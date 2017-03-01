Время тратить деньги

Как в текущем году будет выполняться главная программа Крыма

На реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) Крым в этом году получил колоссальные средства — 64,5 миллиарда рублей. Что запустится уже в этом году и почему объекты культурного наследия оказались за бортом?

Денежные вливания увеличиваются

В текущем году ожидается активная фаза строительно-монтажных работ в рамках реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года». Как отмечает заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, посетивший строительство нескольких объектов ФЦП, этой стадии предшествовали непростые два года.

Сергей Назаров, заместитель министра экономического развития РФ:

«Оперативность формирования программы и отсутствие проектно-сметной документации как таковой вызвало немало сложностей с началом реализации ФЦП в 2015 году. В 2016 году, если брать по цифрам, прошёл большой объём выполнения проектных работ. И уже 2017 год — это, наверное, такая более активная фаза строительно-монтажных работ, так как многие проекты были закончены и по ним получена экспертиза».

Так, если в 2015 году освоение средств составило 4,7 миллиарда рублей, в 2016-м уже примерно 22 миллиарда (хотя они были освоены не в полном объёме, но уже оплачены подрядным организациям в качестве аванса). В 2017 году два федеральных субъекта в сумме должны получить 64,5 миллиарда рублей.

Сергей Назаров:

«Это достаточно большая сумма. Думаю, что за всю историю Крыма таких объёмов (средств. — Ред.) в годовом исчислении не было. И вселяет надежду то, что на сегодняшний день практически весь объём средств доведён до одного и второго субъекта».

Если быть точнее, то из 64,5 миллиарда доведён 61 миллиард, а «потерявшиеся» три с половиной миллиарда рублей относятся к объектам, по которым — по тем или иным причинам — инвестиционные проекты ещё не готовы либо они ещё не получили положительное заключение экспертизы.

В то же время чиновник отметил, что «доведение средств — это не панацея», ведь их предстоит ещё освоить, к тому же на повестке дня остаётся вопрос качества выполнения заказов подрядчиками.

В целом работы в текущем году будут вестись на 58 объектах в Севастополе и на 257 — в Крыму.

Сергей Назаров:

«Около 170 объектов будут вводиться непосредственно в текущем году. Это объекты разной социальной значимости, а именно свыше 40 детсадов, фельдшерско-акушерские пункты, начало строительства дороги „Таврида“, начало более активной фазы строительства автомобильных подходов к мостовому переходу, сетевое строительство с целью выдачи мощности двух электростанций, которые появятся в Симферополе и Севастополе. То есть объём работ достаточно большой!»

Именно для того чтобы вся работа выполнялась в срок, а средства распределялись должным образом, в январе прошлого года была создана специальная некоммерческая организация.

Андрей Никитченко, генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП «Социально-экономическое развитие РК и г. Севастополя до 2020 года»:

«У нас есть две главные задачи, поставленные перед нами Министерством экономического развития РФ, — это мониторинг возможных рисков на разных этапах, связанных с проектированием и строительством, а также оказание методической помощи по любым вопросам и, в случае необходимости, координация и синхронизация работы, так как некоторые объекты зависят друг от друга. Вот на этих двух задачах мы и фокусируемся».

Коккозку оставили в покое

Комментируя реализацию работ по ФЦП, замминистра экономического развития РФ уточнил, что от одного проекта пришлось отказаться. Речь идёт о водоснабжении города Севастополя, что планировалось сделать, перебросив воду из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. Однако жители Бельбекской долины выступили против такого решения севастопольской проблемы. После многочисленных дискуссий по этому поводу и акции протеста со стороны местных жителей от этой идеи решили отказаться.

Сергей Назаров:

«Данный объект мы пока приостановили, потому что есть сомнения с точки зрения целесообразности реализации водоснабжения Севастополя именно таким способом. Мы проведём более детальные инженерные изыскания и техническое обоснование и выберем вариант водоснабжения Севастополя. Как таковую эту проблему мы, конечно, не снимаем, но будем думать, каким путём решать её».

Напомним, что проект переброски стоков реки Коккозки был внесён в ФЦП с объёмом финансирования 1,75 миллиарда рублей.

Проблемные объекты

Чиновник из Москвы также считает, что реконструкция объектов культурного наследия — это особая тема в ФЦП. К слову, таких объектов в списке программы значится двадцать.

Сергей Назаров:

«Сумма средств, которая была выделена, исходя из востребованности, — 1,2 миллиарда рублей. Выделены деньги были ещё в 2015 году. Но формирование программы было достаточно оперативное, хотелось решить все вопросы, однако при детальной оценке объектов культурного наследия было выявлено очень много нюансов».

Проще говоря, предварительное обследование этих объектов не проводилось и, соответственно, корректной оценки дано не было. В результате полученные по ФЦП деньги были потрачены на противоаварийные работы, после чего уже началось проектирование ремонтно-реставрационных работ. Таким образом, все вопросы, связанные с выделением дополнительных средств уже на этот пласт мероприятий, только предстоит урегулировать.

Сергей Назаров:

«Этих проблем накопилось достаточно много. В частности, например, „Ласточкино гнездо“ — рассматривались разные варианты, что делать с данным объектом. И на сегодняшний день так и не принято решение, как этот объект реставрировать».

Ещё один подобный объект — Ханский дворец, где изначально предполагалось реставрировать лишь один зал, однако, по сути, серьёзных ремонтных работ требует весь средневековый комплекс, на что, естественно, выделенных средств не хватит.

Между тем замминистра заверил журналистов, что в настоящее время идёт подготовительная работа для оценки объёма необходимых работ. Это в свою очередь также требует проведения инженерно-строительных изысканий. В то же время сегодня противоаварийные работы по ФЦП на этих объектах культурного наследия практически завершены.