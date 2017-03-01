Своя земля без головной боли

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Приобретение земельного участка по договору купли-продажи

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о приобретении земельного участка по договору купли-продажи. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, по договору купли-продажи земельного участка продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок.

К купле-продаже земельного участка применяются общие правила, которые относятся к договору купли-продажи недвижимости.

Статья 37 Земельного кодекса РФ устанавливает следующие особенности купли-продажи земельных участков:

  • объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учёт. Это означает, что приобретаемый земельный участок должен стоять на кадастровом учёте и иметь кадастровый паспорт;
  • закон вменяет в обязанность продавца предоставить покупателю имеющуюся информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования. В ином случае покупатель вправе требовать снижения покупной цены или расторжения договора и возмещения причинённых убытков;
  • закон прямо перечисляет три условия, которые нельзя включить в договор купли-продажи земельного участка, то есть условия, которые в любом случае суд сочтет недействительными.

Договор купли-продажи земельного участка не подлежит обязательной государственной регистрации. Государственной регистрации подлежит только переход права собственности от продавца к покупателю на земельный участок, так как это общее правило касается любого недвижимого имущества.

Поэтому по договору купли-продажи земельного участка право собственности покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода права. Следовательно, надо учитывать, что момент заключения договора и момент возникновения права собственности по договору купли-продажи земельного участка не совпадают.

Переход права собственности на земельный участок в Крыму регистрируют Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и его территориальные отделы. Стороны сами определяют в процессе переговоров, кто какие документы предоставляет. При этом надо учитывать, что есть ряд документов, которые может представить только продавец или только покупатель. Для государственной регистрации прав на земельный участок в Росреестр, помимо заявления о государственной регистрации, нужно представить следующие документы:

. договор купли-продажи, передаточный акт;

. кадастровый паспорт объекта недвижимости;

. копию и подлинник платёжного документа об оплате госпошлины;

. нотариальную доверенность лиц, представляющих документы на государственную регистрацию (в случае, если интересы стороны представляет поверенный).

Договор купли-продажи можно заверить нотариально по желанию сторон. В таком случае нотариус проводит проверку документов и сам отправляет документы на государственную регистрацию перехода права собственности.

После проведения государственной регистрации перехода права собственности покупатель получит на руки выписку из Единого государственного реестра недвижимости с зарегистрированным правом.

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о приобретении земельного участка по договору купли-продажи. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, по договору купли-продажи земельного участка продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок.

К купле-продаже земельного участка применяются общие правила, которые относятся к договору купли-продажи недвижимости.

Статья 37 Земельного кодекса РФ устанавливает следующие особенности купли-продажи земельных участков:

  • объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учёт. Это означает, что приобретаемый земельный участок должен стоять на кадастровом учёте и иметь кадастровый паспорт;
  • закон вменяет в обязанность продавца предоставить покупателю имеющуюся информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования. В ином случае покупатель вправе требовать снижения покупной цены или расторжения договора и возмещения причинённых убытков;
  • закон прямо перечисляет три условия, которые нельзя включить в договор купли-продажи земельного участка, то есть условия, которые в любом случае суд сочтет недействительными.

Договор купли-продажи земельного участка не подлежит обязательной государственной регистрации. Государственной регистрации подлежит только переход права собственности от продавца к покупателю на земельный участок, так как это общее правило касается любого недвижимого имущества.

Поэтому по договору купли-продажи земельного участка право собственности покупателя возникает с момента государственной регистрации перехода права. Следовательно, надо учитывать, что момент заключения договора и момент возникновения права собственности по договору купли-продажи земельного участка не совпадают.

Переход права собственности на земельный участок в Крыму регистрируют Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым и его территориальные отделы. Стороны сами определяют в процессе переговоров, кто какие документы предоставляет. При этом надо учитывать, что есть ряд документов, которые может представить только продавец или только покупатель. Для государственной регистрации прав на земельный участок в Росреестр, помимо заявления о государственной регистрации, нужно представить следующие документы:

. договор купли-продажи, передаточный акт;

. кадастровый паспорт объекта недвижимости;

. копию и подлинник платёжного документа об оплате госпошлины;

. нотариальную доверенность лиц, представляющих документы на государственную регистрацию (в случае, если интересы стороны представляет поверенный).

Договор купли-продажи можно заверить нотариально по желанию сторон. В таком случае нотариус проводит проверку документов и сам отправляет документы на государственную регистрацию перехода права собственности.

После проведения государственной регистрации перехода права собственности покупатель получит на руки выписку из Единого государственного реестра недвижимости с зарегистрированным правом.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 419 от 3 марта 2017 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:05

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