Странная облава в Каменке

Загадочные дела творятся в симферопольской Каменке. На прошлой неделе здесь проходила операция силовиков, в которой было задействовано около 200 человек личного состава МВД, омоновцев и сотрудников ДПС. Очень крупная, по местным меркам, операция! Начиная с пяти часов утра 21 февраля сотрудники правоохранительных органов стали прочёсывать микрорайон, стучаться в домовладения, проверять паспортные данные жильцов, изучать протекторы шин припаркованных в районе машин. По рассказам одних местных жителей, силовики, якобы с их же слов, были заняты поиском бомжей. Дескать, после того как расположенную поблизости свалку закрыли, бомжей, сортировавших там мусор, выгнали с полигона ТКО и бездомные маргиналы массово перебрались в жилой район, где синхронно участились кражи и увеличились случаи хулиганства. Поговаривают даже об убийствах. Вот и решили правоохранители «купировать» проблему — выловить всех бомжей и увезти их куда-то. Другие местные жители уверяют, что полиция искала нелегалов из числа массово приехавших в Каменку жителей Донбасса. Но зачем их понадобилось ловить — непонятно.

Третья версия — силовики задержали около двадцати человек по подозрению в экстремизме. И некоторым жителям Каменки полицейские объявили, мол, предотвращена крупная диверсия. Какая версия правдива — остаётся только гадать. Но шуму по этому поводу много...