Карточные масти – наследие скифов?

Четыре священных скифских предмета схематически идентичны мастям на игральных картах

У древнего народа так почитались четыре священных предмета — плуг, ярмо, секира и чаша, что, по словам древнегреческого историка Геродота, упомянутые священные золотые предметы, которые упали с неба, скифские цари тщательно охраняли и с благоговением почитали их, принося ежегодно богатые жертвы. Память о них передавалась в легендах столетиями. Возможно ли, что именно эти предметы изображены на игральных картах?

От Таро и Древнего Египта

Порой мы даже не задумываемся и принимаем как должное многие окружающие нас вещи. Возьмём для примера обычные игральные карты. Как думаете, откуда взялись и почему изображены на них эти символы: пики, трефы, черви, бубны? Существует великое множество версий происхождения карточных мастей. Но ни одна из них достаточно полно не объясняет появление именно таких изображений, какие мы знаем, причём сразу всех.

В Германии утвердились сердце, колокольчики (бубенцы), жёлуди и листья, в Италии — кубки, монеты, жезлы и сабли. Распространённые в России карты с червами, бубнами, трефами и пиками впервые появились во Франции. Предполагали, что они аллегорически представляют сословия средневекового общества — соответственно духовенство, купцов, знать и крестьян, однако точных исторических подтверждений этому не имеется.

На картах Таро, которые появились гораздо раньше игральных, масти представляли вполне обыденные предметы. Самый распространённый набор: диск, посох, меч и кубок. Но откуда они появились, и почему Таро считалось источником тайных знаний?

«На этот счёт существует много версий, одна из них — что они были придуманы в Древнем Египте, — рассказала таролог Анна Гутян. — Есть даже такая безумная версия, что это посланники из космоса древнюю мудрость нам принесли. Конечно же, в них зашифрованы тайные знания и каждая карта особенная. Старшие арканы имеют своё символическое значение, и в целом это путь героя, от самого низшего к самому высшему понимаю гармонии с миром».

Четыре предмета, четыре столицы

А может, знаниями, заложенными в эти предметы-символы, поделились наши древние предки? А некие тайные общества зашифровали их в то, что употребляется людьми (или, по крайней мере, употреблялось на протяжении более чем тысячелетия!) наиболее часто. Это сравнимо, пожалуй, разве что со знаками на деньгах, которые каждый из нас постоянно носит при себе, соприкасается и невольно рассматривает...

Секира и чаша — вполне понятные вещи в обиходе человека, жившего три тысячи лет назад. Но вот ярмо и плуг для кочевников, какими представлены скифы того периода в исторических хрониках, должны были заключать в себе сложность в идентификации.

Что такое старинный плуг: три палки, соединённые наподобие треугольника, похожего во всех ракурсах на схематическое изображение стрелы. А божественное ярмо, скорее всего, представляло собой некую технологическую конструкцию с замкнутым контуром. Кстати, в испанской колоде вместо ромба изображён круг, символизирующий монету. Как и в картах Таро. По сути, монета или диск — и есть ярмо, плуг — это меч, посох — секира, а кубок — чаша.

В отличие от других божественных предметов, золотое ярмо осталось в современном обиходе. Гривна — оригинальное украшение и одновременно древние деньги. Вот как она выглядела в стародавние времена — типичное ярмо, только на человеческую шею!

Есть основания полагать, что эти предметы не были лишь иллюзорными образами, а являлись вполне осязаемыми вещами. Геродот написал: «На Скифскую землю с неба упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат. Едва он подошёл, чтобы поднять, как золото запылало...»

По словам Геродота, упомянутые священные золотые предметы скифские цари тщательно охраняли и с благоговением почитали их, принося ежегодно богатые жертвы.

Территорию Крыма и киевские князья, и византийские цари, и пришельцы с далекого гиперборейского севера называли Царской Скифией. Возможно, сюда и поместили предметы божественной власти. Известно, что главными местными крепостями считались Неаполь, Палакий, Напит и Хабеи. Было бы логично предположить, что столь ценные предметы, которые следовало охранять, держали именно в них. Если учесть, что археологи обнаружили и идентифицировали пока лишь два крупных скифских города — в Симферополе и на окраине Белогорска, можно полагать, что артефакты (а ведь сделаны они были из чистого золота!) ещё ждут своего открытия.