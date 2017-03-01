Освобождайте квартиры, они не ваши!

Как в Новофёдоровке чиновники возвращают муниципальную собственность

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратился житель Сакского района Александр Федорченко, который сообщил, что местные власти требуют от него освободить помещение, поскольку предыдущий владелец получил его обманным путём. При этом чиновников явно не смущает тот факт, что до начала этого года они на имущество не претендовали. В подробностях истории разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Давайте на выход

Как следует из текста жалобы на имя прокурора республики, копией которой располагает газета «Крымский ТелеграфЪ», в конце января, во время приёма у главы поселения, господина Федорченко обрадовали заявлением о том, что его собственная квартира — не его, а муниципалитета. И пользуется он ею незаконно, даже несмотря на законно оформленную сделку купли-продажи и прочие документы.

А всё потому, что десять лет назад квартиры были незаконно проданы каким-то гражданам, след которых давно простыл. При этом заявитель обращает внимание надзорного ведомства, что за десять лет должностные лица никогда не заявляли о неправомерности сделок в этом доме. Более того, местные чиновники беспрепятственно выдавали технические заключения о переводе нежилых помещений в жилые, как в случае с Федорченко.

Также заявитель указывает, что является добросовестным приобретателем и не должен нести ответственность за тех, кто получил эту недвижимость обманным путём, а потом продал ему. Федорченко отмечает, что муниципальная власть, конечно же, подала в суд на этих «мошенников», но фактически решения коснутся нынешних владельцев, которых уже сейчас просят освободить незаконно занятые помещения.

Судебный пинг-понг

Передача военного общежития в коммунальную собственность Новофёдоровского поссовета не могла оставить равнодушным никого из тех, кто на тот момент принимал решение в районе. За лакомый объект развернулась серьёзная баталия между поселковыми властями и межрайонной прокуратурой. Кто победил в этом противостоянии — неизвестно, но через год бывшее общежитие, которое к тому времени дивным образом трансформировалось в административно-гостиничный комплекс, стало предметом традиционной схемы.

Имущество было внесено в качестве уставного вклада в созданное частной фирмой ООО с лаконичным названием «Новофёдоровка». Правда впоследствии эта схема несколько раз оспаривалась в хозяйственных судах, вплоть до кассационной инстанции, которая в итоге утвердила: имущество принадлежит поселковому совету. А тем временем ещё один суд признал законной сделку купли-продажи между ООО «Новофёдоровка» и фирмой «Земспецпроект».

Только спустя четыре с половиной года межрайонная прокуратура сумела в апелляционной инстанции добиться отмены этого решения, вернув общежитие в собственность посёлка. Однако за эти годы Земспецпроект продал здание частным лицам, которые, в свою очередь, стали тоже продавать свои помещения, передавать по наследству и прочим образом использовать собственную недвижимость. Так что «подарку» прокуратуры в поссовете, видимо, не сильно обрадовались и никаких действий по этому поводу не предпринимали.

Кому-то понадобилось...

И вот спустя пять лет кто-то очень сведущий усмотрел в давно прошедшей ситуации весьма выгодную возможность. Согласно представлению об устранении нарушений закона за подписью сакского межрайонного прокурора Михаила Басалыги (копией которого располагает газета «Крымский ТелеграфЪ»), к надзорным органам обратились некие граждане, обеспокоенные тем, что муниципальное имущество Новофёдоровки используется какими-то частными лицами и пора бы местным властям это имущество уже отобрать.

Позволим себе не согласиться с официальной версией о случайных гражданах, которые озаботились вопросами эффективного использования поселкового имущества. Не ставя под сомнение уровень компетенции межрайонного надзорного ведомства, отметим, что в представлении содержится очень глубокий правовой анализ и не менее последовательное обоснование, почему муниципалы обязаны вернуть имущество, невзирая на то, что им распоряжаются уже другие лица, которые вполне могут быть добросовестными покупателями. С многочисленными ссылками на постановления Конституционного суда, а также пленумов Верховного суда, Верховного арбитражного суда. Хоть копируй и вставляй в шаблон судебного иска.

Кстати, представление было направлено в конце декабря, а уже в конце января глава администрации Новофёдоровки подготовил судебный иск. Понятное дело, что аргументация в нём была слово в слово с той, которая содержалась в прокурорском документе. Интересней другое: за три недели чиновники сумели найти все судебные решения десятилетней давности, а кроме того, получить более пятисот (!) копий справок из Реестра прав и БРТИ Евпатории. С такой бы оперативностью они над другими проблемами трудились, цены б им не было.

Владимир Комсолев, правозащитник:

«Добросовестные приобретатели не должны страдать. Во-первых, человек не должен терять единственное жильё, а в сложившейся ситуации у многих оно является единственным. Во-вторых, отнимая у добросовестных приобретателей жильё, государство будет вынуждено поставить их на учёт качестве нуждающихся, поскольку люди окажутся выброшенными на улицу. В-третьих, ситуация неоднозначна тем, что передача ведомственного фонда производилась между разными государствами, что может послужить также одним из спорных моментов. В-четвёртых, государственные органы должны занять сторону добросовестных приобретателей и отстоять, и защитить интересы граждан, чьи права могут быть нарушены. И, наконец, в-пятых, добросовестность приобретателей жилья была и остаётся защищённой стороной участников сделок, чтобы люди, приобретая жильё, не становились банально жертвой мошенников».

Мы, пытаясь разъяснить ситуацию, обратились и к местным властям.

Сергей Россоловский, глава администрации Новофёдоровского поселения:

«Вы нам напишите официально запрос, мы вам ответим... Наверное, лучше будет, если мы вам всё напишем. Ссылки там, откуда, чего, как. Тем более если статью, официально в газету... Напишите, мы вам ответим, юрист всё напишет».

Что ж. Запрос будет отправлен и мы будем ждать ответ от администрации. Но также попробуем с помощью своих источников выяснить, действительно ли передают дом, и если да, то кому. Так что, продолжение следует...