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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в гаджеты устанавливают подозрительные приложения

Елена Ч. предупреждает, что при покупке различных гаджетов следует быть внимательными, поскольку в них могут быть установлены подозрительные приложения: «Сын подруги раскрыл страшную тайну для взрослых! Присмот­ритесь к компьютеру, планшету или телефону своего ребёнка. Если вы обнаружите там программу «Телеграм», то хотя бы бегло просмотрите контакты и сообщения. Такие обычные, на первый взгляд, слова как «закладка», «клад», «адрес», «пробник» должны вас насторожить! А если среди друзей своего чада вы нашли такие безобидные контакты, как Sev***tur или Lov***o24 , то знайте – это продавцы разных наркотиков! Будьте бдительны, обращайте внимание на то, с кем общается ваш ребёнок не только в жизни, но и в виртуальном мире!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года

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Просмотров: 91 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:26

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