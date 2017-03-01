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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... НБУ не ушёл из Крыма

Говорят, что Нацбанк Украины не ушёл из Крыма, а, по договорённости с местной властью, до сих пор является владельцем некоторых важных и крупных объектов, в частности, в Симферополе. Иначе, считают крымчане, никак невозможно объяснить то, что перед зданием Госбанка на улице Горького, в Симферополе, до сих пор стоит знак о принадлежности этого здания НБУ, да и то, что такой потенциально сверхвостребованный объект не работает, наводит на определённые размышления.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года

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Просмотров: 524 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 19:27

:: Комментарий #1 написал: Винка   |   Сегодня, 20:46   |  



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Жители обязаны платить земельный налог... Интересно, а собственники таких "объектов" платят в бюджет Крыма , или они "неприкасаемые"?

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