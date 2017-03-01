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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... покупатели делятся по социальному признаку

Говорят, в моменты, когда случаются перебои с электричеством, покупатели столичных сетевых супермаркетов разделились на две враждующие категории: те, кто без зазрения питается конфетами, печеньем, орехами и прочей бакалеей, предназначенной для продажи на развес, прямо из коробок, и тех, кто пытается призвать «голодающих» к порядку. Интересно, что персонал супермаркетов практически ничего не предпринимает, чтобы защитить свой товар от разграбления. Популярность приобретает также и другой способ экономии семейного бюджета. В тех же супермаркетах домовитые граждане насыпают в пакет энное количество нужной им бакалеи, взвешивают, прикрепляют чек и досыпают в пакет ещё энное количество товара в качестве бонуса.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

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Просмотров: 67 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:12

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