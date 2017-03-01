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Говорят, что... НБУ не ушёл из Крыма
Говорят, что Нацбанк Украины не ушёл из Крыма, а, по договорённости с местной властью, до сих пор является владельцем некоторых важных и крупных объектов, в частности, в Симферополе. Иначе, считают крымчане, никак невозможно объяснить то, что перед зданием Госбанка на улице Горького, в Симферополе, до сих пор стоит знак о принадлежности этого здания НБУ, да и то, что такой потенциально сверхвостребованный объект не работает, наводит на определённые размышления.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года
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