ, в этом не было никакой необходимости.

От шотландского замка до Ливадийского дворца

География съёмок картины впечатляет: Швеция, Шотландия, Великобритания, СССР. Крым был выбран режиссёром не случайно. Владимир Грамматиков хорошо знал местные пейзажи ещё со студенческих лет (здесь он снимал свою дебютную режиссёрскую работу «Тайфун, фас!», затем «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», а также снимался как актёр в «Короле-олене» с Юрием Яковлевым в главной роли, и в знаменитом «Острове сокровищ») и был уверен, что нигде невозможно было найти настолько разноплановые пейзажи, как в Крыму.

«Когда определяли, где делать чилийский порт и снимать Калифорнию, поскольку не было возможности ехать снимать ни в США, ни в Чили, то мы в Крыму нашли всё: Белогорск, где снимали Калифорнию, и Эски-Кермен, где мы снимали Чили. Я даже не представляю, где ещё мы могли бы это всё найти».

В кадрах легко также угадываются Ласточкино гнездо, над которым пролетает Мио, держась за бороду джинна, Воронцовский и Ливадийский дворцы, где сняты сцены разговоров Мио со своим отцом, Никитский ботанический сад, в котором по аллеям разъезжают на белом коне Мио и Юм-юм, сосновый бор в окрестностях Ялты, через который пробираются герои, чтобы попасть в замок Като.

Дублёром будущего Бэтмена оказалась девочка

Все актёры и сам режиссёр очень положительно отзывались о работе британских юных актёров Николаса Пиккарда и Кристиана Бэйла. Однако для выполнения сложных трюков лондонским мальчикам пришлось искать дублёра. Каскадёром для них стала 13-летняя девочка из Ялты Елена Ступакова, занимавшаяся в секции скалолазания.

«Девочка-каскадёрка ездила с нами в Стокгольм и летала на бороде джинна, — вспоминает Владимир Грамматиков. — В фильме, конечно, графика есть — в кадре, где дорисована голова, а вот бороду и ребёнка на бороде мы снимали в реальности».

Елене пришлось летать над городом на бороде, подвешенной к гидравлической стреле автокрана, на 40-метровой высоте. Кроме того, бесстрашная девочка взбиралась по стене башни, а также переходила над пропастью по бревну. Сама Елена, которая по-прежнему проживает в Ялте, в интервью журналистам рассказывает, что общалась и с Ником, и с Кристианом, но немного, насколько позволял школьный английский. По её словам, оба мальчика были довольно «безбашенные», но их совсем не задевал тот факт, что она выполняла за них трюки.

Через тернии к звёздам

Годы спустя каждый из актёров вспоминал о съёмках в Крыму. Правда не всегда положительно. Например, Кристофер Ли в 1997 году, вспоминая о съёмках, заявил, что для иностранных членов съёмочной группы Советский Союз был «Страной дальней» с антисанитарными условиями и ужасной пищей. Впрочем, по поводу антисанитарных условий Кристофер Ли не преувеличил...

«Самые большие проблемы были с туалетами, — признаётся Владимир Грамматиков. — Когда в Ботаническом саду заходишь в туалет, а там от запаха слёзы проступают! Все это было в кошмарном, жутком состоянии. Вот в этом была проблема — найти туалет в Крыму. Надеюсь, сейчас что-то изменилось...»

Для Кристиана Бэйла, как он признавался журналистам, это было «забавное, ни на что не похожее время».

«Именно тогда я впервые почувствовал себя независимым, взрослым парнем, — рассказал одному из российских изданий Кристиан Бэйл. — То, что сейчас я как дома чувствую себя в любой точке мира, уходит корнями именно в тот ранний опыт, приобретённый в России». При этом Бэйл добавил, что некоторые моменты давались тяжело психологически. Возможно, он тоже имел в виду антисанитарию...

На экраны фильм вышел в 1987 году, а в американский прокат попал в 1988-м. И хотя шведские критики холодно восприняли новую экранизацию Астрид Линдгрен, режиссёр Владимир Грамматиков получил за неё престижную премию Cinekid Film в Амстердаме. А Кристиана Бэйла как раз заметил Стивен Спилберг и пригласил на главную роль в свою картину «Империя солнца», за которую Бэйл был удостоен специально созданной для него награды «Лучший молодой актёр» Национального совета кинокритиков США.