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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в многоэтажке крышу обещают залатать через четыре года

Не пожелавшая представиться крымчанка крайне недовольна работой ЖКО в районе Аршинцево (г. Керчь): «В нашем доме проблема. Крыша. Течёт по всему периметру пятого этажа (т. е. весь дом). Сколько было написано жалоб, сколько было обещаний!.. Первый раз крыша потекла ещё в 2010 году. Мама написала заявление на ремонт. Весной те кормили завтраками. Пошла летом – то же самое. Пришла осенью. Ей ответили: летом надо было приходить. Год прожили с тазами и вёдрами. Сделали ремонт сами, частично, потому как сделать всё – дорогое удовольствие. Не помогло. Вода текла через шахту. Прошло семь лет, семь лет мы ведём борьбу за здоровье своё и детей. В этом году не выдержали нервы уже у всех. Дозвонились в городскую администрацию. Пришли посмотрели (лапши на уши навещали, дабы успокоить наши нервы). Дали бумаги, в которых мы должны были написать, что жильцы отказываются делать ремонт за свой счёт. На вопрос: «А квартплату я зачем плачу?» ответили, мол, у вас в 2021 году назначен капитальный ремонт. Серьёзно? Живите сами в таких условиях, где чёрные стены от плесени, потёки по дверям, стенам и прочим местам. О том, какая влажность у жильцов в квартирах, я вообще молчу, и какой вред здоровью она причиняет…»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года

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Просмотров: 137 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:25

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