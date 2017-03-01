→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на автостанции «Курортная» испытывают на прочность Крымчанка Дарья Б. предупреждает: «Доброго времени суток! Очень уж наболело. Сегодня в Симферополе шёл проливной дождь, и при таких погодных условиях на автостанции «Курортная» люди часами стояли в очереди за билетами. Работали всего четыре кассы, очередь доходила до платформ. Неужели нельзя оборудовать навес хоть какой-то. Когда власти начнут заботиться о своих гражданах? Зал ожидания – это вообще посмешище, неужели они считают, что такое количество людей там может переждать непогоду!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года Еще статьи: Продают «неправильные» билеты? Накануне Первое впечатление Совсем страх потеряли Курортная купюромания Просмотров: 299 | Комментарии (3) Дата публикации: Вчера, 19:11

:: Комментарий #1 написал: Света | Вчера, 19:57 |





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Комментариев: 0 А смысл? Навес денег стоит, а билет и так купят. Чай, не баре...

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:: Комментарий #2 написал: Павел | Вчера, 20:17 |





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Комментариев: 0 А зонты уже запретили? Или лень прогноз погоды посмотреть?

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:: Комментарий #3 написал: Гость | Вчера, 21:10 |





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Комментариев: 0 Да эту автостанцию давно снести нужно! Табло информационное даже повесить не могут, мешают людям в жилом доме напротив отдыхать, орут в матюкальник с утра до ночи!

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