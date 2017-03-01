Начало или… туман?

Печальная сага о допинге в России обрела новый ракурс

Вот уже третий год весь мир является свидетелем скандала, который якобы спровоцирован тем, что все успехи российского спорта базируются на принятии спортсменами допинга, и что на это они получали добро не только от своих непосредственных тренеров, но и от руководителей разного ранга.

Не получилось с Сочи

Вспомните, какие гигантские усилия прилагались, чтобы торпедировать зимние Олимпийские игры в Сочи-2014. Здесь был полный набор: террористические акты, беспрерывные стенания о том, что зарубежных олимпийцев поджидают всевозможные провокации на снежных трассах и ледовых площадках. Ну а те туристы из ближнего и дальнего зарубежья, которые отважатся пересечь российские границы, могут живыми и не вернуться в родные края. Одним словом, ужас да и только!

Но вот завершились сражения олимпийцев на российском берегу Чёрного моря, принёсшие сенсационную победу в общекомандном зачёте сборной России, и названные тем же президентом МОК Томасом Бахом, лучшими за всю историю олимпийских встреч «зимников». Те, кто симпатизировал россиянам, пели им хвалебные оды, а те, кто относился иначе, предпочитали помалкивать. Ведь именно они, за четыре года до этой виктории россиян, на ура встретили столь же сенсационную победу в общекомандном зачёте сборной Канады на зимних Олимпийских играх в Ванкувере-2010. Хотя она тоже, при внимательном рассмотрении всех деталей, потребовала различных комиссий, перепроверок допинг-проб. Но тогда ещё не состоялась историческая Крымская весна, и западный мир не ополчился против коварных москалей, введя ряд санкций и запретов.

Разумеется, в этой мутной воде не могли остаться не удел МОК и его неудачное произведение WADA, со временем решившая, что ей принадлежит роль хранителя законов большого спорта. При этом медики в политических смокингах оказывают «терапевтическую помощь» (иными словами, узаконенный допинг), спортсменам США и ЕС, где почти каждый третий — весьма больной человек, который не может обойтись без целого набора медикаментов. Хотя этих заболевших и дубиной не свалишь с ног.

Не хотелось бы вновь возвращаться к подрывной работе независимых комиссий WADA под руководством канадских специалистов права Ричардов — Паунда и Макларена, которые умело воспользовались плохой работой наших специалистов от спорта, поставивших под подозрение всю нашу систему физического воспитания. Более того, эти независимые арбитры не приводя доказательств, обвинили более тысячи российских спортсменов из тридцати видов спорта в постоянном принятии допинга, а, касаясь Олимпиады в Сочи-2014, заявили о том, что у них под подозрением 28 олимпийцев, среди которых ряд российских чемпионов и призёров Игр. Кроме того, воспользовавшись байками Григория Родченкова, Макларен утверждал, что невскрываемые баночки швейцарского изготовления виртуозные специалисты ФСБ научились открывать, чтобы подменивать анализы, правда, оставляя на крышках царапины. Ну, а коль есть царапины, то сдавший анализы спортсмен — «допингёр».

Однако WADA отводит от себя стрелки и сама она не решает судьбу спортсмена, уличённого в принятии допинга, даже не называет его имени, а передаёт все документы в международные федерации по видам спорта. Так господин Макларен и его команда поступили и на этот раз. Но ряд федераций не начали расследования из-за того, что считают, в докладе Макларена нет достаточно веских доказательств. Хотя такие русофобы, как руководители американского и британского антидопинговых агентств Трэвис Тайгарт и Дэвид Кенворти и, как писали когда-то советские газеты, примкнувший к ним президент немецкого НОК Альфонс Херман в минувшем декабре вновь подняли настоящий вой о том, что Россию, на основании идеального доклада Макларена, немедленно надо исключить из МОК, не допускать на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхан-2018 и летние в Токио-2020, не проводить на её территории ни одного крупного международного турнира, пока она не покается в подрыве Олимпийского движения и не признает, что допинг был «государственной системой», а не «институциональным заговором». Кстати, именно сам господин Макларен недавно так оценил это явление в России, считая, что комиссия поторопилась, обвиняя государство и олимпийский комитет России в процветании допинга в стране.

Письмо из Цюриха

Неделю назад спортивный мир взорвало письмо из Цюриха за подписью генерального директора МОК Кристофа де Кеппера. В нём эта весьма высокая фигура в Международном олимпийском комитете касается расследования комиссии Макларена о допинге в России, отмечает, что МОК и WADA сетуют на недостаточность доказательств вины российских спортсменов — участников Игр в Сочи-2014 и советует международным организациям напрямую обращаться к членам комиссии Макларена. При этом МОК заверил, что планирует завершить разбирательства по открытым делам как можно быстрее.

Многие у нас в стране восприняли это письмо как призыв к началу деловых отношений МОК и WADA c российскими спортивными организациями, которые должны снять необъявленную блокаду со всего нашего спорта, в том числе и с крымского. Но, увы, автор этого материала думает иначе, считая, что господин де Кеппер, чтобы приглушить любые требования с обеих сторон решил организовать своеобразную дымовую завесу, прежде всего до того момента, когда закончат свою работу две комиссии МОК. Первую возглавляет член МОК Денис Освальд, и её задача — доказать или нет, что 28 олимпийцев Сочи-2014 пользовались допингом для достижения высоких результатов. Вторая же, ею руководит бывший президент Швейцарской Конфедерации Самуэль Шмид, изучает роль спортивных, и не только, чиновников в организации «государственной системы» допинга. Ожидается, что Освальд доложит итоги работы своей комиссии 16-17 марта на сессии в Пхёнчхане, а Шмид — 12-17 сентября в Лиме. Тем временем ряд наших лыжников и биатлонистов по навету Макларена, которым официально никто не предъявил обвинений, между тем были лишены права стартовать на чемпионатах мира в Финляндии и Австрии. А теперь представьте, что будет с этими мастерами, если бригада Освальда согласится с версией Макларена, что это они сами поцарапали крышечки баночек с мочой, чтобы «грязную» заменить на «чистую»? А если экспрезидент Швейцарии убедится, что во главе «допингёров» шагали государственные чины России, которых поддерживали чиновники из ОКР, то нам будет гарантировано отлучение не от одной зимней или летней Олимпиады. Остаётся ждать и надеяться, что не так страшен чёрт, как его малюют.

Ну, а в последний день зимы, 28 февраля, Олимпийский комитет США, который начал борьбу за то, чтобы в 2024 году в Лос-Анджелесе, вновь прошли летние Олимпийские игры, обратился к Тайгарту, чтобы он со своими друзьями из Великобритании и Германии, перестали травить россиян. Ведь организаторы Игр отдают себе отчёт, что без участия сборной России, как это уже было в 1984 году без участия сборной СССР, летние Игры в Лос-Анджелесе превращаются во второстепенное мероприятие, которое приведёт к огромным финансовым потерям, составляющим миллионы долларов.