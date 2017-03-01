Геббельсовскую пишущую машинку отдали в крымский музей

На научной конференции «Военно-исторические чтения» музей в Героевском пополнился новыми экспонатами, а в крепости «Керчь» открылись две выставки

Пятый год в Керчи, на базе Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, проходит научно-практическая конференция, посвящённая изучению истории и проблемам сохранения культурного наследия. Как отметила директор заповедника Татьяна Умрихина, главная цель этих встреч с учёными, историками, археологами и журналистами заключается в поисках исторической правды и рецепта мира. Широкий спектр тем и мероприятий позволяет не только рассуждать о войне и мире, но и развивать сам заповедник.

Трофей героя

Начало конференции омрачил уход из жизни ветерана Великой Отечественной войны, последнего защитника Аджимушкайских каменоломен Михаила Радченко, который прибыл на мероприятие, но умер прямо на ступеньках санатория «Москва — Крым», где проходили чтения. Буквально полчаса ветеран не дожил до собственного награждения: от главы республики Сергея Аксёнова Михаилу Петровичу должны были вручить боевые часы. Теперь их передадут родственникам ветерана.

«Я бы сказала, что он не умер, а погиб на боевом посту», — отметила Татьяна Умрихина, открыв конференцию минутой молчания в память об аджимушкайце.

Очень символично в этом контексте на конференции говорили о необходимости борьбы за историческую правду в условиях, когда с каждым днём участников и непосредственных свидетелей Великой Отечественной войны становится всё меньше. А когда их не останется вовсе, пропагандистская машина Запада, безусловно, начнёт эффективно работать на укрепление мифов о событиях 1941–1945 годов, ведь отвечать на них будет некому. Обсуждение проблемы противостояния этому также прошло красной нитью через всю конференцию. Один из инструментов геббельсовской пропаганды — немецкую пишущую машинку, захваченную в Германии Героем Советского Союза Сергеем Борзенко, — привёз в Керчь сын, Алексей Борзенко, и передал в музей Эльтигенского десанта.

Наталья Быковская, заместитель директора ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» по научно-фондовой работе:

«Для того чтобы создать некий образ витрины, там, где находятся его шинель, фуражка, фотографии, рассказывающие о его послевоенной деятельности, решили, что не хватает, наверное, пишущей машинки, потому что Алексей Сергеевич в прошлый раз передал целый ряд его рукописей, статей, напечатанных на машинке. Мы долго искали, нашли в музее машинку 70-х — 80-х годов и пристроили, она по размеру очень подошла и встала в эту витрину с шинелью Сергея Борзенко. И когда Алексей Сергеевич нам позвонил, я сказала, это ваш папенька смотрел-смотрел на нашу машинку и вам послал сигнал, что пора — есть у него дома его собственная, чего ж пользоваться какими-то неаутентичными вещами, поэтому он послал нам сигнал и поэтому машинка приехала сюда к нам».

Помимо трофейной машинки, Алексей Борзенко передал также очки, удостоверение военного корреспондента Сергея Борзенко и карандаш, которым его отец делал записи и передавал в редакцию газеты самые горячие новости о состоянии дел на фронте (у нас-то машинок таких не было). Кстати, Сергей Борзенко — единственный военный корреспондент, кто был удостоен звания Героя Советского Союза. Благодаря его своевременному сообщению с передовой на крымском берегу, о котором узнал Сталин, Эльтигенский десант был поддержан огнём артиллерии и существенным подкреплением.

Утонувший «Виллис» теперь в музее

В рамках конференции были открыты две новые выставки в крепости «Керчь», известной еще как форт Тотлебена, «дисбат» и «десант».

В первой журналистам и гостям чтений показали экспозицию, посвящённую жизни бойцов 60-го отдельного батальона Черноморского флота в застенках крепости. Заведующий отделом керченской крепости Юрий Белик, которого сотрудники заповедника называют «комендантом», отметил, что «дисбат» Черноморского флота был особенным и его нельзя назвать тюрьмой, а скорее, строгой воинской частью. Ведь сюда попадали даже за незначительные нарушения, совершённые матросами в период прохождения службы. Однако условия содержания были максимально жёсткими. Например, по ночам запрещалось посещать туалет, вследствие чего «ходили» прямо в помещении для отдыха, а затем дежурные всё это выносили. На работы осуждённых возили в каменоломни. Многие там и умирали, не выдерживая нагрузки. В качестве экспонатов представлены многие предметы и вещи матросов: кровать, тумбочка, чугунная батарея, алюминиевые ложки и тарелки, которыми пользовались дисбатовцы.

В другой экспозиции можно ознакомиться с героями-десантниками. В углу комнаты — небольшая диорама с лежащими на песке касками погибших десантников, освобождавших Крым, минами и колючей проволокой. А по центру — остатки поднятого со дна Керченского пролива джипа «Виллис», который затонул во время высадки десанта. Легкий, маневренный и проходимый армейский автомобиль поставлялся в СССР из США по ленд-лизу, и в 1943 году их отправили на крымский берег в помощь десантникам.

«Пока крепость не совсем обустроена, не до конца разминирована, очищена, но поверьте, она блеснёт, как лезвие начищенной сабли, рядом с мостовым переходом из России в Керчь», — отметила Татьяна Умрихина.

Впереди форум искусств и кинофестиваль

Один из инициаторов Военно-исторических чтений, генеральный директор продюсерского центра «Крымский мост» Александр Беланов отметил, что по итогам конференции были приняты такие важные решения, как возрождение в Крыму юнкоровского движения, а также присвоение керченской школе № 22 имени ушедшего из жизни последнего аджимушкайца Михаила Радченко.

Александр Беланов:

«Конференция стала точкой отсчёта крупнейших мероприятий, которые назревают к открытию Крымского моста, а именно международный форум искусств „Крымский мост“ и кинофестиваль 13 городов-героев и 45 городов воинской славы „Созвездие Победы“, которые пройдут с 2 по 10 мая 2018 года в Керчи».

Беланов также отметил, что после проведения этого кинофестиваля его продюсерский центр начнёт поставлять линейку документальных фильмов и телепрограмм для крымской телекомпании ИТВ и нового телеканала, вещание которого в скором времени будет запущено из Севастополя.