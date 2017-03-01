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Говорят, что... на автостанции «Курортная» испытывают на прочность
Крымчанка Дарья Б. предупреждает: «Доброго времени суток! Очень уж наболело. Сегодня в Симферополе шёл проливной дождь, и при таких погодных условиях на автостанции «Курортная» люди часами стояли в очереди за билетами. Работали всего четыре кассы, очередь доходила до платформ. Неужели нельзя оборудовать навес хоть какой-то. Когда власти начнут заботиться о своих гражданах? Зал ожидания – это вообще посмешище, неужели они считают, что такое количество людей там может переждать непогоду!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года
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