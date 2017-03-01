Неоконченное произведение Гарина-Михайловского

Главный труд известного писателя и инженера времён империи известен благодаря плагиату советских дорожников

Курорт без дорог

В первой половине XIX века на юго-западном побережье Крыма дороги практически отсутствовали. «Прямо как теперь», — скажет кто-то. И ошибётся. Возможно, в это трудно поверить, но было ещё хуже. Сто пятьдесят лет назад дорог не было по факту, даже в бумагах чиновников они не числились. Передвигались по тому, что бог послал, то есть по тропам. Первая настоящая дорога, так называемая старая севастопольская, появилась ближе к середине XIX столетия. И это стало поистине грандиозным событием — в честь окончания её строительства в 1848 году даже соорудили античный портик «Байдарские ворота». Эйфория от того, что наконец-то сделали то, что давно нужно было сделать, длилась бы ещё очень и очень долго — такова уж русская чиновничья традиция, — но нашёлся человек, который обладал настолько недюжинным литературным талантом, что сумел обратить внимание «центра» на положение дел в Крыму.

Речь, конечно же, идёт о Николае Георгиевиче Гарине-Михайловском — писателе, многодетном отце и, что в данном случае самое важное, инженере. Он сделал и — более того — озвучил для «тех, кто наверху» выводы о состоянии транспортного сообщения на полуострове, и не только о нём. Многие пункты пояснительной записки Николая Георгиевича написаны будто вчера. Он, к примеру, указывает на непродуманное распределение туристских потоков, из-за чего рекреационный потенциал полуострова используется отнюдь не на сто процентов. Мол, из-за невнимания к устройству нормального сообщения место отдыха на побережье сводится к двум пунктам — Ялте и Севастополю. Отсутствие инфраструктуры превращает желание отдыхать вне этих городов-туристонакопителей в непозволительную роскошь. Гарин-Михайловский пишет: «Крым в настоящее время совершенно недоступен из-за дороговизны». И подытоживает: «в результате этого громадный процент грудных больных совершенно не может пользоваться таким благодатным для их лечения краем, как Крым».

Через тернии к морю

Устами Гарина-Михайловского глаголила истина. Пора, ох как пора было придать дикому южному острову вид респектабельного курорта. Да и, если быть до конца честными, идея уже витала в воздухе. Речь идёт о замысле построить на полуострове железную дорогу к самому Чёрному морю да вдоль его побережья. Местная общественность была обеими руками за. На актуальную тему много фантазировали, строили планы, предлагали бесчисленные проекты и прожекты. Ведь, само собой, Крым достоин чего-то такого-эдакого, самого лучшего и передового.

Дело сдвинули с мёртвой точки в 1902 году. Именно тогда, наконец, назначили государственную межведомственную комиссию для решения вопроса о крымских дорогах, вернее, о крымской транспортной проблеме. Комиссия всесторонне изучила вопрос и постановила: полуденному краю действительно необходима та самая железная дорога, о которой так долго и восторженно твердили энтузиасты. По мнению спецов, имело смысл строить электрическую узкоколейку, которая сможет обслуживать все черноморское побережье полуострова.

Проектно-изыскательские работы поручили уже знакомому нам Николаю Георгиевичу Гарину-Михайловскому, поскольку он не только хорошо ориентировался в вопросе, но и имел практический опыт проектирования железных дорог. Крымский проект он вынашивал почти столько же, сколько мать носит ребёнка. Причём делал это, ощущая ничуть не меньшее чувство ответственности. Он знал: на полуострове строитель дорог практически мессия.

Сегодняшние исследователи искренне поражаются масштабам проделанных Гариным-Михайловским работ: «Экспедиция, возглавляемая им, проводила изыскания по направлениям: Симферополь — Алушта — Ялта, Симферополь — Бахчисарай — Ялта, Симферополь — Ялта — Севастополь... Экспедиция проделала колоссальную работу: провела детальную съёмку всех древних вьючных дорог, тщательно изучила скальные массивы, каменные нагромождения и в итоге составила 84 (!) варианта трассы, а по 22 из них провела технико-экономические расчёты».

Целесообразность против коррупции

Гарин-Михайловский действительно мог претендовать на место в российском аналоге Книги рекордов Гиннесса. И не только в силу масштабности своей работы. Тому есть ещё две причины: во-первых, в его команде трудилась первая в империи инженер-женщина; во-вторых, он не брал взяток, то есть абсолютно. А подкупить изыскателя пытались. Ведь строительство той дороги грандиозностью своей было сродни разве что сегодняшним попыткам обзавестись федеральной скоростной трассой «Таврида». И в немалой степени затрагивало интересы крымских землевладельцев и предпринимателей, которые в своих головах уже давно «нарисовали» дорогу там, где это сулило им выгоду. Но на выгодные предложения странный заезжий инженер отвечал одно: дорога будет проложена там, где её прокладывать целесообразно и наименее затратно для «непосредственного заказчика», то есть для государства Российского. Подобная позиция многих удивляла, более того, чего уж греха таить, раздражала. Эх, такого бы правильного на «Доску позора», чтоб другим неповадно было...

Как бы там ни было, в конце 1903 года Гарин-Михайловский закончил ту часть работ, которая напрямую зависела от него. В ожидании начала строительства «лучшего памятника жизни» Николай Георгиевич мечтал о том, как путь его железной дороги украсят вокзалы в генуэзском и греческом стилях, замки, башни, гроты, водопады и прочие обязательные атрибуты сказочной страны, в которую очень и очень скоро должен был превратиться Крым.

Плагиат или память?

Поначалу строительству железной дороги через горы к морю помешала начавшаяся Русско-японская война. Гарин-Михайловский ждал. Не дождался — в 1906 году великий человек скончался от паралича сердца. Но надежда на то что дело всей его жизни не канет в Лету, ещё была. В 1913 году правительственная комиссия рассмотрела очередной проект Южнобережной железной дороги, использовавший разработки Гарина-Михайловского, и одобрила его. Более того, Акционерному обществу крымских железных дорог предоставили правительственную субсидию. Обещали, что строительству не помешает даже Первая мировая война. Действительно, не помешала. Но случилось другое — революция...

Однако Гарин-Михайловский делал свою работу, что называется, «не на пока, а на века». И потому делал не напрасно. В период советского мирного строительства, в 1960-х, о его изысканиях вспомнили при разработке проекта автомобильного шоссе Севастополь — Ялта. Оно было открыто для движения в августе 1972 года. К чести советских строителей нужно сказать: о главном авторе идеи не забыли, оставили на него своеобразную ссылку. На 33-м километре трассы, на скальном выступе горы Ласпи, была установлена мемориальная плита с барельефом Николая Георгиевича Гарина-Михайловского и надписью: «При строительстве автомобильной дороги через Ласпинский перевал использовались изыскания, которые в 1903–1904 годах осуществил Н. Г. Гарин-Михайловский, инженер-строитель, известный русский писатель».

Говорят, и при строительстве трассы «Таврида» вовсю используются архивы самого честного и целеустремлённого инженера-путейца царской России, верившего, что «целесообразность в конце концов возьмёт верх над коррупцией и бюрократией».