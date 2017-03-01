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Говорят, что...с гололёдом боролись, когда его не было Жительница Симферополя Антонина Б. сообщила в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ», что поинтересовалась в администрации города о том, кто и как занимался в период ухудшения погодных условий и образования гололёда расчисткой и обработкой дорог и пешеходных дорожек в Симферополе, и получила интересный ответ. Документ, копией которого располагает редакция «Крымского Телеграфа», в частности, гласит, что обработка ведётся песчано-соляной смесью и жидкими реагентами и что «работы проведены и проводятся в настоящее время». Загвоздка, по словам нашей читательницы, в том, что ответ пришёл, датированный 20 февраля, и на тот момент в Симферополе уже не было гололедицы. Зачем же обрабатывали улицы и тратили деньги, спрашивается?! Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года Еще статьи: Говорят, что... вместо пешеходных дорожек строят водоёмы Ищите ваши денежки... А все думают, мест не хватает... или Почему в Симферополе мало детских сад ... Вектор на мусор Реалии столичной периферии