Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Перед Ялтинской конференцией Смерш выяви ...
Карточные масти – наследие скифов?
Платить или не платить?
Кто и как зарабатывает на перевозчиках
Оформить легко, выехать — проблематично ...
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Странная облава в Каменке

Загадочные дела творятся в симферопольской Каменке. На прошлой неделе здесь проходила операция силовиков, в которой было задействовано около 200 человек личного состава МВД, омоновцев и сотрудников ДПС. Очень крупная, по местным меркам, операция! Начиная с пяти часов утра 21 февраля сотрудники правоохранительных органов стали прочёсывать микрорайон, стучаться в домовладения, проверять паспортные данные жильцов, изучать протекторы шин припаркованных в районе машин. По рассказам одних местных жителей, силовики, якобы с их же слов, были заняты поиском бомжей. Дескать, после того как расположенную поблизости свалку закрыли, бомжей, сортировавших там мусор, выгнали с полигона ТКО и бездомные маргиналы массово перебрались в жилой район, где синхронно участились кражи и увеличились случаи хулиганства. Поговаривают даже об убийствах. Вот и решили правоохранители «купировать» проблему — выловить всех бомжей и увезти их куда-то. Другие местные жители уверяют, что полиция искала нелегалов из числа массово приехавших в Каменку жителей Донбасса. Но зачем их понадобилось ловить — непонятно.

Третья версия — силовики задержали около двадцати человек по подозрению в экстремизме. И некоторым жителям Каменки полицейские объявили, мол, предотвращена крупная диверсия. Какая версия правдива — остаётся только гадать. Но шуму по этому поводу много...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

Еще статьи:
Просмотров: 304 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:02

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей


Календарь
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Март 2017 (12)
Февраль 2017 (81)
Январь 2017 (68)
Декабрь 2016 (97)
Ноябрь 2016 (90)
Октябрь 2016 (97)

© 2008—2017, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru