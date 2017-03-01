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РегионыСимферополь

Блеск и нищета в центре крымской столицы

Один из старейших домов Симферополя оказался под угрозой обвала

Почему жильцы многоквартирного дома в центре Симферополя каждый день ожидают, что их дом рухнет, а чиновники бездействуют, выяснял «Крымский ТелеграфЪ».

Как выжить в карточном домике?

Со стороны одной из центральных улиц города дом выглядит обыденно, но если поставить «избушку к лесу передом», а к себе «задом» — откроется совсем другая картина: трущобы с просевшими балконами, гнилыми рамами, но местами установленными евроокнами, на первом этаже увешанные кондиционерами кафе и обтянутыми проводами. Контраст очевиден.

И, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Более чем столетняя лестница ведёт в коридор на втором этаже, где стены обшиты гипсокартоном, а пол устлан плитами ДСП. Но резких движений лучше не делать. Надавишь на стену — под гипсокартоном начнёт что-то подозрительно осыпаться. По полу и вовсе страшно ходить — под ДСП что-то неровное поскрипывает, шатается и прогибается. Жильцы говорят, что это обугленные балки. На чердаке также остались обгоревшие крепления и деревянные конструкции. К ним местами проволокой привязали новые доски. В жилых квартирах полы и стены проседают (невооружённым глазом виден угол наклона) и сыреют, тоже осыпаясь под гипсокартоном, за ним остались угрожающе глубокие и большие трещины, как и там, где жильцы не обшили стены. Местами и вовсе голый ракушняк с небрежно поналяпанным бетоном. В квартире, переоборудованной под кладовую, кое-где почти голые кривоватые камни, а одна стена и вовсе осталась, как была, — обгоревшая, в саже. Кажется, что всё вот-вот обвалится. В квартирах прохладно. Отопление в доме электрическое, а это дорогое удовольствие. Напор воды обычно маленький из-за того, что трубы поставили недостаточного для многоквартирного дома диаметра.

Кажется, что люди не живут, а выживают в «карточном» домике, который вот-вот развалится. И это после якобы капитального ремонта, произведённого ещё при Украине, в 2013 году...

Хоть бы что?

Сейчас жильцы дома, опасаясь за свои жизни, не говоря уж об имуществе, хотят, чтобы их, не дожидаясь обвала, переселили или поставили дом в очередь на капитальный ремонт не на 2033 год, как сейчас, ссылаясь на якобы капремонт, сделанный в 2013-м, а в первоочередники. Год за годом жильцы пишут в уполномоченные органы обращения, ходят на приёмы с просьбой помочь решить проблему.

Ещё в 2015 году вопрос поднимался на приёме граждан у депутата Госсовета Крыма, после чего Инспекция по жилищному надзору РК сообщила, что было проведено совещание, на котором принят ряд решений. К примеру, СЭС должна была произвести замеры шума — кафе на первом этаже дома имеет довольно шумную систему вентиляции, и музыка, особенно по вечерам, не даёт жильцам отдыхать. МВК администрации города — обследовать условия проживания и прочее. Но, по информации жильцов, не все пункты решений были выполнены, а фактических результатов, влияющих на условия проживания, не было и вовсе.

В этом году руководитель МКУ Управление капитального строительства Александр Бойченко проинструктировал одного из жильцов о способах решения вопроса, но предупредил, что в это придётся вложиться, вероятнее всего, имея в виду то, что, по словам межведомственной комиссии, переданным газете «Крымский ТелеграфЪ» одним из жильцов, возможно получить заключение экспертов — услуга платная.

Между тем жильцы дома, построенного почти 200 лет назад, продолжают жить в ужасных условиях, от которых, несмотря на все их усилия, так и веет нищетой. И всё это в элитном районе — в самом центре крымской столицы, в двух шагах от здания парламента республики, где земля — на вес золота.

Жительница дома № 14 на улице Карла Маркса:

«Когда зимой реконструировали центральные улицы города вместе с нашей и укладывали плитку, на что потратили десятки миллионов, мы с замиранием сердца слушали, как под гипсокартоном понемногу осыпаются стены дома, вероятно, от вибрации земли, вызванной работой строительной техники».

Жильцы дома в один голос уверяли, что с каждым месяцем, с каждым днём всё больше боятся, что буквально упадут на головы посетителей кафе на первом этаже, а уполномоченные органы всё бездействуют и не принимают кардинальных мер.

Магомед Магомедов, заместитель министра ЖКХ РК:

«Если жильцы хотят, чтобы их дом признали аварийным, им необходимо обратиться в межведомственную комиссию, которая уже, вероятно, есть в администрации. Комиссия произведёт оценку помещения и вынесет решение. Если оно будет признано непригодным для жилья или аварийным, будет сформирована другая комиссия, которая продолжит процесс, а жильцов внесут в реестр на переселение».

Возможно, после разговора с замминистра «КТ» или в результате десятков обращений граждан в межведомственной комиссии жильцу дома ответили, если резюмировать, довольно коротко, но не совсем ясно: «Мы в курсе. Знаем. Ждите». При этом выразив сомнения в аварийности дома.

Стоит отметить, что, ознакомившись со ст. 15 ЖК РФ, а главное, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, даже простой обыватель заметит, что условия в доме № 14 на Карла Маркса соответствуют сразу нескольким пунктам части 3 Положения — «Основания для признания жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции». Среди них, например, деформация стен, несущих конструкций, износ здания или его части, приводящий к снижению до недопустимого уровня надёжности здания, и многое другое.

Вместе с тем предположим, что здание признают непригодным для жилья или аварийным. Что в таком случае его ждёт: снос или, возможно, частное лицо или предприятие захотят купить освободившийся лакомый кусочек в центре столицы и реконструировать под себя?

Магомед Магомедов:

«Я не могу сказать, что будет со зданием. Но если его признают аварийным, то в любом случае — снесут».

Итак, пока остаётся только гадать: сколько будут соседствовать роскошь и нищета в центре Симферополя и за какую круглую сумму может уйти с молотка «золотая» земля под зданием близ Госсовета, если его всё-таки снесут, что вместе с тем станет спасением для отчаявшихся жильцов.

Кстати

Видевший три войны

Дом No 14 на улице Карла Маркса горел дважды, последний раз в декабре 2012 года. После чего обещали признать здание аварийным и переселить жильцов, но, «подретушировав» немного, местное самоуправление позвало их обратно, несмотря на то что дом всё больше разрушался без полноценной реконструкции.

Кроме того, само здание уже более чем ветхое. В администрации города сообщают, что по официальным документам год постройки дома датируется — «до 1917 года». Однако в музее истории города Симферополя заявляют, что оно было построено ещё в начале XIX века и принадлежало караимам-купцам первой гильдии. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. там располагался госпиталь. Дом продолжил свою историю и в ХХ веке: выдержал революцию 1917 года и Великую Отечественную войну 1941–1945 гг. А в ХХI веке до него нет никому дела. А может, напротив, дому просто не повезло находиться на столь козырном ныне месте?

Софья РОМАНОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

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Просмотров: 327 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:57

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