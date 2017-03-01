Все скандалы Херсонеса

Куда занесёт музей-заповедник в результате перспективного развития

На днях в Министерстве культуры РФ была представлена концепция развития музея-заповедника «Херсонес Таврический» на десять лет. Впрочем, даже на ближайший год у объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО большие планы. Будут ли в музее оперные выступления, почему директор музея ждёт скандала и как справиться с «херсонесскими купальщиками»?

Расширение грядёт

Несмотря на то что строительство новых объектов на территории самого музея-заповедника строго запрещено (в соответствии с нормативами ЮНЕСКО), Херсонес будет расширяться. И основные планы связаны с масштабным строительством фондохранилища на 800 квадратных метров в районе бухты Омега, на которое будет затрачено не менее полумиллиарда рублей. Строительство должно начаться в текущем году, а в 2018-м фондохранилище должно заработать. Однако уже сейчас понятно, что даже с учётом этого места для всех экспонатов всё равно хватать не будет. Надо понимать, что музей развивается очень активно, здесь постоянно ведутся археологические работы, так что если сегодня в Херсонесе содержится 218 тысяч единиц экспонатов, то каждый год приносит ещё по тысяче новых предметов.

Среди других планов по расширению можно назвать создание музея античной истории на территории заповедника.

Светлана Мельникова, директор Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»:

«Работа по его созданию идёт очень напряжённо. Это оказалось гораздо сложнее, чем я предполагала, но, тем не менее, работа идёт, и я надеюсь, что в разгар сезона мы эту экспозицию всё-таки откроем. Нам очень важно запустить выставочные залы в интерьерах».

Директор рассказывает, что выставочный зал уже сделан, однако места для экспозиции там не хватает. В связи с этим принято решение более плотно скомпоновать экспонаты музея византийской истории, освободить один зал и сделать там ещё одно выставочное пространство.

А уже в далёкой перспективе здесь планируется создать детский музейный центр.

Также в музее надеются спроектировать модернизацию существующих старых построек, которые уже обветшали, многие из них вообще стоят без фундамента. К слову, все работающие здесь здания находятся на печном отоплении, так что, по словам Мельниковой, строительство газовой котельной и отопление газом — это вопрос жизни и смерти.

Отдельное внимание планируют уделять и развитию античного театра. Помимо обычных драматических постановок, здесь надеются проводить и вечера оперы, а также давать фольклорную программу. Идёт речь и о создании театрального исторического фестиваля, который мог бы стать одной из изюминок не только Херсонеса, но и всего Севастополя.

Потерянная прибыль

Между тем директор музея не скрывает своих эмоций по поводу бесплатного входа на территорию заповедника.

Светлана Мельникова:

«Как любой руководитель и директор музея, я могу только сожалеть об этом, потому что посещаемость музея превышает миллион, а в минувшем году мы приняли 1 миллион 121 тысячу туристов. Даже при минимальной стоимости билета хотя бы в сто рублей и льготных категориях посетителей упущенная прибыль музея составила около 60 миллионов!»

Несмотря на такие финансовые потери, в текущем году вход в музей-заповедник останется бесплатным. В то же время было принято решение сделать платное экскурсионное обслуживание, что и позволит музею зарабатывать. К слову, внебюджетный план заповедника на этот год составляет 13 миллионов рублей.

Светлана Мельникова:

«Именно столько должны заработать в этом году. И мы уже эти деньги распределили, на что потратим, так что придётся очень серьёзно поработать».

Однако в связи с этим возникла необходимость подготовки внештатных экскурсоводов. На территории музея уже начали работать специализированные курсы, но принять всех желающих не получилось — специализированного зала-лектория здесь нет, обучение проходит в библиотеке, где просто не хватает места. А строительство нового помещения для лектория невозможно, по крайней мере на территории самого заповедника.

Имущественный спор с епархией

В конце января крымские СМИ активно обсуждали вопрос о притязаниях Крымской епархии на 24 объекта музея-заповедника. В соответствии с Федеральным законом № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», епархии могут обратиться в Росимущество с просьбой о передаче им объектов, если собран необходимый пакет документов, подтверждающих первоначальное назначение тех или иных зданий. Однако Росимущество отклонило заявку по формальному признаку — пакет собранных документов был неполный, что предполагает возможность повторного обращения.

Светлана Мельникова:

«На сегодняшний момент ни службам музея, ни экспозиционным пространствам выезжать абсолютно некуда. Закон предполагает, что музею должно быть предоставлено равноценное помещение или равноценный комплекс. Поэтому говорить об этом сейчас абсолютно несвоевременно».

При этом руководитель музея объясняет, что сотрудники заповедника проведут собственное расследование с целью выяснить, действительно ли все 24 объекта изначально принадлежали Свято-Владимирскому монастырю.

Светлана Мельникова:

«В официальных заявлениях Министерства культуры тоже была выражена мысль, что подобные передачи явятся тормозом, сделают невозможным дальнейшее развитие «Херсонеса Таврического».

В преддверии скандала

Едва утихли разговоры о разногласиях с епархией, как назревает новый скандал, на этот раз связанный со строительством перехватывающей парковки для заповедника. В настоящий момент ситуацию с экскурсионными автобусами, которым нужно найти место возле входа в музей, а потом дать возможность развернуться, простой не назовёшь, и руководство объекта не единожды обращалось к местным властям с просьбой как-то решить этот вопрос.

По всей видимости, единственный выход — это снести незаконные гаражи, настроенные вокруг заповедника, и на их месте оборудовать стоянку. Но уже сейчас понятно, что без возмущений со стороны жителей не обойдётся.

Светлана Мельникова:

«Я прекрасно понимаю, что это вызовет волну возмущения, это сразу будет восприниматься как покушение (на частную собственность. — Ред.). Думаю, история будет непростая, может, будут суды, но то, что без этого Херсонес просто не сможет дальше существовать, это бесспорно».

Есть и ещё одна многолетняя проблема, с которой руководству музея предстоит столкнуться в очередной раз в этом году. Речь идёт о людях, которые традиционно ходят сюда купаться, хотя на территории заповедника это категорически запрещено. Директор музея уточняет, что никакой административной ответственности нарушающие этот запрет не несут. Между тем у руководства чёткая позиция по этому поводу: пляжа здесь быть не должно, тем более что это чревато неприятными последствиями. Только в прошлом году три человека травмировались на скалах — и это притом что уже тогда действовал запрет.