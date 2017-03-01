Вызвал сомнения

Экс-спикеру парламента Новороссии не спешат отдавать крымские пансионаты

В августе минувшего года экс спикер парламента Новороссии и бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв вместе со своей семьёй стал владельцем крымского детского санатория «Ай-Тодор». На этом его «виды на Крым» не исчерпались, и теперь Царёв претендует на два пансионата в Алуште. Впрочем, пока безуспешно.

Среди вопросов, рассматривавшихся на последней сессии крымского парламента, имущественный вопрос бывшего депутата Украины, а затем Новороссии Олега Царёва единогласной поддержки не вызвал. Крымские депутаты отложили решение согласования передачи двух алуштинских пансионатов под инвестпроекты Царёва из-за возникших во фракции сомнений о целесообразности такой передачи и неубедительности инвесторов. Об этом заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«Один из депутатов поднял вопрос о целесообразности: насколько продуман формат передачи пансионатов и насколько такой формат целесообразен. Мы приняли решение ещё раз рассмотреть данный вопрос в связи с возникшими сомнениями у депутата и сняли его с рассмотрения... Будем дальше разбираться. Сама форма смущала депутата, каким образом это делается. Ну и, наверное, инвесторы были не очень убедительными. Мы будем дальше работать по этому вопросу».

Речь идёт о пансионатах «ХИИТовец» и «Днепр», находящихся в республиканской собственности. Предполагалось, что имущество будет передано в виде взноса в капитал общества с ограниченной ответственностью, создаваемого в рамках соглашения о реализации инвестсоглашения между Совмином Крыма и ООО «Ветеран».

По данным из открытых источников, директором ООО «Ветеран», зарегистрированного в Ялте, является Нина Васильевна Царёва. При этом учредителями общества с уставным капиталом 10 тысяч рублей выступают бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв и принадлежащее ему ООО «Сельбилляр».

Кстати

О уже переданной Олегу Царёву крымской недвижимости (детского санатория «Ай-Тодор»), есть следующая информация. По решению властей, которое было принято в ноябре 2015 года, санаторий передавался для реконструкции и развития ООО «Радуга». Двумя учредителями ООО являются сам Царёв (1%) и компания «Сельбилляр», в свою очередь на 99% принадлежащая супруге экс-парламентария. «Радугу» же возглавляет его мать. По условиям сделки до конца 2024 г. новый владелец санатория должен будет заплатить государству 254 миллиона рублей налогов, при этом до 2022 года «Радуга» предполагает вложить в здание и переданные вместе с ним два гектара территории 220 миллионов рублей. На эти деньги построят новый корпус в четыре этажа, крытый бассейн, а также обновят коммуникации. По планам нового владельца, санаторий должен резко сократить число бесплатных мест: если сейчас в нём на таких условиях предоставляются 50 из 65 коек, то в итоге бюджетных останется только 10, а остальные станут предоставляться за плату со стороны постояльцев.