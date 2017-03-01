В парламенте заслушали годовой отчёт правительства республики

Глава Крыма Сергей Аксёнов отчитался перед крымскими парламентариями о работе правительства республики за минувший год. Каких успехов удалось добиться чиновникам, какие проблемы остались пока не решёнными и какие цели намечены исполнительной властью на нынешний год, разбирался еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Промышленность

Несмотря на тревожные новости об отсутствии крупных заказов, по итогам года в правительстве констатировали рост объёмов промышленного производства почти на пять процентов. Это очень высокие показатели для дотационного региона, зажатого в тиски экономических санкций и других сложностей. При этом в правительстве отмечают, что прибыль промышленных предприятий за этот год выросла более чем в полтора раза.

Однако, несмотря на ошеломляющие успехи и запредельные показатели, в отчёте отмечено, что одной из основных проблем промышленности остаётся недостаточный уровень загрузки предприятий оборонно-промышленного комплекса. Один из путей решения данной проблемы, по мнению чиновников, заключается в передаче крымских предприятий в федеральную собственность. Кроме того, часть государственных предприятий планируется оптимизировать и в последующем приватизировать.

Много позитивных изменений произошло и в сфере строительства, объёмы которого, по сравнению с прошлогодними показателями, выросли почти вдвое. Однако при таком строительном буме по-прежнему остаётся нерешённой проблема градостроительной документации, решить которую глава Крыма пообещал до конца текущего года. Также он сообщил, что в этом году будет продолжена расчистка территорий от незаконно возведённых объектов, и даже подчеркнул, что специально на эти цели выделен из федерального бюджета один миллиард рублей.

Доходы

По сравнению с позапрошлым годом объём налоговых и других сборов во все бюджеты республики вырос на треть. В целом удалось собрать около сорока миллиардов рублей. В то же время расходная часть также выросла на треть и составила свыше ста тридцати миллиардов. Часть этих средств приходится на поступления в рамках федеральной целевой программы по социально-экономическому развитию Крыма.

Кстати, по данным главы Крыма, на этот раз, в отличие от позапрошлого года, в республике удалось освоить почти все деньги, направленные из федерального бюджета. 97 процентов перечислены подрядчикам. При этом главные проблемы, возникающие при реализации ФЦП, по-прежнему связаны с отсутствием квалифицированных кадров, а также со сложной процедурой прохождения разрешений и согласований.

В наступившем году в рамках федеральной поддержки чиновники планируют ввести в эксплуатацию более ста двадцати объектов, включая детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и другие социально значимые объекты. Всего к освоению запланировано более пятидесяти четырёх миллиардов рублей.

Дороги

Строители транспортных магистралей в минувшем году сплоховали. Правда о качестве их работы в отчёте ничего не сказано, зато отмечено, что они не успели освоить аж восемнадцать процентов из тех шестнадцати миллиардов, которые были выделены на восстановление транспортной инфраструктуры. Главную причину неосвоения чиновники видят в низкой квалификации работников подрядных организаций. В этом году в рамках 44-го Федерального закона снова намерены привлечь к работе более опытных, добросовестных и системных подрядчиков, с которыми подобных проблем не возникнет. При этом качество всех работ будет проверено с участием представителей правоохранительных органов и Счётной палаты.

Кроме того, по словам Сергея Аксёнова, важной проблемой остаётся неразвитость сети автобусного сообщения в сельской местности, в связи с чем в ближайшее время будут приняты необходимые решения. Какие именно — не уточняется. Зато подробно освещены планы по строительству трассы «Таврида», начало работы по которой ожидается уже в марте. Через год планируется завершение работ по строительству двухполосной дороги, ещё через два — четырёхполосной.

Пшеница

Государственная поддержка аграриев составила три миллиарда рублей, что в пять раз выше показателей позапрошлого года. Активно ведутся работы по восстановлению орошаемого земледелия. В минувшем году правительство добилось невероятного — площадь поливных земель увеличена почти на 350 гектаров.

Полуостров по-прежнему обеспечивает сам себя пшеницей, мукой, овощами, яйцами и продукцией кондитерской промышленности. Однако крымский агропромышленный комплекс пока не может в полном объёме обеспечить потребности населения республики по многим важным позициям. В частности, производство молока необходимо увеличить почти в три раза, вылов рыбы — более чем в четыре раза, производство мяса — почти наполовину. Задача правительства на будущее — возродить Крым как регион, который сможет на равных конкурировать с мировыми лидерами производства качественных вин и винограда. Для ускорения развития отрасли необходимо принять федеральный закон о виноградарстве и вине, проект которого уже внесён в Государственную думу.

Поток туристов

Поскольку туризм признан в экономике Крыма одним из приоритетов, успехи в этой отрасли имеют особое значение. Согласно представленному отчёту, в минувшем году на территории полуострова отдохнуло более пяти с половиной миллионов человек, что на двадцать один процент выше показателя года позапрошлого.

При этом сами чиновники признают: существующая система подсчёта отдыхающих достаточно условна. Основная проблема — как идентифицировать туриста. Это можно сделать только при условии легализации всех средств размещения, в том числе работающих в частном секторе. В этой связи в правительстве Крыма уверены: предложенная модель внедрения патента для самозанятых граждан поможет вывести эту категорию средств размещения из тени.

Стратегическая цель правительства — превращение Крыма в международный круглогодичный туристический центр. Уже в нынешний осенне-весенний период работает более 260 здравниц, отелей и пансионатов. Однако в Совмине признают, что многим крымским здравницам необходимы серьёзная модернизация, оснащение современным высокотехнологичным оборудованием.

Что касается ближайших планов, то они тоже вполне оптимистичны. Так, одной из важных мер, способствующих дальнейшему увеличению турпотока, является субсидирование авиаперевозок. В нынешнем году планируется частично компенсировать затраты на перелёты в Крым из 63 городов. Кроме того, в туристической сфере подписано более трёх десятков инвестиционных соглашений, в работе находится около ста сорока проектов на общую сумму более сотни миллиардов рублей.

Спорт

За год крымские спортсмены завоевали тысячу триста медалей, что не так уж и мало. Но ещё больше обещает правительство в вопросах развития спортивной инфраструктуры. В частности, завершаются проектные работы по пяти объектам в рамках федеральной целевой программы. В их числе дворец спорта в Евпатории, стадион «Авангард» в Ялте, Центр спортивной подготовки сборных команд в Симферополе. В текущем году начнутся строительно-монтажные работы по ряду объектов, среди которых Дворец водных видов спорта и комплекс «Крым-спорт». Помимо этого, исполнительные власти присматривают места для размещения трёх сотен спортивных площадок и более сотни площадок ГТО.

Межнациональное согласие

Особое внимание глава республики уделил вопросам поддержки представителей реабилитированных народов. В частности, в прошлом году жильём были обеспечены более двухсот семей из числа репатриантов. На сегодняшний день осуществляется финансирование по десяти объектам: семь детских садов в местах компактного проживания представителей реабилитированных народов, две школы, центр полиэтнической культуры молодёжи при Крымском инженерно-педагогическом университете.

Также продолжаются строительные работы на территории Александро-Невского кафедрального собора, Соборной мечети в столице республики. Продолжается передача культовых сооружений религиозным общинам различных конфессий. На территории Республики Крым развиваются национальные средства массовой информации. В прошлом году прошло более пятидесяти крупных мероприятий, в том числе фестивалей, национальных праздников, дней культуры народов Крыма.

Генерация

Важным приоритетом в работе правительства республики, по словам Сергея Аксёнова, является увеличение собственной генерации. Ключевыми объектами являются строящиеся Симферопольская и Севастопольская теплоэлектростанции. Однако производится комплексная реконструкция и существующих энергетических объектов, в первую очередь за счёт установки нового оборудования. Дополнительная мощность составит примерно пятьсот мегаватт.

Так, например, мощность Сакской ТЭЦ к началу следующего осенне-зимнего сезона будет увеличена на девяносто мегаватт. На завершающей стадии находится реализация проекта по строительству солнечной электростанции «Владиславовка» мощностью 110 МВт — самой мощной из всех имеющихся в Крыму солнечных станций.

Также в минувшем году была принята программа газификации населённых пунктов республики, в рамках которой планируется выйти на уровень почти полного покрытия сел. На сегодняшний день голубое топливо доступно жителям только половины сельских населённых пунктов.

Инвестиции

Вопреки всем сложностям, которые создают неблагоприятный инвестиционный климат, в прошлом году в рамках подписанных соглашений в Крыму начата работа по реализации ста сорока двух инвестпроектов на общую сумму около 144 миллиардов рублей, что позволит создать до одиннадцати тысяч новых рабочих мест. В частности, инвесторов привлекают курортно-туристическая сфера, сельское хозяйство, строительство, промышленность, топливно-энергетический комплекс. Инвестиционный портал Крыма позволяет в удалённом доступе заключить инвестиционное соглашение или договор на участие в свободной экономической зоне. К слову, общее количество участников свободной экономической зоны по итогам года приблизилось к 740, объём заявленных инвестиций по проектам составляет более восьмидесяти миллиардов рублей.

В стадии принятия находятся проекты федеральных законов о внесении изменений в законодательство по свободной экономической зоне, что позволит решить ряд проблемных вопросов. Они касаются расширения территории СЭЗ на морскую акваторию в пределах двенадцатимильной зоны, возможности использования подземных вод для обеспечения технологических процессов, а также природных ресурсов в санаторно-курортных целях.

Владимир Константинов, спикер Госсовета РК:

«Система как исполнительной, так и законодательной власти работала эффективно. 2017 год станет не менее результативным для республики в плане работы над рядом запланированных в минувшем году проектов, которые уже входят в стадию активной реализации. Объём инвестиций ещё не достиг своего пика, мы находимся в стадии роста, которая коснётся практически всех сфер деятельности Крыма. Работать ещё есть над чем, что мы и будем активно делать».