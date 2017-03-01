На кону Большая Евпатория

Село Уютное хочет поменять свой районный центр

Жители села Уютного решили поменять район — вместо административного центра в Саках теперь они хотят относиться к Евпатории. Однако местные депутаты к таким кардинальным переменам оказались не готовы. Зачем людям новый райцентр, почему сельсовет проголосовал против и когда появится Большая Евпатория, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

Рациональный выбор

Если посмотреть на карту Крыма, то сразу становится понятно, почему у жителей Уютненского сельского поселения возникла идея о смене райцентра. Несмотря на то что село относится к Сакскому району, находится оно в непосредственной близости от Евпатории — в трёх километрах от западной окраины города. При этом собственно расстояние до Сак составляет около 30 километров, то есть в 10 раз больше!

Надежда Ларина, местная жительница, председатель инициативной группы:

«Евпатория — наш родной город, а село Уютное — его пригород как по территориальному расположению, так и по логике и здравому смыслу. И, конечно же, мы хотели бы прекратить бессмысленные, отнимающие у нас последние силы поездки в Саки по каждому поводу, и решать свои вопросы рядом с домом — в Евпатории».

Понятно, что сельская местность — это преимущественно пожилые люди, для которых эта проблема особенно актуальна. К тому же ветеранам и пенсионерам чаще других приходится решать вопросы, связанные с пенсиями, льготами и так далее, не говоря уже о посещении врачей. И делать это всё в Саках, естественно, не очень удобно.

Именно по этой причине местные жители всерьёз задумались о том, чтобы «переехать» в новый райцентр — вместе со всем селом конечно.

Референдуму — нет?

Самое правильное в такой ситуации решение — провести референдум, на котором сельчане смогли бы определить судьбу своего населённого пункта. Инициативная группа начала переписку с органами власти разных уровней — от администрации Сакского района до Госсовета Крыма. В результате активистам предложили собрать 180 подписей жителей в поддержку проведения такого референдума.

Надежда Ларина:

«Мы собрали 600 подписей — так велико было желание жителей прекратить свои изнурительные поездки в райцентр! Также наша инициативная группа подготовила пакет документов и подала его в избирательную комиссию Сакского района, но мы получили отказ из-за невозможности решить этот вопрос на уровне администрации района».

В крымском парламенте, в свою очередь, жителям порекомендовали провести публичные слушания по этому поводу. И такое мероприятие действительно состоялось 21 января текущего года. Интересны результаты слушаний: за присоединение к Евпатории проголосовали 55 человек, однако 28 выступили против. Исходя из этого нельзя сказать, что такая судьбоносная для села тема вызвала какой-то особый ажиотаж у местных жителей. Нужно учитывать, что в поселении проживает около пяти тысяч человек, то есть большинство такая административная реформа вообще не заинтересовала.

Тем не менее слушания были проведены, а значит, сельсовет обязан был на них отреагировать.

Надежда Ларина:

«Нам казалось, что здравый смысл победил! Осталось только утвердить этот итог на сессии Уютненского сельсовета».

Каково же было разочарование инициативной группы, когда из девяти присутствующих на заседании депутатов шесть проголосовали против утверждения результатов публичных слушаний.

Другая сторона медали

Глава Уютненского совета Олег Русецкий был тем, кто поддержал на сессии инициативную группу, однако он признаётся, что сейчас проведение такой территориальной реформы просто невозможно.

Олег Русецкий, председатель Уютненского сельского совета — глава администрации Уютненского сельского поселения:

«Законодательство по территориальному делению в Крыму в настоящий момент не разработано. В силу этого инициатива по присоединению поселения к Евпатории всё равно пока потерпит крах. Но мы, конечно, всё равно были обязаны рассмотреть эту инициативу на заседании сельсовета».

Впрочем, это далеко не единственная причина, по которой местные депутаты проголосовали против. Беспокоит их и то, что Евпатория не может привести в порядок даже те территории, которые сейчас относятся к ней.

Олег Русецкий:

«В этом вопросе (присоединение к Евпатории. — Ред.) очень много за и против. Зачем Уютному становиться вторым Исмаил-Беем (микрорайон в Евпатории. — Ред.)? Евпатория со своими территориями ещё не разобралась, да и вообще их больше интересует береговая полоса, чем наше село!»

В администрации Евпатории и не отрицают, что действительно в настоящее время много неразрешённых вопросов в самом городе.

Андрей Филонов, глава администрации Евпатории:

«У меня сегодня проблем более чем достаточно. Такое количество, что дополнительно проблемы ещё пяти сёл — это сегодня только лишняя нагрузка!»

В то же время в Евпатории вполне понимают целесообразность такого расширения границ города и присоединения новых земель.

Проект назрел

Вполне возможно, что в будущем не только Уютное войдёт в состав Евпатории, но и все пригородные посёлки вплоть до Мирного. О создании так называемой Большой Евпатории уже давно ведутся серьёзные разговоры как на муниципальном уровне, так и на республиканском.

Андрей Филонов:

«Я считаю, что уже давно назрел проект Большой Евпатории с расширением границ до Мирного. А так что у нас получается? Идёт Евпатория, потом 28 километров Сакского района, а потом опять идёт Евпатория...»

По мнению главы администрации, целесообразность расширения границ Евпатории можно аргументировать тремя основными факторами.

Андрей Филонов:

«Сегодня город зажат своими границами. По закону мы должны выдать определённое количество участков для льготной категории граждан, которые имеют на это право. Так вот, например, 540 участков мы нашли, а ещё 200 с лишним не нашли — их просто физически нет!»

Также глава администрации напоминает, что бюджет города формируется из двух основных источников дохода — НДФЛ и земля. В сумме это даёт около 350 миллионов рублей в год — при потребности города как минимум в миллиарде. И это также говорит о том, что бюджет Евпатории сможет стать самодостаточным лишь при условии расширения границ.

Андрей Филонов:

«Третий аргумент состоит в том, что сегодня большинство людей в близлежащих к Евпатории поселениях — Ромашкино, Уютное, Молочное — пользуются социальной инфраструктурой города. Никто не едет в больницу в Саки! Представьте, если им вызвать районную скорую помощь или пожарных, то они должны выехать из Сак, проехать Евпаторию и ехать, например, в Молочное — это же абсурд!»

Возвращаясь к Уютному, можно привести и такой пример: здесь распределили земельные участки и люди начинают строиться, но к какой канализации они будут подключать свои дома, водоводу или газу? Конечно, это всё будет идти не из Сак, а из Евпатории — просто в силу территориального расположения. Получается, что деньги будут идти в Уютненский сельсовет, а всю нагрузку будет нести Евпатория?

Впрочем, как было сказано выше, без разработанного республиканского закона эти вопросы решить просто невозможно, так что это лишь планы на будущее.