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ПолитикаВласть

Не шуметь!

Крымские депутаты строят планы на тишину

На минувшей сессии крымского парламента одобрение народных избранников получил проект закона, касающийся обеспечения тишины и покоя граждан на территории полуострова. Проект, надо сказать, не столько неожиданный, сколько примечательный.

Не свистеть, не салютовать!

Документом предлагается урегулировать вопросы обеспечения тишины и покоя граждан, не регламентированные федеральным законодательством. Законопроект, принятый в первом чтении, определяет конкретный перечень действий, совершение которых может повлечь за собой привлечение к административной ответственности, а также объекты, на территории которых запрещено нарушать тишину и покой граждан.

В частности, традиционно не допускается совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время — с 23 до 7 часов. Кроме того, в многоквартирных домах в выходные и в праздничные дни эти рамки раздвинуты: с 10 часов и до 19 часов.

Также в указанное время крымчанам и гостям полуострова хотят запретить нарушать тишину с использованием «звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах». Кроме того, по новому закону к административной ответственности могут быть привлечены люди, которые ночью громко кричат, свистят, поют, играют на музыкальных инструментах, запускают салюты, что-то строят или ремонтируют.

Мнение по поводу

На данный момент правоохранители — те, кто, собственно, и должен будет воплощать в жизнь депутатские инициативы, если вышеуказанный закон примут, — оказались не готовы комментировать «Крымский ТелеграфЪ» происходящее, но считают, что «в целом мысль правильная».

А вот у медиков уже есть сложившееся мнение. По словам профессора кафедры оториноларингологии медицинской академии имени Георгиевского КФУ, председателя Ассоциации отоларингологов Крыма Марианны Завалий, постоянное воздействие шума выше 60 децибел может приводить к дискомфорту и развивать у человека шумовую болезнь.

«Очень часто в многоэтажных домах люди жалуются на музыку, которой наслаждается кто-то из соседей. Человек на пятом этаже может слушать громко музыку, а на первом этаже будут слышны лишь отзвуки. Но это тоже небезопасно, потому что большую проходимость имеют звуки низкой частоты, они вызывают состояние тревоги, иногда даже страх», — говорит специалист.

Евгений КРУГЛОВ
Фото torshovtannlege.no
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

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Просмотров: 102 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:00

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