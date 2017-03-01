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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Севастополе активизировались запрещённые секты

Говорят, в Севастополе активизировалась псевдохристианская секта под названием «Поколение веры», бывшее название «Новое поколение» (организация, официально запрещённая в России). Члены секты агитируют подростков в публичных местах, не имея документа о миссионерстве, особенно их много в в крупнейшем торговом центре города. При контакте с членами секты они пытаются убедить, что являются протестантами. Но разбирающиеся в религиозных течениях люди утверждают, что подобные заявления – неприкрытая ложь, поскольку «на самом деле это секта неопятидесятников-харизматов, не имеющая к протестантам никакого отношения. С людьми они работают по следующей схеме: сначала приглашают к себе на некие настольные игры; тем, кто пришёл, старательно промывают мозги, затем зовут на служение в воскресенье. Те, кто пошёл на служение не потому, что поверил, а на разведку, предостерегают остальных: «это их служение трудно назвать духовным».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 418 от 24 февраля 2017 года

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Просмотров: 193 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:29

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