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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в курортном посёлке появился ненужный район

Говорят, что один из районов курортного посёлка Николаевка оказался вне зоны видимости местных властей. Люди сетуют, мол, в последнее время началось активное облагораживание посёлка, даже заасфальтировали центральные улицы, «но есть там такое удивительное место, как новые застройки, в простонародье — Хомутовка. Жители этой части Николаевки уже давно смирились с тем, что нет ни одного магазина, который бы работал не в курортный сезон, нет уличного освещения и элементарной уборки улиц, но с состоянием дорог смириться не то что сложно, а просто невозможно». В качестве доказательства люди показывают фотографии, сделанные там после небольшого дождя. И у граждан возникает вопрос: Хомутовка — это вообще Николаевка? «Сотни семей живут в такой ситуации и никому до этого нет дела», — жалуются они.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

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Просмотров: 237 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:13

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