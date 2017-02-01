Блин насущный

Прощание с Масленицей и SOS для лишившихся блага цивилизации

В субботу вечером по традиции проходит главный обряд Масленицы — сжигание чучела. Масленичный огонь принято считать чудодейственным — согласно старым поверьям, с его помощью можно было очиститься от всякой скверны или, как принято говорить сейчас, от негатива. В костёр бросают ненужные вещи, вместе с которыми в пламени исчезают все неприятности ушедшего года. А чтобы грядущее сулило только хорошее, масленичный стол в этот день должен ломиться от обилия мучных блюд: вареников с вишнями, курников и различных пирогов.

Золовкины посиделки

Курник

Ингредиенты:

• Сливочное масло (желательно домашнее) — 100 г.

• Сметана — 110 г.

• Сода — 0,5 ч. л.

• Соль — щепотка.

• Мука — 2 стакана.

• Мясо — 500 г.

• Картофель — 2 шт.

• Луковица — 1 шт.

• Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Масло необходимо растопить и охладить. Добавить сметану, соль, соду и взбитое яйцо. Всё перемешать. Муку просеять, добавить сметанно-масляную смесь и замесить лёгкое тесто. Далее тесто следует закрыть пищевой плёнкой и оставить на 1 час.

Это время можно использовать для приготовления начинки. Мясо, картофель и лук очень мелко измельчить острым ножом, добавить соль и перец. Перемешать.

Тесто поделить на две части в следующих пропорциях: 2/3 и 1/3.

Большую часть раскатать толщиной в 5 мм и выложить на застеленный пергаментом противень. Начинку распределить равномерно, отступив от краёв около 5 см.

Раскатать вторую часть теста и уложить сверху. Прищепить края и ножом по центру сделать надрезы, чтобы выходил пар.

Смазать курник взбитым яйцом и отправить в духовку на 40 минут при 180 градусах.

Прощёное воскресенье

Последний день Сырной седмицы имеет название Прощёное воскресенье, либо проводы Масленицы. В воскресенье проводятся наиболее пышные и массовые гуляния, забавы и игрища. Кроме того, принято обходить всех родственников и близких, просить у них прощения за принесённые обиды, чтобы следующий день — первый Великого поста — начать с миром в душе.

В последний, воскресный день Великой Масленицы необходимо наедаться досыта любыми вкусностями. А настоящее украшение праздничного стола — блинный пирог с творогом.

Блинный пирог со сладким творогом

Ингредиенты (блины):

• Мука — 6 ст. л.

• Яйца куриные — 3 шт.

• Постное масло — 2,5 ст. л.

• Молоко домашнее — 500 мл.

• Соль — щепотка.

• Сахар или мёд — 1 ст. л.

Ингредиенты (начинка):

• Сладкие сырки — 400 г.

• Сметана или сливки — 1 ст. л.

• Яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Яйца, сахар, соль следует взбить венчиком. Насыпать муку, налить растительное масло и хорошо вымешать. Затем влить молоко и снова тщательно размешать. Далее необходимо разогреть сковороду, смазать её постным маслом (для первого блина) и вылить порцию теста (примерно половник на средних размеров сковороду). Блины пекут с обеих сторон до румяности. Для начинки сладкие сырки, яйца и сметану перемешивают до однородной массы. Форму для выпечки следует хорошенько смазать сливочным маслом и уложить в неё пирог: каждый блин смазать начинкой и уложить один на другой, верхний блин сдобрить 2 ст. л. сметаны. Пирог запекают в духовке 30–40 минут до румяного цвета при 180 градусах. После остужают.

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