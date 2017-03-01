На льду происходят напряжённые сражения

Как правило, каждый зимний спортивный сезон завершает чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин. И, разумеется, к нему готовятся по обе стороны океана: в Европе, где базируется Континентальная хоккейная лига (КХЛ), в ней играют 29 клубов из восьми стран, и в Северной Америке, где в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) выступают 30 клубов из США и Канады.

В Европе

Если КХЛ ныне проводит свой девятый по счёту чемпионат, в котором определяет победителя первенства России, становящегося обладателем Кубка Гагарина, то за океаном, в Северной Америке, в нынешнем году в сотый раз клубы НХЛ разыгрывают Кубок Стэнли. Но если на нашем континенте розыгрыш ценного и желанного приза шестнадцать лучших клубов КХЛ начали 21 февраля, то за океаном столько же клубов начнут сражение в плей-офф только 19 апреля. Ведь сборным Канады и США, в отличие от сборных России, Финляндии, Словакии, Беларуси, Латвии, некуда спешить. Им, при наличии огромного количества высококвалифицированных игроков, хватит времени, чтобы к началу мая подготовить сборные к чемпионату мира — 2017, который состоится на ледовых площадках Франции и Германии.

Так вот, десять дней назад завершился регулярный чемпионат КХЛ, в котором каждый клуб сыграл по 60 матчей. Кубок континентов второй год подряд достался московскому ЦСКА, набравшему 137 очков. Столько же баллов и в активе СКА из Санкт-Петербурга, занявшего второе место, но с худшими показателями. Бронза же была завоёвана игроками магнитогорского «Металлурга» — 124 очка. Конечно же, медали порадовали призёров. Однако главным стремлением всех участников чемпионата было войти по итогам регулярного первенства в восьмёрки лучших клубов своих конференций, что открывало путь в плей-офф в розыгрыше Кубка Гагарина.

В западной конференции такой чести добились ЦСКА — 137, СКА — 137, московское «Динамо» — 112, ярославский «Локомотив» — 110, минское «Динамо» — 105, нижегородское «Торпедо» — 104, подольский «Витязь» — 97, хельсинкский «Йокерит» — 93 очка. А в восточной удача улыбнулась магнитогорскому «Металлургу» — 124, омскому «Авангарду» — 109, казанскому «АК Барсу» — 109, челябинскому «Трактору» — 97, астанинскому «Барысу» — 90, уфимскому «Салавату Юлаеву» — 88, владивостокскому «Адмиралу» — 86, пекинскому «Куньлунь Ред Стар» — 83 очка. Причём дебютант чемпионата китайский клуб, в котором пока выступают лишь несколько местных хоккеистов, а остальные — легионеры, сумел по тем же дополнительным показателям «перебежать дорогу» в плей-офф набравшей столько же очков новосибирской «Сибири», в рядах которой выступает большая группа талантливых игроков, которыми заинтересовались наставники сборной России. Хотим обратить внимание наших читателей на то, что китайцы стали серьёзно готовиться к хоккейному турниру зимних Олимпийских игр, которые состоятся в Пекине-2022.

В эти дни уже достигли середины матчи четвертьфиналов в борьбе за Кубки запада и востока, в которых побеждает команда, одержавшая четыре победы в серии из семи матчей. Вот как складывается борьба на западе: ЦСКА — «Йокерит» (4:2, 2:1, 4:3); СКА — «Витязь» (3:1, 7:2, 6:2); «Динамо» (М) — «Торпедо» (1:0, 3:2, 3:4); «Локомотив» — «Динамо» (Мн) (2:1,7:2,5:1). Чуть-чуть острее проходит четвертьфинал на востоке: «Металлург» — «Куньлунь» (4:2, 5:3, 3:2); «Авангард» — «Адмирал» (2:1,6:3,3:4); «АК Барс» — «Салават Юлаев» (2:1, 2:1, 3:4); «Трактор» — «Барыс» (2:5, 5:1, 1:3). Первые два матча проходят на поле команды, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате, вторые два — на поле соперника. Ну а если потребуется провести ещё три поединка, то пятый и седьмой играются на поле фаворита пары. Борьба продолжается!

И ещё об одном. Завершился шестой месяц чемпионата КХЛ, который ежемесячно называет своих лучших вратарей, защитников и нападающих. Познакомьтесь с ними. Вратари — Станислав Галимов (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Василий Демченко («Трактор»), дважды Александр Ерёменко (московское «Динамо»); защитники — Антон Белов (СКА), канадец Крис Ли (магнитогорский «Металлург»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Егор Мартынов («Авангард»), финн Юусо Хиетанен (московское «Динамо»); нападающие — Сергей Широков («Авангард»), Илья Ковальчук (СКА), дважды Сергей Мозякин (магнитогорский «Металлург»), швед Рихард Гюнге («Нефтехимик»). Сегодня, когда вы, уважаемый читатель «Крымского Телеграфа», откроете еженедельник, будет названа лучшая тройка игроков февраля.

В Северной Америке

Здесь пока в разгаре регулярный чемпионат НХЛ, в котором идёт напряжённое сражение за попадание в плей-офф, где разыгрывается Кубок Стэнли. Но отбор шестнадцати клубов в конференциях запада и востока проводится по иной схеме, нежели в КХЛ. За океаном конференции поделены на четыре дивизиона. На западе — Тихоокеанский и Центральный, а на востоке — Атлантический и Столичный дивизионы. Так вот, по итогам регулярного чемпионата в плей-офф Кубков запада и востока выходят по три лучших клуба из каждого дивизиона, а ещё четыре команды (по две из каждой конференции, не ставшие победителями и призёрами в дивизионах, но набравшие больше очков среди таких же, как они, «некоронованных» особ) получают уайлд-кард для игр в четвертьфинале региональных кубков.

В «регулярке» каждый клуб проводит по 82 матча со всеми участниками чемпионата. До 15 апреля им ещё предстоит провести по двадцать матчей, но уже в дивизионах чётко просматриваются претенденты на участие в плей-офф, хотя могут произойти и небольшие подвижки. В Тихоокеанском дивизионе лидирует «Сан-Хосе» — 79 очков. От него на пять очков отстают «Анахайм» и «Эдмонтон». А в Центральном тон задаёт «Миннесота» — 84 очка, всего лишь на один балл опережающая «Чикаго», где блистают россияне Артёмий Панарин и Артём Анисимов. Эти два клуба прилично оторвались от «Нэшвилла» — 71 очко. На уайлд-кард на западе пока рассчитывают «Калгари» — 70 и «Сент-Луис» — 67 очков. В последнем выделяется наш Владимир Тарасенко.

В Атлантическом дивизионе впереди легендарный «Монреаль» — 74 очка, которому в спину дышат «Оттава» — 72 и «Бостон» — 70 очков. «Вашингтон», который в Столичном дивизионе вывели в лидеры игроки сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, имеет 89 очков, опережая на пять очков команду нашего Евгения Малкина «Питтсбург» и на шесть — «Коламбус», где изумительно в воротах действует россиянин Сергей Бобровский. Ну а на уайлд-кард на востоке рассчитывают «Нью-Йорк Рейнджерс» — 82 и «Торонто» — 69 очков. Вот почему наших поклонников хоккея постоянно интересуют новости из НХЛ.