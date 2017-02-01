Александр Остапенко: «Мы фактически ходим по руинам, но расчистим эти завалы»

«Крымский ТелеграфЪ» встретился с главврачом ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко, чтобы узнать, что изменилось в этом медучреждении со времени прогремевших на всю страну скандалов

Номера два назад в газете «Крымский ТелеграфЪ» было опубликовано сообщение жительницы полуострова, резко сетовавшей на неподобающее состояние отделения ревматологии Республиканской больницы им. Семашко. Мы побывали в больнице, посетили отделение ревматологии и, к счастью, застали там не такую картину, как предполагалось. К тому же визит стал поводом, чтобы пообщаться с руководством больницы и узнать, что изменилось здесь после того, как отгремели грандиозные скандалы из-за прежнего руководства, устанавливавшего себе немыслимых размеров зарплаты, экономя на больнице в целом и на рядовых сотрудниках в частности.

Вопросы морали и горячая линия

— Что принципиально нового произошло с тех пор, как вы возглавили медучреждение?

— Мы за последние три месяца повысили уровень зарплаты — и врачам, и среднему, и младшему персоналу, у нас совершенно другая, прозрачная, понятная для всех система стимулирующих выплат. Поэтому люди знают, какие деньги они получают и за что. Новое ещё то, что мы работаем над нормальной морально-нравственной обстановкой в коллективе. Это же основные процессы в работе медучреждения! Все должны максимально корректно относиться друг к другу и уважать друг друга. Когда эта база заложена, то гораздо легче решать все вопросы. Да, нам непросто, но мы решаем свои проблемы. И я считаю, что удалось сформировать команду. Люди хотят что-то делать, и это чувствуется, и это настроение в коллективе дорогого стоит.

— Надо полагать, что при прежнем руководстве климат в коллективе был другой... И известные зарплатные скандалы появились не просто так...

— У нас уникальная больница с прекрасной историей, и она не заслуживает скандалов, которые здесь были на всю страну. Но я считаю, что не имею морального права обсуждать всё то, что было. Мы готовы отвечать за свои поступки и действия. Сейчас наводим элементарный порядок в плане финансов, хозяйственной деятельности... Мы же фактически ходим по руинам, которые нам в наследство достались. Но расчистим эти завалы. Масса накопившихся нерешённых вопросов. И обеспечение расходными материалами, и медикаментами, которые, к сожалению, не были закуплены с запасом... У нас склады пустые по расходным материалам. Достаточно дорогостоящим материалам, которые должны спасать жизнь людям!

— А деньги-то есть?

— Деньги, слава богу, есть. Но мы же их должны потратить в соответствии с действующей нормативной базой. И в этой части я императивно требую от своих подчинённых, что всё должно быть прозрачно. Также команда нацелена на то, чтобы мы могли услышать каждого пациента, каждого сотрудника, найти компромисс и в максимально короткие сроки решить все проблемы. Это очень важно. Мы не зря запустили здесь горячую линию, когда каждый пациент получает уведомление: в случае грубого, хамского отношения, попыток намекнуть, мол, дайте денег за услуги — сообщайте немедленно. Я лично горячую линию проверяю и уволил уже трех сотрудников за это.

Другой уровень

— На днях у вас открылось новое отделение...

— Не отделение, а Региональный сосудистый центр Республики Крым. Центр открыт в рамках реализации программы модернизации здравоохранения РК под кураторством министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Это один из многих центров, которые открываются сейчас по всей России. Его задачи: оказание высококвалифицированной и специализированной медицинской помощи, в том числе и высокотехнологичной, в максимально короткие сроки. Чтобы сделать всё по возможности, от нас зависящее для сохранения жизни пациента. Он предполагает оперативные и быстрые диагностические процедуры, осмотр, проведение компьютерной томографии, экспресс-лабораторную диагностику... Достаточно большое количество отделений. И лучевой диагностики, и функциональной диагностики, нейрохирургия, кардиохирургия. Перечислять можно долго. В структуре этого центра не только прекрасный 64-срезовый компьютерный томограф, но и магнитно-резонансный томограф, полуторатесловый, один из самых лучших в Крыму... То есть мы обладаем сейчас всем спектром диагностических процедур, которые имеются в стандартах оказания медицинской помощи. Мы закупили 755 единиц техники, оборудования, мебели. На это было потрачено до 737 миллионов рублей. Что касается обслуживания, то мы будем принимать часть пациентов Симферополя, а также Белогорский, Симферопольский районы — всего примерно 350 тысяч населения. Сейчас пока 30 мест открыто, но в ближайшее время будет 60. И, знаете, мы только начали работать и уже почувствовали разницу. К примеру, сканируем головной мозг за 10 секунд. Аппаратура очень высокого класса. Быстрая и точная.

— Открытие этого Регионального сосудистого центра повлекло увеличение штата больницы?

— Нет. Ограничились своими штатными сотрудниками и должностями. Справляемся имеющимися силами, так сказать. Всего у нас в больнице 3285 штатных единиц, а физических лиц — 2747. И по больнице комплектация персонала на уровне 96 процентов. Есть недостаток патологоанатомов, эндокринологов, в поликлинике не хватает специалистов. Но с учётом того, что мы выходим на совершенно другой уровень обслуживания и качества, как я уже говорил, установлена совершенно другая оплата труда. И наступит час, я думаю, когда из частных клиник будут возвращаться кадры в государственные медучреждения.