Говорят, что... покупатели делятся по социальному признаку

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, в моменты, когда случаются перебои с электричеством, покупатели столичных сетевых супермаркетов разделились на две враждующие категории: те, кто без зазрения питается конфетами, печеньем, орехами и прочей бакалеей, предназначенной для продажи на развес, прямо из коробок, и тех, кто пытается призвать «голодающих» к порядку. Интересно, что персонал супермаркетов практически ничего не предпринимает, чтобы защитить свой товар от разграбления. Популярность приобретает также и другой способ экономии семейного бюджета. В тех же супермаркетах домовитые граждане насыпают в пакет энное количество нужной им бакалеи, взвешивают, прикрепляют чек и досыпают в пакет ещё энное количество товара в качестве бонуса.