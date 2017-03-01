Особенности жилого фонда

Наследование неприватизированной квартиры

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о наследовании неприватизированной квартиры. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Что в составе наследства?

По закону под процедурой приватизации рассматривается бесплатная передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде. Недвижимость считается официальной собственностью проживающего в ней лица исключительно после государственной регистрации права на квартиру (оформление приватизации). Если подобная процедура не была проведена, потенциальные наследники могут испытать ряд сложностей во время оформления квартиры в качестве наследства по завещанию или по закону.

В соответствии со ст. 112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Исходя из содержания вышеуказанной статьи очевидно, что до приватизации квартира является государственной или муниципальной собственностью и в состав наследства входить не может.

Как не остаться на улице

Бывают ситуации, когда наследодатель подал документы на приватизацию и умер, не дождавшись приватизации. В этом случае по требованию наследника допускается включение жилого помещения в наследственную массу, если гражданин, желавший приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до государственной регистрации права собственности.

Как не остаться на улице после смерти наследодателя — нанимателя? В государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования жилые помещения предоставляются гражданам по договору социального найма, по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, гласит статья 672 Гражданского кодекса РФ. Члены семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору найма жилого помещения наравне с нанимателем. По требованию нанимателя и членов его семьи договор может быть заключён с одним из членов семьи. В случае смерти нанимателя или его выбытия из жилого помещения договор заключается с одним из членов семьи, проживающих в жилом помещении. То есть если наследник — член семьи наследодателя по договору социального найма жилого помещения проживал в неприватизированной квартире совместно с наследодателем — нанимателем, право на проживание в этой квартире за ним сохраняется. Впоследствии квартира может быть приватизирована в соответствии с Федеральным законом «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Право на приватизацию недвижимости даётся гражданину не на основании особенностей наследования, а по договору социального найма. Следует учитывать тот факт, что наследник, не проживающий в одном помещении с наследодателем, не имеет права претендовать на получение в наследство неприватизированной жилплощади.

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