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СпецпроектИстория

Первый «Черноморский кризис» уладил граф Воронцов

В 1791 году посол в Лондоне Семён Воронцов предотвратил войну между Россией и Англией

Для осмысления сегодняшних геополитических страстей, разгоревшихся на фоне возвращения Крыма в Россию, достаточно вернуться на два столетия в прошлое. После присоединения Крыма к Российской империи в 1783 году в результате русско-турецких войн отношения с Западом накалились до такой степени, что Англия отправила курьера объявить войну России. Остановить послание и переубедить британские верхи удалось выдающемуся дипломату Семёну Воронцову. А сделано это было через манипуляцию с общественным мнением...

Механизмы публичной дипломатии

«Европа не признает нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для неё простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д, материалом, который можно бы сформировать и обделывать по образу и подобию своему, как прежде было надеялась, как особливо надеялись немцы, которые, несмотря на препрославленный космополитизм, только от единой спасительной германской цивилизации чают спасения мира. Европа видит поэтому в Руси и в славянстве не чуждое только, но и враждебное начало». Эти слова, которые можно было бы вполне услышать из уст какого-нибудь современного российского политика, высказал знаменитый социолог и геополитик XIX века Николай Данилевский. Но гораздо раньше выхода в свет его сочинения «Россия и Европа» осознал всю философию Запада по отношению к России выдающийся дипломат граф Семён Романович Воронцов, отец будущего новороссийского и бессарабского генерал-губернатора князя Михаила Воронцова, известного в Крыму как заказчика архитектурного шедевра — Алупкинского дворца.

Будучи послом в Великобритании, Семён Воронцов содействовал ликвидации так называемого Очаковского кризиса 1791 года и предотвратил войну России и Великобритании, возможные последствия которой страшно представить. Эта информация, которую не найдёшь в Википедии и которая, к сожалению, не включена в учебники по истории, стала доступна благодаря докладу доктора исторических наук, профессора факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, главного научного сотрудника ГБУ РК «Алупкинский дворцово-парковый музей-заповедник» Оксаны Захаровой. Этот доклад, в частности, был представлен на научно-практической конференции «Военно-исторические чтения», которая проходила с 26 февраля по 1 марта в Керчи. Историк задалась целью доказать, что в отечественной истории, особенно в её имперский период, существовали методы, направленные на формирование политического имиджа страны на мировой арене и что уже тогда нашими дипломатами активно использовались механизмы публичной дипломатии.

«Установление английской гегемонии в Европе — этой главной цели подчинялись действия Британской империи в конце XVIII века, — говорит Оксана Захарова. — Мешала тому Россия, и её нужно было одолеть, ослабить, заставить отказаться от проведения активной внешней политики. К 1791 году возникла непосредственная угроза войны между Россией и Англией. Её причины взрастали годами ранее».

А ранее случилось то, что повторится спустя почти два с половиной столетия — присоединение Крыма и установление контроля над Черноморским побережьем...

На грани войны

Недовольство Англии как гегемона и мирового судьи (сейчас её место на политической арене, безусловно, заняли США) начало нарастать после того, как Российская империя, оказавшись победителем в Русско-турецкой войне, не только надёжно закрепилась на Черноморском побережье, но и стала претендовать на отвоёванные земли, а также на контроль над судоходством.

Оксана Захарова:

«Победы Российской империи в Русско-турецкой войне 1768–1774 годов, которые завершились Кючук-Кайнарджийским мирным договором, укрепляли её позиции на Чёрном море и обеспечивали возможность проникновения в Средиземное море. Но замена на Ближнем Востоке французского влияния на русское не входила в планы британских политиков. Англия активно выступала против независимости Крыма, Молдавии и Валахии, против передачи России одного из островов в архипелаге, против свободного прохода её флота через Дарданеллы».

После взятия Крыма и осады Очакова глава британского правительства Питт Уильям-младший желал охладить пыл Екатерины II, отправив боевые корабли в Чёрное и Балтийское моря. В ответ на это императрица решила принять санкции против Великобритании, выслав её подданных из страны и запретив импорт английских товаров. Поскольку Россия не собиралась отступать от своих планов, а Англия — с этим мириться, война, казалось, была неизбежна. Британия начала готовить к военному походу 36 линейных кораблей, 12 фрегатов и такое же количество бригов и скутеров. Но остановить кровопролитие удалось нашему послу в Лондоне — графу Семёну Воронцову...

Оппозиция и пресса

Как он это сделал? Дипломат понимал, что война будет невыгодна торговле, и тут же нашёл единомышленников среди британской оппозиции. Одним из них был Чарльз Грей, который после прекращения торговых отношений с Россией заявил перед палатой общин: «Наш экспорт в Россию доходил ежегодно до двух миллионов фунтов стерлингов, а наш импорт — один миллион. Пошлины на экспортную торговлю составляли ежегодно 300 тысяч фунтов стерлингов. В этой торговле было занято свыше 350 кораблей. Спросим: мудро ли, осмотрительно ли прерывать такую торговлю?»

Подключив к политической борьбе самых ярких представителей оппозиции (кстати, впоследствии Грей станет 26-м премьер-министром Великобритании), параллельно Воронцов развязывает информационную войну против правящей верхушки Британии на её же территории.

Оксана Захарова:

«Воронцов обращается к печати. Более чем в 20 газетах выходят статьи, объясняющие вред войны Англии с Россией. Также стали распространяться брошюры по крупным промышленным городам. Причём раньше, чем издания Лондона, то есть он опередил английское правительство. В них на пальцах объяснялось, к чему приведёт война с Россией».

Дошло до того, что люди стали писать на стенах домов «Не хотим войны с Россией». Народ выходит на улицы, в парламенте создаётся большинство из тех, кто хочет остановить подготовку к войне, депутаты отправляют в отставку министра иностранных дел герцога Лидса, буквально в дороге удаётся остановить курьера, который уже мчался в Петербург с объявлением войны России. Политический кризис вынудил премьера Питта отказаться от своих целей и пойти на уступки оппозиции. Было решено не отправлять британские корабли в Чёрное море и на Балтику, а также не предъявлять ультиматум России. Умелые действия графа Воронцова, который, воспользовавшись прессой, повлиял на общественное мнение и предотвратил войну, безусловно, можно считать прорывом в информационных технологиях задолго до того, как начали говорить о силе четвёртой власти, и образцом дипломатии даже в современном мире.

Максим РУСИНОВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

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Просмотров: 117 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 17:49

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