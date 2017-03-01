Звёзды не на погонах

В Ростове-на-Дону состоялось вручение престижной журналистской премии

Здесь подвели итоги окружного этапа III Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас». В мастерстве освещать службу в Российской армии и на флоте соревновались журналисты Северного Кавказа, Крыма, Краснодарского края, Ставрополья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей. Среди победителей — журналист ИТВ, ведущая программы «Аты-Баты» Юлия Розенберг.

Заслуженная победа

Этот конкурс уже в третий раз проводит Министерство обороны России по инициативе Сергея Шойгу. В течение всего года в два этапа идёт отбор лучших журналистских работ в девяти жанровых номинациях: теле- и радиопрограммы, сюжеты, интернет-проекты, посвящённые военной тематике, заметки, репортажи... На первом этапе выбирают лучших из каждого военного округа, а затем среди победителей определяют финалистов. Финал проходит в Москве с большим размахом.

По мнению помощника командующего войсками Южного военного округа Игоря Горбуля, выбор был непростой. На конкурс были представлены сотни работ. В жюри — представители командования округа и регионального отделения Союза журналистов России, военные эксперты, известные журналисты и писатели.

Юлия Розенберг оказалась единственной представительницей Крыма.

— Для меня очень почётна эта награда, нам удалось завоевать её второй раз подряд, — говорит Юлия. — Это высокая оценка нашего труда и большая честь для всего коллектива, работающего над программой «Аты-Баты». Тем более что на таком конкурсе всегда превалируют представители крупных СМИ, региональные представительства федеральных каналов, профессионалы высочайшего класса.

— Как военные воспринимают то, что ваш проект выделяется из ряда программ об армии именно лёгкостью подачи, некоторой долей юмора?

— Юмор службе не помеха, всегда мы встречаем понимание, тем более что та самая доля иронии, о которой вы говорите, полностью достаётся мне, моим попыткам быть наравне с настоящими бойцами. Я думаю, такой контраст только оттеняет мужественность мужчин, их профессионализм.

— Как вам удаётся вклиниваться в строгий распорядок воинских частей?

— Тут я хочу сказать сердечное спасибо от всей нашей команды сотрудникам военных пресс-служб в Крыму и в Ростове-на-Дону. Именно они помогают, координируют, направляют наши усилия. Их содействию, их советам мы обязаны лучшими кадрами.

Нашему проекту всего полтора года. Мы расширили рамки нашей концепции — несколько выпусков посвятили силовикам, службе в МВД, в ГИБДД. Работаем над каждым выпуском кропотливо, стараясь передать атмосферу душевного подъёма, царящую в Крыму: жизнь возвращается в воинские части, которые четверть века простояли заброшенные. В Российской армии, на флоте, в силовых структурах служить почётно и престижно — это видно по выправке, подготовке, оснащению. Нам есть что показать и рассказать!

Самое страшное — пауки и мыши!

— Юля, вы не только бываете в различных родах войск, но и всё стараетесь испытать на себе. Где вы получили самые яркие эмоции?

— Я вовсе не бесстрашная. Это знают те, кто работает за кадром проекта. Но помогает любопытство. Над тобой проезжает БТР, страшно. Но потом поднимаешься и бросаешь гранату. Стоишь в открытом люке самолёта, страшно, но потом прыгаешь и рассчитываешь траекторию приземления. Чем сложнее и зрелищнее задание, тем интереснее. Надеюсь, мне удалось дать явный посыл тем, кому служба только предстоит: в армии круто, и если даже девчонка многое может, то чего могут добиться мужчины! Вчера, к примеру, мне пришлось десантироваться с катера на полном ходу с 30-килограммовым аквалангом. Температура воды — плюс 5 градусов, сделали несколько дублей. Или лежишь с огромной снайперской винтовкой в крошечной выемке на отвесной скале под ветром и снегом. Греет азарт: получится интересный выпуск! Один раз за прошлый сезон я отказалась от съёмки эпизода. Нужно было вести огонь лёжа на земле, но в траве тут и там были пауки и мышиные норки. И я не смогла себя заставить. Я же всё-таки девушка! Я не бесстрашная.